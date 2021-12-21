Дефицит складов в Петербурге взвинтил стоимость аренды на 20 процентов

Эксперты Knight Frank St Petersburg оценили объем неудовлетворенного спроса на склады в Санкт-Петербурге, который достиг показателя в 1,1 миллиона квадратных метров. Объем сделок аренды с января по ноябрь в 2021 году превысил суммарные показатели 2020 и 2019 годов.

Рынок складской недвижимости России по данным Knight Frank Research, 2021. Инфографика: Алексей Стригин/Александр Черноскулов

В 2021 году в период с января по ноябрь на складском рынке Санкт-Петербурга был заключен рекордный объем сделок аренды - 516,9 тысячи квадратных метров, что в 2,3 раза превышает не только итоговый показатель 2020 года, но и итоговый показатель допандемийного и достаточно успешного для складской недвижимости 2019 года (231 тысяча квадратных метров). Больше других компаний в помещениях нуждается розница (включая e-commerce) - их доля в структуре спроса в текущем году увеличилась до 77 процентов, более чем в три раза за год (398 тысяч против 110 тысяч квадратных метров за 2020 год). Объем сделок дистрибьюторских компаний увеличился на 50 процентов за год, а производственных - всего на три процента.

Основная проблема в том, что предложение сейчас не успевает за спросом: в четвертом квартале 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию около 30 тысяч квадратных метров складских площадей, в результате чего годовые показатели могут оказаться ниже итогов 2020 года в два раза (158 тысяч квадратных метров). Все площади в анонсированных к вводу до конца 2021 года складских комплексах сданы в аренду. Свободное предложение качественной складской недвижимости сейчас оценивается в пределах двух-трех тысяч квадратных метров, что очевидно недостаточно для удовлетворения существующего спроса. Ситуация дефицита складов возникла в связи с активным развитием интернет-торговли в СЗФО и переходом части офлайн-бизнеса в онлайн.

Сейчас на этапе строительства находится порядка 580 тысяч квадратных метров складских помещений, подсчитывают эксперты, 25 процентов из них - спекулятивное строительство объектов, которые выйдут на открытый рынок, а не будут построены под нужды конкретного клиента. Стоимость возведения же качественного складского объекта составляет сегодня 70-80 тысяч рублей за квадратный метр.

Нехватка складов привела к росту арендных ставок, который достиг 20 процентов за прошедший год. Такая динамика не смогла погасить растущего спроса, который "подрос" на 70 процентов за последний год. В результате, по оценке экспертов, Петербург "стал европейским лидером по удорожанию складских помещений".

В наступающем 2022 году все тенденции 2021 года сохранятся. Так, по данным исследования компании JJL, в ближайшие три года ожидается дальнейший рост корпоративного спроса на склады, даже в сравнении с рекордными значениями последних лет. Почти треть респондентов прогнозируют очень сильное увеличение спроса в секторе, в первую очередь - со стороны компаний электронной торговли, секторов экспресс-доставки и доставки посылок, 3PL, строительства, здравоохранения и биомедицины.

Прямая речь

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ:

- Пандемия подстегнула дальнейшее развитие отрасли электронной коммерции. Мы видели, что флагманы росли трехзначными темпами. Люди познали преимущества доставок, онлайн-магазинов и удаленной работы. Покупательское поведение также претерпело глубокую трансформацию.