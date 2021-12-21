Куда можно будет уехать на поезде в новогодние каникулы

Новости

Минздрав включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок 08:49
Синоптики пообещали москвичам снег и морозы до -22 градусов 08:30
Цена российской нефти Urals упала ниже 70 долларов впервые с лета 08:26
Мутко не исключил остановку роста цен на жилье в ряде регионах 08:00
Россиян предупредили о главной уловке мошенников перед Новым годом 07:46
Роспотребнадзор опубликовал фотографии зараженных "омикроном" клеток 07:32
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП 07:23
Трамп подал в суд на генпрокурора Нью-Йорка 07:16
Шадаев заявил о готовности указа об электронных паспортах 07:10
В США за неделю число заражений "омикрон"- штаммом выросло в шесть раз 07:08
В Лондоне отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади 06:51
Глава Калининградской области: Частота появлений самолетов НАТО повысилась 06:50
Врач рассказал, для кого опасны сильные морозы 06:42
Роспотребнадзор: Более 65 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа 05:59
В Шотландии на флаконе из клада викингов обнаружили имя епископа Нотумбрии 05:27
Телеканал ABC сообщил о первой смерти от "омикрон"-штамма в США 05:17
Антонов: Число жертв "точечных" атак армии США наводит ужас 05:08
Байден контактировал с заболевшим COVID-19 сотрудником Белого дома 04:30
В Приморье БПК "Николай Вилков" выгрузил морпехов на мысе Клерка 04:19
Трудовым мигрантам в России будут выдавать патенты в виде карты с чипом 04:10
Эксперты рассказали о влиянии погоды на газовый кризис в Европе 03:53
Иммунолог назвал самые главные симптомы при заражении "омикроном" 03:07
"Омикрон" стал самым распространенным штаммом в США 02:27
Глава ВОЗ заявил об усугубляющейся в мире проблеме нехватки медработников 01:16
Пушков оценил заявление США о готовности к контактам через Совет Россия-НАТО 00:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 08:48

Пункт назначения - праздник

Куда можно будет уехать на поезде в новогодние каникулы
Текст: Вера Черенева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 289(8640)
До конца января в поездах будет действовать особое новогоднее меню. Фото: Сергей Николаев/РГ До конца января в поездах будет действовать особое новогоднее меню. Фото: Сергей Николаев/РГ
До конца января в поездах будет действовать особое новогоднее меню. Фото: Сергей Николаев/РГ

В конце декабря железная дорога переходит на особый режим работы. Россияне едут на праздники к родственникам, в путешествия, на дачи. Куда будут направлены дополнительные составы, какие сюрпризы приготовили перевозчики и можно ли встретить Новый год в поезде, обсуждалось на круглом столе, прошедшем в редакции "Российской газеты". Его участниками стали и. о. начальника Северо-Западного филиала АО "ФПК" Виталий Царук, генеральный директор АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" Артем Мирон и Константин Штыков, заместитель начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".

Куранты под стук колес

Будут ли в этом году пущены в новогодние праздники дополнительные поезда?

Виталий Царук: Северо-Западный филиал АО "ФПК" планирует назначение дополнительных поездов из Москвы в Апатиты - это будет хорошим предложением для путешественников - любителей горнолыжного спорта. Также из столицы дополнительные поезда будут назначены в Архангельск, Котлас, Псков, Ярославль и Санкт-Петербург. Кроме этого, дополнительные поезда из Санкт-Петербурга поедут в новогодние праздники в Орел, Мурманск, Казань, Великие Луки, Архангельск и Псков. На указанных направлениях будет курсировать порядка 126 поездов. В новогодних перевозках планируется задействовать около 1500 вагонов.

Артем Мирон: По опыту работы прошлых лет наиболее востребованными у пассажиров в период предновогодних и новогодних праздников являются пригородные поезда "Ласточка" до Выборга. И именно на этом направлении уже традиционно на предпраздничные дни и назначаются дополнительные поезда. Так, 31 декабря 2021 года в расписании будет еще одна пара поездов.

Мы ориентируемся на прошлый год. Несмотря на то что тогда новогодние праздники проходили в ограничительных условиях из-за СOVID-19, поездами "Ласточка" из Петербурга до Выборга и обратно было перевезено более 96 тысяч пассажиров, что на 56 процентов больше, чем в будние дни. Из них более 14 тысяч пассажиров, или порядка 15 процентов, воспользовались дополнительными поездами "Ласточка" 4-5 января 2021 года. Учитывая такую востребованность, данные назначения будут организованы и на новогодние каникулы 2022 года.

