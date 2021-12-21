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Рубрика: Культура

Поэты Блок, Белый и ученый Менделеев стали героями озорной комедии

Текст: Светлана Мазурова
В репертуаре Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина появился спектакль "Пленные духи" по пьесе современных драматургов - братьев Пресняковых. Показали его гостям и участникам на Пушкинском театральном фестивале.

Спектакль яркий, смешной, безумный, ни на что не похожий. Фейерверк. Почти анекдот. О гениях - молодых поэтах Блоке и Белом, Прекрасной Даме, об ученом Менделееве, создателе периодической таблицы химических элементов, и его дочери Любе, таких прелестных чудаках, счастливых, веселых. Создатели спектакля - Айрат Абушахманов и Альберт Нестеров, соответственно, главный режиссер и главный художник Башкирского театра драмы им. Мажита Гафури из Уфы. Два года назад на режиссерской лаборатории в Пскове Абушахманов представил эскиз спектакля.

Актеры рассказали "РГ", за что любят этот спектакль.

Максим Плеханов (Саша Блок):

Все рассказывают мне, что сначала был эскиз на режиссерской лаборатории, замечательный эксперимент, поэтому решено было поставить спектакль.

- Да, эскиз на Малой сцене, я там не участвовал, но видел его, и он понравился мне. Постановка сделана в классическом ключе, режиссер не отступал от ремарок авторов, их мизансцен. Но убрал поверхностный юмор, так называемое заигрывание с публикой. И нашел новые объемы, спектакль стал гораздо глубже.

Роль Блока очень подходит вам!

- На самом деле, другой артист должен был играть эту роль, который еще больше Блок, нежели я, и был занят в том эскизе, но он уехал из Пскова… Поэт - человек не от мира сего, ранимая душа, ребенок. Фата-моргана, мембрана, которая реагирует на все, что вокруг. Поэзия не чужда мне. И Блок, и весь Серебряный век.

Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

Кажется, что легко, весело и радостно рождался этот яркий спектакль.

- Это вам кажется. (Рассмеялся). За кулисами все по-другому. По-разному бывает: тяжелый материал взяли, но работать легко и весело, или искрометная комедия - а затрачиваешь столько энергии, ресурсы сверх нормы приходится откуда-то черпать. Парадокс.

Фото: Пресс-служба Пушкинского театрального фестиваля
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Валентина Банакова (мама Саши):

- Когда я читала пьесу, просто хохотала! Очень смешно написано. Сразу увидела, как можно сделать роль. Пьеса актерская. Мы с места нашли свои образы. Айрат смеялся: "Не понимаю, что я здесь делаю, зачем?" Но, безусловно, режиссер нужен, чтобы направлять артистов. Сначала мы сделали эскиз, а потом наступила пандемия, и мы ждали с нетерпением, когда же наконец будем ставить спектакль.

Комедии бывают разные. Иногда смотришь спектакль, люди смеются, а ты думаешь: ну что тут смешного? Глупость или пошлость. А комедия "Пленные духи" - познавательная, материал связан с биографией Блока, Белого, драматурги предложили зрителям посмотреть на факты с другой стороны - легко, смешно, весело. Я люблю этот спектакль, играю в удовольствие!

Александр Овчаренко (Андрей, он же Борис Белый):

Вы прямо купаетесь в этой работе, на радость зрителям. Вот уж точно - роль не "на сопротивление"?

- Сначала была эскизная работа, в которую мы буквально "прыгаем" без оглядки, когда у нас всего четыре-пять дней для создания художественного произведения. Фантастическая была работа. Я влюбился в этот материал сразу, как начал читать, произошла "химия" между мной и текстом, мгновенно рождались картинки, сцены. Я захотел в этом участвовать. Когда материал попадает в артиста, это можно сравнить, наверное, с полетом. Такое происходит, кстати, редко.

Многое из того, что зрители видят сейчас на Большой сцене, родилось во время создания эскиза. Он у нас длился около двух часов, хотя по регламенту показ рассчитан максимум на 50 минут. А потом мы сокращали, пришлось многое убирать, как ножом по сердцу. Но была вера в то, что этот материал все же обретет жизнь в Псковском театре драмы и мы вернем значимые блоки пьесы в спектакль.

Блок и Белый действительно встречались в усадьбе Шахматово. В спектакле (и пьесе) - правда и вымысел. Хотя этот спектакль озорной, выдумка, история анекдотическая, я, готовясь к роли, опирался на историческую, биографическую литературу, читал Монику Спивак (книга "Андрей Белый - мистик и советский писатель"), лекцию Дмитрия Быкова о Серебряном веке. Поэта описывают: "человек с безумным взглядом", "затевака", который из всего делает праздник. Он, конечно, провокатор.

Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

Виктор Яковлев, заслуженный артист России (Дмитрий Иванович Менделеев):

Разве могли вы предположить, что когда-нибудь сыграете самого Менделеева?

- Но это не совсем Менделеев. Я, можно сказать, "пробую на зубок" Дмитрия Ивановича. Тут, скорее, не Менделеев, не Белый и Блок, а дружеский шарж на Серебряный век. Именно не карикатура, а дружеская шутка влюбленного в своих персонажей художника. Мы не можем точно описать то время и людей, которые тогда жили, наших любимых поэтов - Блока, Ахматову, Гумилева… Главная их черта - непобедимая увлеченность своим делом, творчеством, они зажигались друг от друга, поднимались над собой. Пьеса написана от большой любви к той эпохе. Так и сыграно должно быть. Хорошо, если нам это удается. Работа, конечно, интересная. На одном дыхании. Так было и когда мы готовили эскиз…

На одном языке говорили с режиссером?

- На одном, хотя в работе встретились впервые. Тем более мы земляки: Айрат приехал к нам из Уфы, моего родного города, который и сейчас мне очень дорог.

А вот что рассказывает режиссер спектакля:

- Это не Серебряный век в чистом виде, в исторически-документальном, это игра в Серебряный век через призму драматургов Пресняковых, которые с юмором подошли к известным фактам. Внешняя канва очень похожа на то, что было на самом деле: любовный треугольник Блок - Менделеева - Белый и даже дуэль, но эти факты подаются здесь не в трагическом ключе, а в комическом.

Фото: Пресс-служба Пушкинского театрального фестиваля
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Конечно, мы рассчитываем не только на филологов, историков и литературоведов, а надеемся и на обычного зрителя произвести впечатление. Те, кто знаком с биографиями этих личностей, будут соотносить то, что происходит на сцене, с реальными фактами из их жизни, и на этих стыках считывать юмор. Но даже если зрители не будут знать совсем, кто такие Блок, Белый и Менделеев, спектакль у них все равно сложится, просто в его основе будет другой пласт, другой юмор. Но это не комедия положений, смех здесь не возникает из-за подмен или переодеваний. В пьесе многое построено на текстовых шутках, на игре слов - это именно интеллектуальный юмор.

Справка "РГ"

Айрат Абушахманов - лауреат Государственной премии Республики Башкортостан. Его спектакли "Пролетая над гнездом кукушки", "Черноликие", "Зулейха открывает глаза", выпущенные в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, были номинантами премии "Золотая маска".

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