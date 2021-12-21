Куда можно будет уехать на поезде в новогодние каникулы

В конце декабря железная дорога переходит на особый режим работы. Россияне едут на праздники к родственникам, в путешествия, на дачи. Куда будут направлены дополнительные составы, какие сюрпризы приготовили перевозчики и можно ли встретить Новый год в поезде, обсуждалось на круглом столе, прошедшем в редакции "Российской газеты". Его участниками стали и. о. начальника Северо-Западного филиала АО "ФПК" Виталий Царук, генеральный директор АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" Артем Мирон и Константин Штыков, заместитель начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".

Куранты под стук колес

Будут ли в этом году пущены в новогодние праздники дополнительные поезда?

Виталий Царук: Северо-Западный филиал АО "ФПК" планирует назначение дополнительных поездов из Москвы в Апатиты - это будет хорошим предложением для путешественников - любителей горнолыжного спорта. Также из столицы дополнительные поезда будут назначены в Архангельск, Котлас, Псков, Ярославль и Санкт-Петербург. Кроме этого, дополнительные поезда из Санкт-Петербурга поедут в новогодние праздники в Орел, Мурманск, Казань, Великие Луки, Архангельск и Псков. На указанных направлениях будет курсировать порядка 126 поездов. В новогодних перевозках планируется задействовать около 1500 вагонов.

Артем Мирон: По опыту работы прошлых лет наиболее востребованными у пассажиров в период предновогодних и новогодних праздников являются пригородные поезда "Ласточка" до Выборга. И именно на этом направлении уже традиционно на предпраздничные дни и назначаются дополнительные поезда. Так, 31 декабря 2021 года в расписании будет еще одна пара поездов.

Мы ориентируемся на прошлый год. Несмотря на то что тогда новогодние праздники проходили в ограничительных условиях из-за СOVID-19, поездами "Ласточка" из Петербурга до Выборга и обратно было перевезено более 96 тысяч пассажиров, что на 56 процентов больше, чем в будние дни. Из них более 14 тысяч пассажиров, или порядка 15 процентов, воспользовались дополнительными поездами "Ласточка" 4-5 января 2021 года. Учитывая такую востребованность, данные назначения будут организованы и на новогодние каникулы 2022 года.

Из наших новых зимних маршрутов хочу отметить запуск с 18 декабря "Лыжной стрелы" из Мурманска в Апатиты и обратно. Пригородный поезд специально рассчитан на желающих провести выходные на склонах Кировска. Электропоезд прибывает в Апатиты в первой половине дня в субботу, а обратно в Мурманск отправляется вечером в воскресенье. С железнодорожного вокзала Апатиты до Кировска и обратно пассажиры поезда могут добраться на автобусе, расписание которого совмещено с прибытием и отправлением электрички. Дополнительный плюс в пользу электропоезда - наша акция "Зимний бонус" по бесплатному провозу спортивного инвентаря во всех пригородных поездах.

В прошлом году электричка пользовалась большой популярностью, ее расписание удобно не только для туристов, но и для студентов из области, которые обучаются в учебных заведениях Мурманска. В текущем зимнем сезоне удалось сократить время в пути следования в среднем на 20 минут. Дополнительные поезда будут назначены 2, 8, 9 января 2022 года.

Новый пригородный маршрут появится также в Новгородской и Псковской областях. С 24 декабря по обращениям жителей Новгородской области совместно с администрацией области запускаем пригородный поезд по маршруту Старая Русса - Морино. Поезд будет ходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Константин Штыков: На сегодняшний день назначены дополнительные "Ласточки" на маршруте Санкт-Петербург - Сортавала. 30 и 31 декабря эти поезда будут отправляться из Петербурга в 8.31, из Сортавалы в 14.00. А с 2 по 9 января поезд отправится с Финляндского вокзала Петербурга в 8.31, а обратно, из Сортавалы, в 20.16.

В период новогодних праздников назначены дополнительные рейсы ретропоезда "Рускеальский экспресс". С 31 декабря по 9 января включительно состав будет проезжать два раза в день по маршруту Сортавала - Рускеала и обратно.