Из наших новых зимних маршрутов хочу отметить запуск с 18 декабря "Лыжной стрелы" из Мурманска в Апатиты и обратно. Пригородный поезд специально рассчитан на желающих провести выходные на склонах Кировска. Электропоезд прибывает в Апатиты в первой половине дня в субботу, а обратно в Мурманск отправляется вечером в воскресенье. С железнодорожного вокзала Апатиты до Кировска и обратно пассажиры поезда могут добраться на автобусе, расписание которого совмещено с прибытием и отправлением электрички. Дополнительный плюс в пользу электропоезда - наша акция "Зимний бонус" по бесплатному провозу спортивного инвентаря во всех пригородных поездах.

В прошлом году электричка пользовалась большой популярностью, ее расписание удобно не только для туристов, но и для студентов из области, которые обучаются в учебных заведениях Мурманска. В текущем зимнем сезоне удалось сократить время в пути следования в среднем на 20 минут. Дополнительные поезда будут назначены 2, 8, 9 января 2022 года.

Новый пригородный маршрут появится также в Новгородской и Псковской областях. С 24 декабря по обращениям жителей Новгородской области совместно с администрацией области запускаем пригородный поезд по маршруту Старая Русса - Морино. Поезд будет ходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Константин Штыков: На сегодняшний день назначены дополнительные "Ласточки" на маршруте Санкт-Петербург - Сортавала. 30 и 31 декабря эти поезда будут отправляться из Петербурга в 8.31, из Сортавалы в 14.00. А с 2 по 9 января поезд отправится с Финляндского вокзала Петербурга в 8.31, а обратно, из Сортавалы, в 20.16.

В период новогодних праздников назначены дополнительные рейсы ретропоезда "Рускеальский экспресс". С 31 декабря по 9 января включительно состав будет проезжать два раза в день по маршруту Сортавала - Рускеала и обратно.

Кстати, про Рускеалу. Некоторое время назад на станции заработал поворотный круг, что позволило ретропоезду ездить с одним локомотивом, а не с двумя, как раньше. Повлияло ли это на расписание?

Константин Штыков: Дополнительные составы в Рускеалу и обратно назначаются в отдельные даты в праздничные, выходные дни, а также в период массовых туристических перевозок. В это время оба локомотива задействованы в обслуживании подвижного состава.

Первый пик новогодних перевозок в предстоящие праздники придется на 29 и 30 декабря 2021 года

Появится ли в поездах праздничное меню?

Виталий Царук: В период с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года будет действовать специальное предложение в вагонах-ресторанах. В новогоднее меню включены следующие блюда: "Семужка новогодняя", ассорти мясное "Веселая метелица", ассорти овощное "Праздничное", салат "Любимый оливье", канапе с икрой и семгой, филе куриное "С Рождеством!". Цены будут установлены, как и на обычное меню.

Константин Штыков: В наших поездах мы также обновили меню, включили такие блюда, как "Сельдь под шубой", "Оливье с куриным филе", "Оливье с лососем", торт "Наполеон", пирожное "Подарочное", имбирные пряники. Данное меню будет действовать до 31 января 2022 года.

А новогодние сувениры будут в продаже?

Константин Штыков: В поездах "Сапсан" 1 декабря обновился каталог товаров на борту "СапсанShop", в котором представлена новогодняя продукция. Данный каталог будет актуален до 31 января 2022 года.

Виталий Царук: Сувенирная продукция с новогодней символикой уже с 19 ноября предлагается пассажирам в туристическом поезде "Зимняя сказка" сообщением Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда - Санкт-Петербург и сообщением Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва.

В остальных поездах дальнего следования нашего формирования у пассажиров также есть возможность приобрести сувенирную продукцию.

Можно ли в этом году встретить Новый год в поезде?

Константин Штыков: Последний "Сапсан" 31 декабря по маршруту Санкт-Петербург - Москва отправляется в 19.10 , а прибывает в 23.13. По маршруту Москва - Санкт-Петербург - в 21.00, а прибывает - в 0.48. Теоретически пассажир может встретить Новый год в поезде, все составы будут празднично украшены, но какой-либо праздничной программы не запланировано.

Виталий Царук: В новогоднюю ночь количество путешествующих пассажиров незначительно, так как в приоритете встретить Новый год лучше дома, и основная масса поездов встанет на перестой. Но в жизни возникают разные ситуации, и для тех пассажиров, которым необходимо уехать из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, поезда будут в движении непрерывно, включая новогоднюю ночь.

Для создания доброжелательной обстановки в поездах формирования АО "ФПК" в период с 15 декабря 2021 года по 20 января 2022 года во всех вагонах с купе класса люкс и вагонах СВ, а также в купейных вагонах туристических поездов будут размещены декоративные искусственные елки и новогодние венки с украшениями.

Кроме этого, начальник поезда традиционно поздравит всех пассажиров по громкоговорящей поездной связи с наступающим Новым годом. Шампанское (игристое вино) также будет представлено в меню (винной карте) вагона-ресторана.

