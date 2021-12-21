В архангельской глубинке установят 12 комплексных микросотовых станций

Арктическая зона России гораздо острее других территорий страны испытывает цифровое неравенство (так сегодня принято называть ограниченный доступ к современным коммуникациям). Взаимосвязь прямая: чем ниже плотность населения, тем больше проблемы с подключением к интернету и мобильной связи.

Низкий уровень обеспечения мобильной связью остается в Республике Коми, в Архангельской области. Причем несмотря на то, что за первые пять лет проекта по устранению цифрового неравенства в Поморье было установлено больше всего в СЗФО точек доступа к услугам связи - 113 (в целом на Северо-Западе - 829). Но нужно учитывать, что и населенных пунктов в Архангельской области больше, чем в других регионах Северо-Запада, - почти четыре тысячи.

В правительстве Поморья отмечают, что в последнее время люди жалуются на плохую связь даже активнее, чем на плохие дороги. Неудивительно: сегодня для того, чтобы получить государственные услуги или сделать покупки, нужна не столько дорога, сколько хороший интернет-сигнал. Кстати, от его уровня напрямую зависит уровень жизни не только каждой отдельной семьи, но и ведение бизнеса в архангельской глубинке. К примеру, именно плохую связь туроператоры Поморья называют главной преградой для расширения рынка туристических услуг.

Кстати, провести цифровые коммуникации просят не только деревенские старожилы, но и те, кто теперь отдыхает в архангельской глубинке: с началом пандемии количество людей на сельских территориях Поморья летом утраивается, а горожане привыкли к комфорту:

- В Верхопуе (это Вельский район) людей живет немного, но мы сюда приедем летом. И не хотим выпадать из цивилизации, - обращается в минсвязи региона Виктор Шитов из Северодвинска. В Архангельской области наиболее низкая доступность к цифровым коммуникациям на севере и северо-востоке. Но очень много обращений по поводу цифрового неравенства и на юго-западе, где нет крупных городов. Так, в Вельском районе мобильный телефон умолкает уже в 10 километрах от черты райцентра. А в дальних деревнях доступ к мобильной связи - настоящая беда:

- Хочешь выйти в интернет? Второй столбик забора, что идет у старого гумна, - советуют гостям в вельской деревне Клоповская. По словам чиновников министерства связи и информационных технологий Архангельской области, каждый оператор связи формирует свой кейс, в который входят расходы на инфраструктуру, содержание, оборудование канала:

- Операторы начинают его складывать, как правило, когда население в селе или деревне - более тысячи человек. Но такие населенные пункты в Архангельской области можно по пальцам пересчитать, - отметили на недавнем брифинге, прошедшем в правительстве региона.

Сегодня, чтобы получить государственные услуги или сделать покупки, нужна не столько дорога, сколько хороший интернет-сигнал

Сегодня власти Поморья планируют кратно увеличить населенные пункты с уверенной связью, используя средства как федерального, так и регионального бюджетов, причем даже малонаселенные. Так, в деревнях, где живет не больше ста человек, в этом году впервые начали устанавливать фемтосоты - малые базовые станции сотовой связи. Одна из таких, кстати, появилась недавно в деревне Клещево Онежского района. До конца декабря в Архангельской области установят 12 комплектов маломощных микросотовых базовых станций, еще 20 - в 2022-м. И, хотя интернетпокрытие по современным меркам такая станция обеспечивает небольшое - стандарта 3G в радиусе до трех километров, - труднодоступным территориям Поморья она дает качественно новый уровень жизни.

Кстати, информацию о подключении к цифровым коммуникациям конкретных поселков и сел можно узнать на специальной карте, которая размещена на геопортале Архангельской области во вкладке "связь".

Тем временем станции 4G с гораздо большим охватом территории в этом году все-таки удалось установить на четырех территориях региона. К примеру, на "дальнем востоке" Архангельской области - в Пинежском районе:

- В 2022 году сотовая связь и доступ к интернету появятся в 42 населенных пунктах Поморья. Антенно-мачтовые сооружения установят в Верхнетоемском и Плесецком округах, а также в Вельском, Пинежском и Мезенском районах. Планируется развитие инфраструктуры сотовой связи в четырех населенных пунктах Няндомского и Красноборского районов.

Тем временем крайне недостаточно сегодня "покрыта" мобильной связью и дорожная сеть Архангельской области. Даже главная федеральная магистраль, ведущая в Москву - трасса М8, - обеспечена только на определенных участках, в основном - в районах населенных пунктов.

Вопрос номер один - финансирование. Для примера: базовая станция сотовой связи обходится бюджету в среднем в три-пять миллионов рублей. И хотя объем средств, который выделяется на устранение цифрового неравенства из разных уровней бюджета, вырос кратно, а мобильные операторы инвестировали в инфраструктуру цифровых коммуникаций Архангельской области около миллиарда рублей, обеспечивать интернетом быстро и всех в Поморье пока не получается.

Регион рассчитывает на федеральную поддержку. В ноябре более 15 тысяч жителей Архангельской области отдали голоса за подключение своих населенных пунктов региона к высокоскоростному интернету на Едином портале государственных услуг в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Больше всего голосов набрали деревни Пинежского района: Пиринемь и Шардонемь, а также деревня Ступинская Няндомского района. В правительстве региона отметили, что как только оператор связи подтвердит финансирование, список будет вынесен на общественное обсуждение - его огласят в конце декабря. Первые 30 населенных пунктов из него планируется обеспечить связью в 2022 году.