Кстати, про Рускеалу. Некоторое время назад на станции заработал поворотный круг, что позволило ретропоезду ездить с одним локомотивом, а не с двумя, как раньше. Повлияло ли это на расписание?

Константин Штыков: Дополнительные составы в Рускеалу и обратно назначаются в отдельные даты в праздничные, выходные дни, а также в период массовых туристических перевозок. В это время оба локомотива задействованы в обслуживании подвижного состава.

Первый пик новогодних перевозок в предстоящие праздники придется на 29 и 30 декабря 2021 года

Появится ли в поездах праздничное меню?

Виталий Царук: В период с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года будет действовать специальное предложение в вагонах-ресторанах. В новогоднее меню включены следующие блюда: "Семужка новогодняя", ассорти мясное "Веселая метелица", ассорти овощное "Праздничное", салат "Любимый оливье", канапе с икрой и семгой, филе куриное "С Рождеством!". Цены будут установлены, как и на обычное меню.

Константин Штыков: В наших поездах мы также обновили меню, включили такие блюда, как "Сельдь под шубой", "Оливье с куриным филе", "Оливье с лососем", торт "Наполеон", пирожное "Подарочное", имбирные пряники. Данное меню будет действовать до 31 января 2022 года.

А новогодние сувениры будут в продаже?

Константин Штыков: В поездах "Сапсан" 1 декабря обновился каталог товаров на борту "СапсанShop", в котором представлена новогодняя продукция. Данный каталог будет актуален до 31 января 2022 года.

Виталий Царук: Сувенирная продукция с новогодней символикой уже с 19 ноября предлагается пассажирам в туристическом поезде "Зимняя сказка" сообщением Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда - Санкт-Петербург и сообщением Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва.

В остальных поездах дальнего следования нашего формирования у пассажиров также есть возможность приобрести сувенирную продукцию.

Можно ли в этом году встретить Новый год в поезде?

Константин Штыков: Последний "Сапсан" 31 декабря по маршруту Санкт-Петербург - Москва отправляется в 19.10 , а прибывает в 23.13. По маршруту Москва - Санкт-Петербург - в 21.00, а прибывает - в 0.48. Теоретически пассажир может встретить Новый год в поезде, все составы будут празднично украшены, но какой-либо праздничной программы не запланировано.

Виталий Царук: В новогоднюю ночь количество путешествующих пассажиров незначительно, так как в приоритете встретить Новый год лучше дома, и основная масса поездов встанет на перестой. Но в жизни возникают разные ситуации, и для тех пассажиров, которым необходимо уехать из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, поезда будут в движении непрерывно, включая новогоднюю ночь.

Для создания доброжелательной обстановки в поездах формирования АО "ФПК" в период с 15 декабря 2021 года по 20 января 2022 года во всех вагонах с купе класса люкс и вагонах СВ, а также в купейных вагонах туристических поездов будут размещены декоративные искусственные елки и новогодние венки с украшениями.

Кроме этого, начальник поезда традиционно поздравит всех пассажиров по громкоговорящей поездной связи с наступающим Новым годом. Шампанское (игристое вино) также будет представлено в меню (винной карте) вагона-ресторана.

Час икс

Каков пассажиропоток в новогодние праздники? Когда совершается больше всего поездок, есть ли снижение трафика?

Константин Штыков: Пассажирам, несомненно, интересно воспользоваться услугами РЖД, и в частности - поездами Дирекции в период новогодних праздников. По сравнению с "доковидными временами" можно говорить о некотором сокращении спроса на перевозки, однако в период праздничных дней не ожидается снижения интереса со стороны пассажиров. Трафик, по нашему опыту, начинает снижаться на поезда, которые прибывают достаточно поздно 31 декабря. Уже начиная с поездов, которые отправляются с 17.00, мы видим значительное снижение. Утром 1 января пассажиры также менее склонны путешествовать.

