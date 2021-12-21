В архангельской глубинке установят 12 комплексных микросотовых станций

Новости

В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
Госдума разрешила проводить по видео допросы и очные ставки 17:19
Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США 17:17
Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года 17:08
Лавров не слышал о готовности ФРГ и Франции вернуться к "нормандскому" формату 17:03
"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Шереметьево 17:02
В большинстве регионов превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу 17:00
Путин назвал подлетное время ракет США и НАТО с территории Украины 16:58
Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 16:41
В Роспотребнадзоре сообщили, что "омикрон" способен передаваться мышам 16:40
Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 18:23

В архангельской глубинке установят 12 комплексных микросотовых станций

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 289(8640)
Арктическая зона России гораздо острее других территорий страны испытывает цифровое неравенство (так сегодня принято называть ограниченный доступ к современным коммуникациям). Взаимосвязь прямая: чем ниже плотность населения, тем больше проблемы с подключением к интернету и мобильной связи.

Низкий уровень обеспечения мобильной связью остается в Республике Коми, в Архангельской области. Причем несмотря на то, что за первые пять лет проекта по устранению цифрового неравенства в Поморье было установлено больше всего в СЗФО точек доступа к услугам связи - 113 (в целом на Северо-Западе - 829). Но нужно учитывать, что и населенных пунктов в Архангельской области больше, чем в других регионах Северо-Запада, - почти четыре тысячи.

В Архангельской области медикам будут доплачивать за работу в глубинке

В правительстве Поморья отмечают, что в последнее время люди жалуются на плохую связь даже активнее, чем на плохие дороги. Неудивительно: сегодня для того, чтобы получить государственные услуги или сделать покупки, нужна не столько дорога, сколько хороший интернет-сигнал. Кстати, от его уровня напрямую зависит уровень жизни не только каждой отдельной семьи, но и ведение бизнеса в архангельской глубинке. К примеру, именно плохую связь туроператоры Поморья называют главной преградой для расширения рынка туристических услуг.

Кстати, провести цифровые коммуникации просят не только деревенские старожилы, но и те, кто теперь отдыхает в архангельской глубинке: с началом пандемии количество людей на сельских территориях Поморья летом утраивается, а горожане привыкли к комфорту:

- В Верхопуе (это Вельский район) людей живет немного, но мы сюда приедем летом. И не хотим выпадать из цивилизации, - обращается в минсвязи региона Виктор Шитов из Северодвинска. В Архангельской области наиболее низкая доступность к цифровым коммуникациям на севере и северо-востоке. Но очень много обращений по поводу цифрового неравенства и на юго-западе, где нет крупных городов. Так, в Вельском районе мобильный телефон умолкает уже в 10 километрах от черты райцентра. А в дальних деревнях доступ к мобильной связи - настоящая беда:

- Хочешь выйти в интернет? Второй столбик забора, что идет у старого гумна, - советуют гостям в вельской деревне Клоповская. По словам чиновников министерства связи и информационных технологий Архангельской области, каждый оператор связи формирует свой кейс, в который входят расходы на инфраструктуру, содержание, оборудование канала:

- Операторы начинают его складывать, как правило, когда население в селе или деревне - более тысячи человек. Но такие населенные пункты в Архангельской области можно по пальцам пересчитать, - отметили на недавнем брифинге, прошедшем в правительстве региона.

Сегодня, чтобы получить государственные услуги или сделать покупки, нужна не столько дорога, сколько хороший интернет-сигнал

Сегодня власти Поморья планируют кратно увеличить населенные пункты с уверенной связью, используя средства как федерального, так и регионального бюджетов, причем даже малонаселенные. Так, в деревнях, где живет не больше ста человек, в этом году впервые начали устанавливать фемтосоты - малые базовые станции сотовой связи. Одна из таких, кстати, появилась недавно в деревне Клещево Онежского района. До конца декабря в Архангельской области установят 12 комплектов маломощных микросотовых базовых станций, еще 20 - в 2022-м. И, хотя интернетпокрытие по современным меркам такая станция обеспечивает небольшое - стандарта 3G в радиусе до трех километров, - труднодоступным территориям Поморья она дает качественно новый уровень жизни.

Кстати, информацию о подключении к цифровым коммуникациям конкретных поселков и сел можно узнать на специальной карте, которая размещена на геопортале Архангельской области во вкладке "связь".

Тем временем станции 4G с гораздо большим охватом территории в этом году все-таки удалось установить на четырех территориях региона. К примеру, на "дальнем востоке" Архангельской области - в Пинежском районе:

- В 2022 году сотовая связь и доступ к интернету появятся в 42 населенных пунктах Поморья. Антенно-мачтовые сооружения установят в Верхнетоемском и Плесецком округах, а также в Вельском, Пинежском и Мезенском районах. Планируется развитие инфраструктуры сотовой связи в четырех населенных пунктах Няндомского и Красноборского районов.

ФАС прокомментировала сообщения о возможном подорожании сотовой связи

Тем временем крайне недостаточно сегодня "покрыта" мобильной связью и дорожная сеть Архангельской области. Даже главная федеральная магистраль, ведущая в Москву - трасса М8, - обеспечена только на определенных участках, в основном - в районах населенных пунктов.

Вопрос номер один - финансирование. Для примера: базовая станция сотовой связи обходится бюджету в среднем в три-пять миллионов рублей. И хотя объем средств, который выделяется на устранение цифрового неравенства из разных уровней бюджета, вырос кратно, а мобильные операторы инвестировали в инфраструктуру цифровых коммуникаций Архангельской области около миллиарда рублей, обеспечивать интернетом быстро и всех в Поморье пока не получается.

Регион рассчитывает на федеральную поддержку. В ноябре более 15 тысяч жителей Архангельской области отдали голоса за подключение своих населенных пунктов региона к высокоскоростному интернету на Едином портале государственных услуг в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Больше всего голосов набрали деревни Пинежского района: Пиринемь и Шардонемь, а также деревня Ступинская Няндомского района. В правительстве региона отметили, что как только оператор связи подтвердит финансирование, список будет вынесен на общественное обсуждение - его огласят в конце декабря. Первые 30 населенных пунктов из него планируется обеспечить связью в 2022 году.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения