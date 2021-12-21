В Архангельске прошел форум Общественной палаты региона

В Архангельске в научной библиотеке САФУ прошел первый форум Общественной палаты Архангельской области "Консолидация".

Александр Цыбульский: Люди не хотят, чтобы за них принимали решения - они сами хотят участвовать в процессе их выработки. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

- Решение о его проведении было принято еще в начале 2020 года, но из-за ограничительных мер событие не раз откладывалось, - сказал председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк. - Сегодня, хоть и со значительными ограничениями по численности, мы получили возможность встретиться и обсудить насущные вопросы. Учитывая, что в этом зале сегодня присутствуют лидеры общественного мнения, руководители общественных организаций, эксперты, представители органов местного самоуправления и депутатского корпуса, постараемся выработать предложения или подходы к решению проблем, которые больше всего волнуют жителей области.

На площадках форума развернулись дискуссии о реформе местного самоуправления в Архангельской области и создании муниципальных округов, о внедрении совершенно новых для региона практик инициативного бюджетирования и подключении к ним движения ТОС.

Участники говорили о развитии гражданского общества, открыли коллегам возможности, которые предлагают сегодня муниципальные общественные советы, поделились практиками общественного контроля, в том числе за реализацией национальных проектов в Архангельской области. Еще одна тема - общественный контроль в сфере противодействия распространению фейковой информации.

- Слово "консолидация" носит созидательный смысл - в этом и ценность таких форматов, - так охарактеризовал значение большой встречи архангельских общественников губернатор Поморья Александр Цыбульский.

По его мнению, сегодня люди не хотят, чтобы за них принимали решения, более того, желают сами участвовать в процессе их выработки. Для этого и организован форум - в открытом свободном диалоге найти ответы на самые волнующие вопросы:

- Ценность формата потеряется, если сделать его "стерильным" и убрать проблемы, которые нам кажутся наиболее дискуссионными и резонансными. Как раз именно те проблемы, которым уделяется недостаточно внимания, на таких площадках и стоит обсуждать, - отметил глава региона на пленарном заседании форума.

Ценность формата форума потеряется, если сделать его «стерильным» и убрать проблемы

Из наиболее "нестерильных", а также находящихся в топе общественного внимания сегодня остаются вакцинация и введение QR-кодов:

- Надо открыто говорить, объяснять и одновременно слушать людей, - сказал губернатор, отметив, что многие сегодня видят только "верхушку айсберга", из-за чего не всегда осознают смысл и цену введения антикоронавирусных ограничений.

Не все знают, к примеру, о том, что потребность в кислороде в Архангельской области с началом пандемии выросла в десять раз, что в регионе приходилось проводить спецоперации с участием машин ГИБДД, чтобы вовремя доставлять кислород в ковид-отделения архангельских больниц. По мнению Александра Цыбульского, именно об этом надо рассказывать людям, когда заходит речь о введении ограничений.

Страх остаться в "ковидной" эпохе

Теме пандемии и всего, что с ней связано, была определена отдельная площадка форума. В дискуссии участвовали врачи, ученые, юристы, общественники, представители власти.

Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 15 декабря, в Архангельской области зарегистрировано более 119 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых большая часть - 75 тысяч - за 2021 год.

- С 15 ноября наметилась тенденция к снижению заболеваемости. Уменьшение числа заболевших наблюдается во всех возрастных группах. Но говорить о том, что мы достигли благополучных показателей, пока рано, - отметила начальник отдела эпидемнадзора управления Татьяна Гордиенко. - Ежедневно все еще фиксируется порядка 300 новых случаев заболевания COVID-19.

Вместе с тем, по информации заместителя министра здравоохранения Архангельской области Татьяны Русиновой, сегодня охват иммунизацией жителей региона составляет 55,3 процента взрослого населения:

- Активнее вакцинируются женщины: 52,3 процента из них уже сделали прививку, среди мужчин этот показатель составляет 47,7 процента. К сожалению, со второй недели ноября в регионе отмечается снижение темпа вакцинации, - сообщила она.

По словам Татьяны Русиновой, среди привитых людей коронавирусом заболевает всего четыре процента, а тяжелое течение инфекции отмечается лишь у некоторых.

- В самом начале пандемии многие надеялись, что этот вирус - очередной грипп, но сейчас международная статистика свидетельствует о том, что летальность при COVID-19 в 20 раз выше, чем при гриппе, и эта инфекция затрагивает все возрастные группы, - рассказал доцент кафедры инфекционных болезней СГМУ Владимир Агафонов. - Для нас, жителей северных регионов, в силу климатических условий характерны частые заболевания респираторными вирусными инфекциями, поэтому вопросы профилактики и вакцинопрофилактики для Поморья более актуальны, чем для других регионов.

