Талантливые дети стали стипендиатами Калужского землячества

Одаренным детям Калужской области вручили специальные стипендии Калужского землячества. Торжественное мероприятие прошло в индустриальном парке "Ворсино" на заводе ООО "Архбум тиссью групп". Стипендии вручили губернатор Владислав Шапша и депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр. В этом году стипендиатами стали 37 человек, в том числе 27 детей-инвалидов.

Перед началом торжественной церемонии - экскурсия по предприятию. Ребята, как завороженные, просто глаз не могли оторвать от работающих роботов.

- Я в первый раз пришел на завод. Здесь все так сложно и так здорово! Все автоматизировано, даже погрузчик работает без человека, - не может скрыть восторга Дима из калужской школы "Гармония".

А Татьяна Иванова, приехавшая с внучкой - юной скрипачкой Мирой, удивилась, что на таком большом производстве может быть так тихо и так чисто.

- Все видели туалетную бумагу, но даже представить не могли, насколько это непростое производство. А это еще и очень современное: все автоматизировано. У детей появилось представление о промышленности. Реально они сами смогли все увидеть. Это расширение кругозора. Одно дело - на картинках посмотреть, совсем другое - увидеть, как оно бывает на современном производстве. Хотели бы, чтобы у наших детей была возможность работать на таком предприятии, - поделилась впечатлениями учительница школы "Гармония" Татьяна Шик, сопровождавшая детей.

Но пока стипендиатам не до того: помимо экскурсии они успели и в огромные нарды поиграть, и мультфильмы посмотреть на большом экране, и перекусить. Ведь организаторы торжества - компания "Архбум тиссью групп" - устроили для своих юных гостей полноценный предновогодний праздник. Примечательно, что все это происходило прямо в цеху. В скором времени здесь появятся новые конвейерные линии - предприятие активно развивается, - а пока получился замечательный зал для торжества. Конечно же, были и подарки под елкой, установленной, правда, не в цеху, а в фойе заводоуправления.

Вручение именных стипендий - предновогодняя традиция Калужского землячества. Как отметил Геннадий Скляр, это общественное объединение существует почти 25 лет и все эти годы поддерживает "эстафету добрых дел". Впервые подобная акция была организована в 1998 году. Тогда ежемесячное дополнительное материальное поощрение в размере тысячи рублей получили 10 юных калужан из социально незащищенных слоев населения. С 2008 года стипендиатами ежегодно становятся все больше ребят. Все они учатся в образовательных организациях Калужской области и за ее пределами. По уставу Калужское землячество привлекает на добровольных началах средства предприятий, учреждений, общественных объединений, банков, других государственных и коммерческих организаций, а также отдельных граждан для реализации социально значимых проектов, оказания благотворительной помощи нуждающимся. В этом году меценатом именной стипендии стал благотворительный фонд акционера ООО "Архбум тиссью групп" Владимира Крупчака. На поощрение талантливых ребят фондом было выделено полмиллиона рублей.

Церемония награждения по традиции началась с небольшого концерта стипендиатов-музыкантов

- Тем, кому вручали такие стипендии в первый раз, уже под 40 лет, они уже состоялись. Уверен, что и вы все по жизни будете идти уверенно. Желаю вам интересной, насыщенной жизни, а мы постараемся помогать тем, кому нужна поддержка. Мы тоже ведь не такие, как раньше: если бы у нас не было таких друзей, как сегодня на этом предприятии, мы сами не смогли бы делать того, что делаем. Спасибо нашим друзьям, которые показали нам замечательное предприятие. Я думаю, все от этого в восторге. Вам вообще-то повезло, ведь мало кто видел это производство, - заметил председатель правления РОО "Калужское землячество", депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Геннадий Скляр. - Ребята, я желаю вам не останавливаться на тех успехах, которых вы уже достигли. Продолжать двигаться и развиваться дальше! Со своей стороны, как председатель правления организации, буду поддерживать эту добрую традицию!

