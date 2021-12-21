Рестораны Ленобласти будут работать в новогоднюю ночь до двух часов

Кафе, ресторанам и другим предприятиям общественного питания Ленинградской области разрешили работать в ночь с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января (на Новый год и на Рождество) до 02.00.

При этом у заведения должен был паспорт коллективного иммунитета, а у посетителей - подтверждение полного курса вакцинации или перенесенного за последние полгода COVID-19. Годится также отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 48 часов. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Документ также регламентирует проведение новогодних праздников в детсадах и школах. Взрослых пустят на утренники при таких же условиях - подтвержденный иммунитет или отрицательный ПЦР-тест.