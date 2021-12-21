В Коми полицейский зачитал уведомление о штрафе в виде молитвы

В Республике Коми сотрудник дорожно-патрульной службы прочитал уведомление о штрафе наподобие молитвы, произносимой священником в церкви.

Видеоролик с "молитвой" размещен в интернете. На нем видно, как полицейский нараспев читает документ и информирует гражданина о том, что тот имеет право обжаловать его действия. Изображая церковное служение, сотрудник ДПС произносит выражения "покаявшиеся водители" и "окаянный штраф".

Про предварительным данным, шутником оказался лейтенант полиции Вадим Ветошкин, известный среди коллег своим чувством юмора.

Как сообщила корреспонденту "РГ" временно исполняющая обязанности начальника отдела информации и общественных связей МВД по республике Коми Виктория Морохина, по факту публикации проводится проверка.

- Вначале будет установлено, есть ли у нас такой сотрудник, - отметила Морохина. - А затем - не было ли допущено им нарушений.