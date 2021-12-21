Дефицит складов в Петербурге взвинтил стоимость аренды на 20 процентов

Новости

Минздрав включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок 08:49
Синоптики пообещали москвичам снег и морозы до -22 градусов 08:30
Цена российской нефти Urals упала ниже 70 долларов впервые с лета 08:26
Мутко не исключил остановку роста цен на жилье в ряде регионах 08:00
Россиян предупредили о главной уловке мошенников перед Новым годом 07:46
Роспотребнадзор опубликовал фотографии зараженных "омикроном" клеток 07:32
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП 07:23
Трамп подал в суд на генпрокурора Нью-Йорка 07:16
Шадаев заявил о готовности указа об электронных паспортах 07:10
В США за неделю число заражений "омикрон"- штаммом выросло в шесть раз 07:08
В Лондоне отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади 06:51
Глава Калининградской области: Частота появлений самолетов НАТО повысилась 06:50
Врач рассказал, для кого опасны сильные морозы 06:42
Роспотребнадзор: Более 65 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа 05:59
В Шотландии на флаконе из клада викингов обнаружили имя епископа Нотумбрии 05:27
Телеканал ABC сообщил о первой смерти от "омикрон"-штамма в США 05:17
Антонов: Число жертв "точечных" атак армии США наводит ужас 05:08
Байден контактировал с заболевшим COVID-19 сотрудником Белого дома 04:30
В Приморье БПК "Николай Вилков" выгрузил морпехов на мысе Клерка 04:19
Трудовым мигрантам в России будут выдавать патенты в виде карты с чипом 04:10
Эксперты рассказали о влиянии погоды на газовый кризис в Европе 03:53
Иммунолог назвал самые главные симптомы при заражении "омикроном" 03:07
"Омикрон" стал самым распространенным штаммом в США 02:27
Глава ВОЗ заявил об усугубляющейся в мире проблеме нехватки медработников 01:16
Пушков оценил заявление США о готовности к контактам через Совет Россия-НАТО 00:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 08:55

Дефицит складов в Петербурге взвинтил стоимость аренды на 20 процентов

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 289(8640)
Эксперты Knight Frank St Petersburg оценили объем неудовлетворенного спроса на склады в Санкт-Петербурге, который достиг показателя в 1,1 миллиона квадратных метров. Объем сделок аренды с января по ноябрь в 2021 году превысил суммарные показатели 2020 и 2019 годов.
Рынок складской недвижимости России по данным Knight Frank Research, 2021. Инфографика: Алексей Стригин/Александр Черноскулов

В 2021 году в период с января по ноябрь на складском рынке Санкт-Петербурга был заключен рекордный объем сделок аренды - 516,9 тысячи квадратных метров, что в 2,3 раза превышает не только итоговый показатель 2020 года, но и итоговый показатель допандемийного и достаточно успешного для складской недвижимости 2019 года (231 тысяча квадратных метров). Больше других компаний в помещениях нуждается розница (включая e-commerce) - их доля в структуре спроса в текущем году увеличилась до 77 процентов, более чем в три раза за год (398 тысяч против 110 тысяч квадратных метров за 2020 год). Объем сделок дистрибьюторских компаний увеличился на 50 процентов за год, а производственных - всего на три процента.

Офисы обгоняют торговую и складскую недвижимость по экологичности

Основная проблема в том, что предложение сейчас не успевает за спросом: в четвертом квартале 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию около 30 тысяч квадратных метров складских площадей, в результате чего годовые показатели могут оказаться ниже итогов 2020 года в два раза (158 тысяч квадратных метров). Все площади в анонсированных к вводу до конца 2021 года складских комплексах сданы в аренду. Свободное предложение качественной складской недвижимости сейчас оценивается в пределах двух-трех тысяч квадратных метров, что очевидно недостаточно для удовлетворения существующего спроса. Ситуация дефицита складов возникла в связи с активным развитием интернет-торговли в СЗФО и переходом части офлайн-бизнеса в онлайн.

Сейчас на этапе строительства находится порядка 580 тысяч квадратных метров складских помещений, подсчитывают эксперты, 25 процентов из них - спекулятивное строительство объектов, которые выйдут на открытый рынок, а не будут построены под нужды конкретного клиента. Стоимость возведения же качественного складского объекта составляет сегодня 70-80 тысяч рублей за квадратный метр.

Нехватка складов привела к росту арендных ставок, который достиг 20 процентов за прошедший год. Такая динамика не смогла погасить растущего спроса, который "подрос" на 70 процентов за последний год. В результате, по оценке экспертов, Петербург "стал европейским лидером по удорожанию складских помещений".

В наступающем 2022 году все тенденции 2021 года сохранятся. Так, по данным исследования компании JJL, в ближайшие три года ожидается дальнейший рост корпоративного спроса на склады, даже в сравнении с рекордными значениями последних лет. Почти треть респондентов прогнозируют очень сильное увеличение спроса в секторе, в первую очередь - со стороны компаний электронной торговли, секторов экспресс-доставки и доставки посылок, 3PL, строительства, здравоохранения и биомедицины.

Прямая речь

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ:

- Пандемия подстегнула дальнейшее развитие отрасли электронной коммерции. Мы видели, что флагманы росли трехзначными темпами. Люди познали преимущества доставок, онлайн-магазинов и удаленной работы. Покупательское поведение также претерпело глубокую трансформацию.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Минздрав внес вакцину от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям
Шадаев заявил о готовности указа об электронных паспортах
Трудовым мигрантам в России будут выдавать патенты в виде карты с чипом
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП
Иммунолог назвал самые главные симптомы при заражении "омикроном"