Электропоезда в каникулы будут ходить по графику выходного дня. Фото: Сергей Николаев/РГ

Артем Мирон: В пригородном железнодорожном сообщении объем перевозок пассажиров на новогодние праздники в среднем снижается до 30 процентов, и обусловлено данное снижение отсутствием поездок на работу. В целом структура пассажиропотока значительно изменяется, наибольшей популярностью в праздники пользуются как маршруты до станций у садоводств и загородных парков, так и маршруты в обратном направлении на Санкт-Петербург с целью посещения городских праздничных мероприятий.

Учитывая данные изменения, компания организует на весь период праздничных дней свою работу по графику выходного дня, эти изменения касаются как расписания движения пригородных поездов, так и режима работы билетных касс.

Несмотря на пересмотр графика отдельных поездов, мы полностью сохраняем транспортную доступность регионов и населенных пунктов. В режиме реального времени проводим мониторинг спроса пассажиров на поездки. В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения периодичности и назначения дополнительных поездов.

Виталий Царук: Первый пик новогодних перевозок в предстоящие праздники придется на 29 и 30 декабря 2021 года, в указанные даты будет назначено максимальное количество поездов нашего формирования.

Пик обратного выезда пассажиров ожидается 7 и 8 января 2022 года, к нему филиал также будет готов, чтобы доставить всех желающих путешественников домой или к рабочим местам.

Пассажир-турист

Сейчас активно развивается внутренний туризм. Какие турпродукты созданы для тех, кто отправляется в путешествие на поезде зимой?

Виталий Царук: На новогодние праздники будут предложены туристические поезда из Москвы в Котлас, Псков, Новгород, Углич, Сортавалу, Выборг. И, безусловно, в волшебные дни начала января, в период каникул, планируется поезд "Мороз Экспресс", который отправится из столицы России - Москвы на родину Деда Мороза - Великий Устюг. Специальные туристические поезда, следующие по "круговому маршруту" (поезд отправляется и прибывает в один и тот же город), являются для компании достаточно новым продуктом, который положительно себя зарекомендовал. Путешествие на поезде у большинства пассажиров ассоциируется с романтикой, стуком колес, душевными беседами за стаканчиком чая.

Артем Мирон: Железнодорожный транспорт удобен для туристических поездок организованных групп школьников, студентов, семей с детьми, работающего населения и старшего поколения.

Его главные преимущества - движение по графику, отсутствие дорожных заторов, наличие системы кондиционирования воздуха и санитарных комнат, мягких кресел. В пути следования пассажирам предлагается экскурсионное обслуживание. Профессиональный экскурсовод рассказывает о достопримечательностях. Эти факторы важны при создании туристического продукта. Сейчас туристические поездки носят больше стихийный характер. Наша задача - дать людям комплексные пакеты и сделать их востребованными. Как раз сейчас разрабатываем пакетные туры совместно с "РЖД Тур", планируем, что уже в январе порадуем пассажиров.

Совместно с субъектами мы прорабатываем удобное расписание, стыковку пригородных поездов с поездами дальнего следования, развиваем маршрутную сеть электропоездов "Ласточка", сейчас в нее включены Выборг, Великий Новгород, Гатчина, Зеленогорск, Ораниенбаум, Приозерск и Петергоф.

Для индивидуальных туристов в направлении Павловска, Выборга, Ораниенбаума, Гатчины, Великого Новгорода, Белоострова, Луги и Невской Дубровки через приложение izi.Travel доступны бесплатные аудиогиды "Экспресс в историю". В этом году наши аудиогиды заняли второе место в номинации "Лучший туристический путеводитель" Всероссийской туристической премии "Маршрут года - 2021". И это не первая победа компании. В 2018 году аудиогиды СЗППК заняли призовое место на Международном конкурсе путеводителей, туристских карт и SMART-приложений - 2018 и второе место в номинации "Лучший туристический путеводитель" на Всероссийской туристической премии "Маршрут года - 2018". Дополнительно для точечного стимулирования спроса, а также для повышения лояльности пассажиров пригородная компания проводит различные маркетинговые акции.

Пассажиры полюбили железнодорожный туризм за комфорт и романтику. Фото: Сергей Николаев/РГ

Планируете ли вы организовывать в этом году "Лыжные стрелы"?

