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Рубрика: Общество

В Калининграде апробировали механизм уборки автохлама с улиц

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 289(8640)
В Калининграде впервые провели процесс отправки на утилизацию автомобилей, признанных брошенными. До сих пор убирать автохлам с улиц города было невозможно - шли суды с собственниками. Теперь они завершились, и после проведения всех процедур по выбору подрядчика первые четыре машины были вывезены на переработку.

Годами ржавеющие без движения во дворах автомобили - давняя проблема областного центра. Обеспокоенные жильцы возмущаются: мало того что колымаги занимают дефицитное парковочное место, они еще и провоцируют небезопасные забавы вандалов, вплоть до поджогов. Год назад городская администрация обновила Порядок выявления, утилизации разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Еще раньше в городе был определен специализированный пункт временного хранения - отстойно-разворотная площадка на пересечении Интернациональной улицы и улицы Олега Кошевого. Сюда свезли 17 машин с признаками брошенных и непригодных к эксплуатации. По четырем из них состоялись судебные заседания, признавшие авто бесхозяйными, и подрядчик вывез их на утилизацию.

- Это трудоемкая процедура. Судебные заседания могут длиться и по году, - пояснили чиновники администрации Калининграда. - Только в 2021 году специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники мэрии и ГИБДД, признала брошенными более сотни "развалюх". Собственника, если тот установлен, всегда уведомляют о необходимости переместить автохлам. Если результата нет - документы направляют в суд. Потом уже снимают с учета, принимают на баланс города, и только после этого за дело берется подрядчик.

На комиссии по обследованию брошенных транспортных средств 92 автомобиля из 104 были признаны брошенными, по словам начальника отдела в сфере благоустройства комитета муниципального контроля Ирины Коровиной. 36 машин собственники забрали сами. Еще по 38 готовятся обращения в суд.

Сейчас в реестре брошенных транспортных средств, который ведется на официальном сайте городской администрации, - 56 машин, почти 90 процентов - иномарки. Этот реестр постоянно пополняется. Проверяются и все сигналы граждан: по ним в этом году было проверено больше шестидесяти машин, и установлено, что признаков брошенных они не имеют. В мэрии подчеркнули, что если у автомобиля, к примеру, просто спущены шины, то брошенным его не признают. Жаловаться в комитет муниципального контроля имеет смысл на разукомплектованное транспортное средство - с отсутствующими кузовными деталями, стеклами, колесами и так далее.

Утилизация брошенной машины обходится бюджету в семь тысяч рублей

- Утилизированный автомобиль - это не только ценное свободное парковочное место, но и несколько центнеров полезных фракций отходов, - отметили эксперты. - Услуги подрядчика, вывозящего автохлам на утилизацию, обходятся городскому бюджету примерно в семь тысяч рублей за легковушку. Но ориентировочно две тысячи рублей вернется обратно в городскую казну в качестве оплаты переработчиками "сырья".

50-60 процентов от машины - это чермет, также в ней содержатся и другие полезные фракции: цветмет, пластик, стекло, драгметаллы и так далее. Есть еще и экологическая составляющая, и налоговая - из сырья выпустят новые товары, но это сейчас невозможно просчитать в денежном эквиваленте.

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