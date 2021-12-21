Чиновников обязали проводить дорогу, даже если в деревне живет один человек

Суд в Псковской области обязал чиновников провести дороги в две деревни. В каждой из них прописано по одному жителю. Но в жаркий летний сезон население порой вырастает аж до десяти человек.

Без преувеличения: суд принял решение государственной важности. Фактически он обязал чиновников радикально изменить образ мыслей и начать ценить каждого человека. Да: пока дело касается только чиновников Дедовичского района области. Однако хочется верить, что подобные правовые позиции поддержат суды страны.

Добилась же наставления столоначальников на правильный путь прокуратура. Именно она обратилась с иском в суд. И это тоже крайне важно: у одиноких людей в деревнях появляется мощная поддержка на государственном уровне.

"В обоснование иска было указано, что прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сферах безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Псковской области. - В ходе данной проверки в деятельности администрации Дедовичского района выявлены нарушения требований федерального законодательства".

Нарушения заключались в том, что целый ряд местных дорог оказался в плохом состоянии. Между тем за эти дороги отвечали именно муниципальные власти. Отговорки чиновников были типичные: нет денег. А еще граждане начальники были искренне уверены, что нет никакого смысла тратить государственные деньги на маленькие деревни.

"Работы по ремонту дорог и их обустройству являются дорогостоящими и администрация района не может выделить достаточно денежных средств на их ремонт и содержание ввиду дефицита бюджета, - цитируют в суде доводы ответчика. - Кроме того, в д. Хлопотово и д. Алешино зарегистрированы по 1 человеку, в летний период в деревнях проживают менее 10 дачников и обустраивать дорогу в соответствии с ГОСТом является нецелесообразным".

За этим "нецелесообразно" стоит целая чиновничья философия. Мол, человек - это звучит недостаточно гордо. Конечно, если это простой человек, а не какой-нибудь начальник. Согласно данной логике, конкретные простые люди не важны, а важны общественные масштабы. Только вот нет расчетов, какое число людей должно начать страдать, чтобы чиновники признали проблему проблемой. Тысяча? Десять тысяч? Миллион?

Как-то так получилось, что многие люди на ответственных постах стали путать государственное мышление с коммерческим. Даже появился термин - оптимизация. Будто бы муниципальная администрация - это коммерческая фирма, для которой забота о людях - это непрофильная деятельность, ведущая к убыткам. Потому в небольших поселках закрываются больницы. Затем школы. Еще что-то. И так постепенно из селения уходит жизнь. А потом оказывается, что и дорога туда не нужна. Так администрация "оптимизирует" жизнь на вверенной территории.

Дорога должна соответствовать ГОСТу, даже если она ведет в малонаселенную деревню

Таких историй масса по всей стране. Например, в одном из районов Костромской области администрация отказалась пробурить скважину в маленькой деревне, чтобы люди смогли там жить круглый год. Жильцы, которые сегодня проводят в деревне только лето, обратились с просьбой помочь со скважиной, так как в силу природных особенностей самостоятельно это сделать не могут. В обращении особо указали, что намереваются жить в деревне круглый год. Но в ответ людям сказали "нет". Доводы примерно те же: поддерживать, а тем более возрождать жизнь в маленькой деревне якобы невыгодно.

С такой коммерческой логикой чиновникам надо заканчивать. Повсеместно.

Суд в Псковской области это подтвердил.

"Выслушав стороны и исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил требования прокурора, обязав администрацию Дедовичского района в срок до 30 июня 2022 года произвести ремонт и обустройство этих автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Приходят подтверждения и из других регионов. Например, в Пермском крае прокуратура в судебном порядке обязала чиновников заняться ремонтом подтопляемого участка дороги, ведущей в маленькую деревню.

"Установлено, что вдоль берега реки Сылва, располагается участок автомобильной дороги общего пользования с. Меча - д. Лопаиха Кишертского округа, который ежегодно в период весеннего половодья подвергается затоплению, - сообщается на официальном сайте прокуратуры Пермского края. - Вместе с тем администрацией округа действенные меры для исключения случаев его затопления не принимались, в связи с чем прокурор обратился в суд с заявлением о возложении обязанности на орган местного самоуправления произвести ремонт участка автодороги, поднять уровень дорожного полотна. Кунгурский городской суд Пермского края исковые требования прокурора удовлетворил".

Согласно открытым данным, в деревне Лопаиха живут 11 человек. Каждый из них - ценен. Так что решения в Псковской области, Пермском крае не случайность, а новая практика.

Кстати, еще весной этого года Верховный суд России в своем обзоре судебной практики сделал важные разъяснения, как рассматривать иски граждан о признании незаконным бездействия чиновников, выразившегося в ненадлежащем содержании автомобильной дороги местного значения. Теперь данные правовые позиции реализуются на практике по всей стране. В том числе в одном из решений Верховный суд России особо указал, что чиновники обязаны следить за состоянием дорог вне зависимости от длины пути. В том деле местным чиновникам дорога показалась слишком короткой - менее километра. Но ГОСТ не делает исключений для коротких дорог. Не должны делать таких исключений и граждане начальники.

Безусловно, деньги в муниципальной казне не появляются по волшебству. Но никто не ждет, что чиновники возьмут в руки лопаты и придут латать дыры. От столоначальников в каждом случае требуется начать делать хоть что-то: включить дорогу в план, думать, как привести грунтовку в порядок. И тогда проблемы будут постепенно решаться.

Между тем

Малонаселенные пункты нельзя также оставлять без связи. В прошлом году был принят закон, предусматривающий обеспечение малонаселенных пунктов (с населением 100-500 человек) точками доступа к сети интернет и услугам мобильной связи. По словам экспертов, жаловаться в прокуратуру можно, даже если скорость интернета ниже нормативной.