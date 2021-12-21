Главу гострудинспекции Поморья отправили под домашний арест

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под домашний арест руководителя Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе Анну Гиеш, а также начальника отдела технической защиты информации, кадров и делопроизводства госинспекции Ирину Ровенскую.

По версии следствия, руководитель и ее подчиненная обвиняются в получении взятки. Как сообщает следственный комитет по Архангельской области и НАО, в 2020 - 2021 годах подозреваемые получили незаконное денежное вознаграждение в сумме не менее 460 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении госконтрактов на поставку товаров и оказание услуг для нужд инспекции.

- При этом, будучи осведомленными о неисполнении в полном объеме условий контрактов, с целью получения взятки в виде денег в крупном размере, обеспечили оплату контрактов в полном объеме в сумме не менее 2,5 миллионов рублей, - уточняет ведомство.

Тем временем пресс-служба Ломоносовского районного суда сообщает: "С учетом обстоятельств, изложенных в ходатайствах, данных о личностях обвиняемых и характере инкриминируемых им деяний в отношении Гиеш А.Т. и Ровенской И.В. избраны меры пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 16 февраля 2022 года включительно, с установлением ряда ограничений". По информации ведомства, "на тот же срок избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Латышевой И.В., которая обвиняется в даче взятки".

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.