Церемония награждения по традиции началась с небольшого концерта стипендиатов-музыкантов. Ребята, получившие это материальное поощрение, не только хороши в учебе, но и талантливы в самых разных сферах. Помимо юных музыкантов - лауреатов и призеров различных конкурсов (от городских, всероссийских и международных), есть и спортсмены - победители в престижных соревнованиях, и начинающие актеры, и будущие гении IT-сферы, и таланты в области инклюзивного творчества...

- Стипендия для нас очень важна. Это прежде всего возможность участия в конкурсах, ведь любой конкурс - это материальные затраты, те же конкурсные взносы, дорога. Концертный вид - прежде всего. Так что это существенная материальная поддержка. Эти стипендии ведь и помощь родителям, - рассказала преподаватель детской музыкальной школы N 1 имени Н. П. Ракова Елена Никитина, сопровождавшая в поездке свою ученицу Кристину.

Кристина играет на балалайке. По словам Елены Геннадьевны, она талантлива и трудолюбива. Это отметил даже известный профессор балалаечник Андрей Горбачев, заявивший, что рад бы был видеть ее в академии. Девочка играет в школьном оркестре народных инструментов, с которым побывала уже во многих городах.

Глава Тульской области Владислав Шапша и член Совета директоровООО "Архбум тиссью групп" Ирина Галахова. Фото: Архив ООО "АТГ"

- Благотворительность очень важна. С давних времен меценатство было движущей силой искусства и культуры в целом. На одних родителей нельзя все вешать, школа, естественно, много вкладывает в этих детей, стараемся продвигать, дать возможность показать себя. Но всех охватить очень трудно. А ведь это очень важно - продвинуть, дать толчок в будущее, - подчеркнула замдиректора школы N 1 имени Н. П. Ракова Валентина Новоселова.

Одаренных ребят поздравил с достижениями глава региона Владислав Шапша. "Вы - целеустремленные, совсем юные люди. И уже сумели свой талант своим трудом превратить в маленький, но уже успех. Я вам желаю не останавливаться на этом пути, - напутствовал стипендиатов глава региона. - Будьте уверены, что мы вас поддержим. Рядом с вами всегда будут друзья, близкие люди, и вместе с Калужской областью мы сможем достичь новых вершин. Вашими именами будут гордиться не только здесь, но и по всей стране".

- Мы горды тем, что можем поучаствовать в таком замечательном мероприятии, как вручение специальной стипендии Калужской области, которое выпало нашей компании. Ребята, сегодня вы увидели, как производится вроде бы простой продукт, но для того чтобы это стало возможным, надо очень хорошо потрудиться. Несколько лет назад здесь было чистое поле, а те, кто смог осуществить это, - такие же ребята, как и вы. Поэтому я надеюсь, что, может быть, в будущем кто-то из вас придет трудиться и к нам. Хочу пожелать, чтобы ваш жизненный путь был светлым и ясным, чтобы друзья были верными и надежными. Будьте все здоровыми и счастливыми, - пожелала юным талантам член Совета директоров ООО "Архбум тиссью групп" Ирина Галахова.

Справка "РГ"

Владимир Крупчак - директор по инвестициям PulpMillHolding, акционер ООО "Архбум тиссью групп". Автор политики корпоративной социальной ответственности российских активов PulpMillHolding, одним из важнейших направлений которой являются благотворительность и меценатство. Один из приоритетов Благотворительного фонда Владимира Крупчака - поддержка юных талантов, детей из социально незащищенных слоев населения. Цель этой программы фонда - создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала детей, развитие их способностей и формирование личностного и профессионального самоопределения. Так, ООО "Архбум тиссью групп" в рамках программы "Благотворительность и меценатство" Фонда Владимира Крупчака с 2019 года является попечителем Государственного бюджетного учреждения Калужской области "Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие", в котором проходят реабилитацию более 900 детей с ОВЗ (включая детей-инвалидов) и инвалиды молодого возраста. Также помощь оказывается ГБУ КО "Обнинский центр социальной помощи семье и детям "Милосердие", занимающемуся обслуживанием многодетных и неполных семей.