Час икс

Каков пассажиропоток в новогодние праздники? Когда совершается больше всего поездок, есть ли снижение трафика?

Константин Штыков: Пассажирам, несомненно, интересно воспользоваться услугами РЖД, и в частности - поездами Дирекции в период новогодних праздников. По сравнению с "доковидными временами" можно говорить о некотором сокращении спроса на перевозки, однако в период праздничных дней не ожидается снижения интереса со стороны пассажиров. Трафик, по нашему опыту, начинает снижаться на поезда, которые прибывают достаточно поздно 31 декабря. Уже начиная с поездов, которые отправляются с 17.00, мы видим значительное снижение. Утром 1 января пассажиры также менее склонны путешествовать.

Электропоезда в каникулы будут ходить по графику выходного дня. Фото: Сергей Николаев/РГ

Артем Мирон: В пригородном железнодорожном сообщении объем перевозок пассажиров на новогодние праздники в среднем снижается до 30 процентов, и обусловлено данное снижение отсутствием поездок на работу. В целом структура пассажиропотока значительно изменяется, наибольшей популярностью в праздники пользуются как маршруты до станций у садоводств и загородных парков, так и маршруты в обратном направлении на Санкт-Петербург с целью посещения городских праздничных мероприятий.

Учитывая данные изменения, компания организует на весь период праздничных дней свою работу по графику выходного дня, эти изменения касаются как расписания движения пригородных поездов, так и режима работы билетных касс.

Несмотря на пересмотр графика отдельных поездов, мы полностью сохраняем транспортную доступность регионов и населенных пунктов. В режиме реального времени проводим мониторинг спроса пассажиров на поездки. В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения периодичности и назначения дополнительных поездов.

Виталий Царук: Первый пик новогодних перевозок в предстоящие праздники придется на 29 и 30 декабря 2021 года, в указанные даты будет назначено максимальное количество поездов нашего формирования.

Пик обратного выезда пассажиров ожидается 7 и 8 января 2022 года, к нему филиал также будет готов, чтобы доставить всех желающих путешественников домой или к рабочим местам.

Пассажир-турист

Сейчас активно развивается внутренний туризм. Какие турпродукты созданы для тех, кто отправляется в путешествие на поезде зимой?

Виталий Царук: На новогодние праздники будут предложены туристические поезда из Москвы в Котлас, Псков, Новгород, Углич, Сортавалу, Выборг. И, безусловно, в волшебные дни начала января, в период каникул, планируется поезд "Мороз Экспресс", который отправится из столицы России - Москвы на родину Деда Мороза - Великий Устюг. Специальные туристические поезда, следующие по "круговому маршруту" (поезд отправляется и прибывает в один и тот же город), являются для компании достаточно новым продуктом, который положительно себя зарекомендовал. Путешествие на поезде у большинства пассажиров ассоциируется с романтикой, стуком колес, душевными беседами за стаканчиком чая.

Артем Мирон: Железнодорожный транспорт удобен для туристических поездок организованных групп школьников, студентов, семей с детьми, работающего населения и старшего поколения.

Его главные преимущества - движение по графику, отсутствие дорожных заторов, наличие системы кондиционирования воздуха и санитарных комнат, мягких кресел. В пути следования пассажирам предлагается экскурсионное обслуживание. Профессиональный экскурсовод рассказывает о достопримечательностях. Эти факторы важны при создании туристического продукта. Сейчас туристические поездки носят больше стихийный характер. Наша задача - дать людям комплексные пакеты и сделать их востребованными. Как раз сейчас разрабатываем пакетные туры совместно с "РЖД Тур", планируем, что уже в январе порадуем пассажиров.

Совместно с субъектами мы прорабатываем удобное расписание, стыковку пригородных поездов с поездами дальнего следования, развиваем маршрутную сеть электропоездов "Ласточка", сейчас в нее включены Выборг, Великий Новгород, Гатчина, Зеленогорск, Ораниенбаум, Приозерск и Петергоф.

Для индивидуальных туристов в направлении Павловска, Выборга, Ораниенбаума, Гатчины, Великого Новгорода, Белоострова, Луги и Невской Дубровки через приложение izi.Travel доступны бесплатные аудиогиды "Экспресс в историю". В этом году наши аудиогиды заняли второе место в номинации "Лучший туристический путеводитель" Всероссийской туристической премии "Маршрут года - 2021". И это не первая победа компании. В 2018 году аудиогиды СЗППК заняли призовое место на Международном конкурсе путеводителей, туристских карт и SMART-приложений - 2018 и второе место в номинации "Лучший туристический путеводитель" на Всероссийской туристической премии "Маршрут года - 2018". Дополнительно для точечного стимулирования спроса, а также для повышения лояльности пассажиров пригородная компания проводит различные маркетинговые акции.

