В Карелии молодой человек пойдет под суд за избиение полицейских

В Петрозаводске 23-летний житель города пойдет под суд за избиение полицейских. Против него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба Следкома Карелии, ночью 29 сентября сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки водителя на предмет управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что молодой человек действительно был нетрезв.

Но он вдруг повел себя агрессивно. Ударил одного полицейского кулаком и ногой в голову, а второго - в лицо.

В настоящее время устанавливают причины происшествия. Наказание за данное преступление - до пяти лет лишения свободы.