Артем Мирон: Назначение поездов "Лыжная стрела" стало уже доброй традицией для жителей города. Правительство Санкт-Петербурга в сотрудничестве с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией и Октябрьской железной дорогой организует массовые лыжные старты с 2008 года. В период новогоднихпраздников для доставки участников к месту проведения мероприятия и обратно специально назначаются пригородные поезда. Текущий год не будет исключением, работа по назначению поездов уже ведется.

Заслон коронавирусу

В регионах периодически то ужесточают ограничения из-за коронавируса, то ослабляют. Влияет ли это на пассажиропоток?

Константин Штыков: Действительно, ограничительные мероприятия в регионах оказывают влияние на ход реализации проездных документов. Характер и объемы данных изменений в первую очередь зависят от строгости ограничений.

Как в связи с нынешней эпидемиологической обстановкой должны вести себя пассажиры в поезде? Можно ли снимать маску?

Виталий Царук: Холдинг "РЖД" настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает пяти часов, ношение масок пассажирами является обязательным.

При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

Артем Мирон: Использование средств индивидуальной защиты в пригородных поездах является обязательным. В случае если у пассажира они отсутствуют, ему будет отказано в оформлении проездного документа. Приобрести индивидуальные маски можно в билетных кассах на станциях.

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сотрудники компании совместно с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России проводят проверки по использованию средств индивидуальной защиты на вокзалах и в пригородных поездах, направленные в том числе на исключение доступа пассажиров без средств индивидуальной защиты на объекты железнодорожной инфраструктуры.

Константин Штыков: В "Сапсанах" и "Ласточках" все пассажиры обязаны находиться в гигиенических масках. Снимать их допускается только во время приема пищи или для замены масок.

При выявлении пассажира с повышенной температурой тела в пути следования данного пассажира пересадят на места ближе к санитарным комнатам и вызовут медицинских работников на ближайшей станции на пути следования поезда для постановки диагноза.

Как обеспечивается защита пассажиров от вируса?

Виталий Царук: В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Артем Мирон: Компания реализует комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Это и ежедневный мониторинг здоровья работников, в первую очередь сотрудников, непосредственно контактирующих с пассажирами. Перед началом рабочего дня кассирам-контролерам измеряют температуру. Для работников создан постоянный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции: одноразовые перчатки и маски, антисептические средства.

Обработку проходит весь парк поездов. При проведении технического обслуживания составов предусмотрена влажная уборка подвижного состава, в том числе с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, сухая уборка в составах проводится в течение дня на конечных станциях между рейсами. Поезда "Ласточка" оборудованы штатными системами, которые очищают воздух с использованием ультрафиолетовых ламп. Ежесуточно обработку проходят более тысячи пригородных пассажирских вагонов.

Влияют ли дополнительные меры безопасности, которые применяются в поездах, на тарифы?

Константин Штыков: Дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров в пути следования являются одним из приоритетных направлений работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации, однако на конечной стоимости проездных документов для пассажиров эти мероприятия не скажутся, однако хотел бы напомнить про то, что стоимость проезда в поездах "Сапсан" регулируется системой динамического управления тарифами и спросом, поэтому на те поезда, которые наиболее востребованы, стоимость проезда будет возрастать по мере уменьшения количества свободных мест.

Виталий Царук: У нас также стоимость проезда в первую очередь зависит от спроса: чем он выше, тем выше цена на билеты. Кроме того, на тарифы влияют такие факторы, как сезон, категория поезда, соотношение количества свободных и изначально предложенных мест (уровень загрузки поезда), а также период совершения покупки билета (количество дней до отправления поезда). Если говорить о противоэпидемиологических мероприятиях, которые выполняются в текущий период, как при подготовке составов поездов в рейс, так и по пути следования, то можно сказать уверенно, что ни на тарифы, ни на стоимость проездных документов вышеуказанные меры не влияют.

Артем Мирон: Тарифная кампания 2022 год завершена, тарифы на перевозки по всем субъектам установлены на экономически обоснованном уровне. При этом такие регионы, как Санкт-Петербург, Новгородская и Мурманская области, сохранили тариф на уровне 2021 года.