Три района Коми объявят временно опасными из-за пуска "Ангары"

Районы Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорска в Республике Коми 23-24 декабря 2021 года будут объявлены временно опасными. На их территории возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, испытательный пуск "Ангары" с космодрома Плесецк в Архангельской области запланирован на 18.00 23 декабря, резервная дата - 24 декабря.

Предположительный район падения отделяющихся частей ракеты-носителя охватывает Вуктыл, Троицко-Печерск и Сосногорск. Местных жителей призывают к осторожности. Сотрудники министерства и Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в ближайшее время проведут предпусковое обследование этой территории.