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области - глава правового департамента Игорь Андреечев коснулся и темы недовольства людей, вызванного введением ограничительных мер. Он отметил, что часто за подобными настроениями стоят страх и отсутствие достоверной информации, которые усугубляются тиражированием фейков.

- Люди боятся навсегда остаться в "ковидной" эпохе, не понимая, что все принимаемые меры как раз направлены на скорейшее возвращение общества к обычному ритму жизни. Кто-то в начале пандемии даже отрицал существование вируса, - сказал Игорь Андреечев. - И если в начале пандемии, в период первых локдаунов и введения обязательного масочного режима, люди реагировали более спокойно, то сейчас, когда это напрямую касается их здоровья, более болезненно воспринимают требования о вакцинации.

Он подчеркнул: сегодня есть те, кто заявляет о нарушении конституционных прав, но ведь высшей ценностью, согласно Конституции, как раз являются жизнь и здоровье людей!

Зачем менять границы?

"Консолидация ресурсов местного сообщества" - так называлась площадка, посвященная новым механизмам развития органов местного самоуправления, в частности, укрупнению муниципальных районов и реорганизации их в округа. Вообще-то любое изменение административных границ люди, как правило, воспринимают болезненно... пока не увидят плюсов:

- Мы уже год отработали в структуре муниципального округа. Если говорить о настроении людей, то его можно оценить как оптимистично сдержанное. Риски и опасения, которые возникали, не оправдались. Власть на местах сохранилась и является такой же доступной для диалога, - поделился опытом глава Вилегодского округа Алексей Аксенов. - Одним словом, негативные предположения об исчезновении местного самоуправления и отделении власти от народа не оправдались. Более того, мы создали общественные советы при территориальных отделах, развиваем институт старост - благодаря этому жителям стало удобно взаимодействовать с руководством округа.

Алексей Аксенов: Негативные предположения об исчезновении местногосамоуправления не оправдались. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

На пленарном заседании Александр Цыбульский отметил, что остается сторонником сильной муниципальной власти. Но создать ее реально только там, где муниципалитет владеет собственными доходами в необходимом объеме:

- По моему личному мнению, изменение административных границ не является действием, которое ущемляет исторические традиции. Это решение направлено на то, чтобы в изменяющихся экономических условиях обеспечить развитие территорий, - сказал губернатор.

Только сортировка!

Участниками обсуждения новой системы обращения с отходами стали делегаты регионального оператора, активисты экологических движений, разработчики территориальной схемы обращения с ТКО, бизнес.

Презентовали практики раздельного сбора, популяризации экологически грамотного поведения. Рекомендовали представителям власти при строительстве новых опорных сооружений по обращению с отходами в обязательном порядке учитывать мнение людей, а к общественному обсуждению обязательно привлекать тех, чьи интересы при этом могут быть затронуты.

Говорили и о том, что раздельный сбор отходов должен быть полноценным, причем разворачивать его необходимо в каждом муниципальном образовании, а не только в крупных городах. Даже на труднодоступных территориях Архангельской области! Обсуждали, в частности, и то, как в глубинке снизить наполнение площадок временного накопления ТКО.

Участники предложили создать центр компетенций, который позволит тиражировать лучшие практики в сфере экологического просвещения, а также программу стимулирования работы педагогов-экологов.

О замечаниях общественников, которые учтены при создании терсхемы обращения с ТКО, на форуме рассказал заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко. Он сделал акцент на том, что в регионе не планируется переработка отходов - только сортировка. Отметил, что в мае закончится проектирование "по крупным полигонам Новодвин-ска, Северодвинска и Архангельска", соответственно, потребуется софинансирование для проведения рекультивации.

Тем временем на ежегодную конференцию ТОС, прошедшую в рамках форума, приехали представители движения территориального общественного само-управления из большинства районов Архангельской области:

- Мы ощутили, что общественный сектор можно называть теперь и финансовым: по нашим расчетам, на развитие ТОСов, общественных организаций, инициативных групп будет выделено в общей сложности более ста миллионов рублей, - подвел итоги конференции социолог, аналитик Вадим Трескин.

Тем не менее на своей площадке тосовцы отметили одну из наиболее частых проблем дня сегодняшнего: очень подорожали материалы, в том числе строительные, которые используются при реализации инициативных проектовТОС. Делегаты общественного самоуправления предложили поднять нижнюю планку финансирования проектов до трехсот тысяч рублей.

А вот члены общественных советов региона предложили во время работы площадки "Курс на общественный контроль" открыть специальную горячую линию: люди смогли бы оперативно сообщать на нее о ситуациях, при которых необходимо подключение неформального общественного контроля. Кстати, при сдаче всего, что строится и создается сегодня в рамках нацпроектов, без общественных контролеров уже не обойтись. "Но необходима обратная связь - выявленные недочеты должны устраняться", - отметили эксперты площадки.