Пассажиры полюбили железнодорожный туризм за комфорт и романтику. Фото: Сергей Николаев/РГ

Планируете ли вы организовывать в этом году "Лыжные стрелы"?

Артем Мирон: Назначение поездов "Лыжная стрела" стало уже доброй традицией для жителей города. Правительство Санкт-Петербурга в сотрудничестве с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией и Октябрьской железной дорогой организует массовые лыжные старты с 2008 года. В период новогоднихпраздников для доставки участников к месту проведения мероприятия и обратно специально назначаются пригородные поезда. Текущий год не будет исключением, работа по назначению поездов уже ведется.

Заслон коронавирусу

В регионах периодически то ужесточают ограничения из-за коронавируса, то ослабляют. Влияет ли это на пассажиропоток?

Константин Штыков: Действительно, ограничительные мероприятия в регионах оказывают влияние на ход реализации проездных документов. Характер и объемы данных изменений в первую очередь зависят от строгости ограничений.

Как в связи с нынешней эпидемиологической обстановкой должны вести себя пассажиры в поезде? Можно ли снимать маску?

Виталий Царук: Холдинг "РЖД" настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает пяти часов, ношение масок пассажирами является обязательным.

При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Артем Мирон: Использование средств индивидуальной защиты в пригородных поездах является обязательным. В случае если у пассажира они отсутствуют, ему будет отказано в оформлении проездного документа. Приобрести индивидуальные маски можно в билетных кассах на станциях.

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сотрудники компании совместно с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России проводят проверки по использованию средств индивидуальной защиты на вокзалах и в пригородных поездах, направленные в том числе на исключение доступа пассажиров без средств индивидуальной защиты на объекты железнодорожной инфраструктуры.

Константин Штыков: В "Сапсанах" и "Ласточках" все пассажиры обязаны находиться в гигиенических масках. Снимать их допускается только во время приема пищи или для замены масок.

При выявлении пассажира с повышенной температурой тела в пути следования данного пассажира пересадят на места ближе к санитарным комнатам и вызовут медицинских работников на ближайшей станции на пути следования поезда для постановки диагноза.

Как обеспечивается защита пассажиров от вируса?

Виталий Царук: В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Артем Мирон: Компания реализует комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Это и ежедневный мониторинг здоровья работников, в первую очередь сотрудников, непосредственно контактирующих с пассажирами. Перед началом рабочего дня кассирам-контролерам измеряют температуру. Для работников создан постоянный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции: одноразовые перчатки и маски, антисептические средства.

Обработку проходит весь парк поездов. При проведении технического обслуживания составов предусмотрена влажная уборка подвижного состава, в том числе с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, сухая уборка в составах проводится в течение дня на конечных станциях между рейсами. Поезда "Ласточка" оборудованы штатными системами, которые очищают воздух с использованием ультрафиолетовых ламп. Ежесуточно обработку проходят более тысячи пригородных пассажирских вагонов.

Влияют ли дополнительные меры безопасности, которые применяются в поездах, на тарифы?

Константин Штыков: Дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров в пути следования являются одним из приоритетных направлений работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации, однако на конечной стоимости проездных документов для пассажиров эти мероприятия не скажутся, однако хотел бы напомнить про то, что стоимость проезда в поездах "Сапсан" регулируется системой динамического управления тарифами и спросом, поэтому на те поезда, которые наиболее востребованы, стоимость проезда будет возрастать по мере уменьшения количества свободных мест.

Виталий Царук: У нас также стоимость проезда в первую очередь зависит от спроса: чем он выше, тем выше цена на билеты. Кроме того, на тарифы влияют такие факторы, как сезон, категория поезда, соотношение количества свободных и изначально предложенных мест (уровень загрузки поезда), а также период совершения покупки билета (количество дней до отправления поезда). Если говорить о противоэпидемиологических мероприятиях, которые выполняются в текущий период, как при подготовке составов поездов в рейс, так и по пути следования, то можно сказать уверенно, что ни на тарифы, ни на стоимость проездных документов вышеуказанные меры не влияют.

Артем Мирон: Тарифная кампания 2022 год завершена, тарифы на перевозки по всем субъектам установлены на экономически обоснованном уровне. При этом такие регионы, как Санкт-Петербург, Новгородская и Мурманская области, сохранили тариф на уровне 2021 года.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область СЗФО Мурманская область СЗФО Новгородская область

Главное сегодня

Минздрав внес вакцину от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям
Шадаев заявил о готовности указа об электронных паспортах
Трудовым мигрантам в России будут выдавать патенты в виде карты с чипом
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП
Иммунолог назвал самые главные симптомы при заражении "омикроном"