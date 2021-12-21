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21.12.2021 18:50

В Ленобласти откроются "Зеленые стоянки" для туристов

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 289(8640)
В Ленинградской области появятся уникальные "Зеленые стоянки", предназначенные для авто-, мото-, велотуристов, а также для экскурсионных групп, передвигающихся на автобусах. Новинка должна способствовать развитию туризма в регионе.
Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Через Ленобласть идет огромный транзит. И подавляющее большинство людей даже не интересуются, через какие места проезжают. То есть необходимы некие "турловушки", в которых были бы и обычные сервисные придорожные услуги, и информационный блок, посвященный достопримечательностям - как историческим, так и природным. Чтобы возникло желание поехать посмотреть, если не в этот раз, то в следующий. Это бы повысило привлекательность региона в глазах потенциальных туристов. Именно поэтому нами совместно с Информационно-туристским центром предложен проект "Зеленая стоянка", - поясняет Ольга Голубева, зампредседателя комитета по культуре и туризму Ленобласти.

"Зеленая стоянка" - это модуль, включающий сразу несколько служб. Здесь общепит (кафе, ресторан), магазин сувениров и местных продуктов, информационно-туристический центр, санитарная зона (не только туалеты, но и душ). Есть зона отдыха на свежем воздухе, отдельный участок для выгула животных, детская площадка.

- Прежде чем разработать концепцию такой стоянки, мы общались с автотуристами, байкерами, велосипедистами. Байкеры и велосипедисты уточнили: в дороге им нужно место, где бы можно было быстро привести себя в порядок, переодеться и помыться. Именно поэтому было решено включить в "Зеленую стоянку" услуги душа, - уточнила Голубева.

Пока разговор идет о первых двух "Зеленых стоянках" нового формата. Одна будет в Лужском районе (деревня Порошино), вторая - в Волосовском (деревня Бегуницы). Места под стоянки выделены, идет этап поиска инвесторов под проекты.

- Чтобы развивать мототуризм, без должного сервиса не обойтись. А у нас с инфраструктурой пока плохо. В других странах едешь по трассе и знаешь, что километров через двадцать будет точка, где и кафе, и место для ночевки, и даже ведерко с тряпочкой. То есть учитываются потребности этой, и очень массовой группы туристов. Но дело не только в сервисе. Нужно больше мотофестивалей - причем крупных, значимых, на которые приезжали бы байкеры из других стран. И мы еще предложили, и идея встретила одобрение в правительстве Ленобласти, сделать отдельные сертифицированные маршруты для мототуристов. В ближайшее время будет несколько таких интересных маршрутов. И обязательно - с отличными гидами и гарантией остановок в интереснейших местах, которых на самом деле в Ленобласти очень много. Такие туры активно покупали бы и иностранцы, потому что ездить самостоятельно они опасаются, а по путевке - совсем другое дело, - считает Игорь Щербаков, координатор мотофестиваля "Балтик Ралли", который первый раз прошел в этом году в Выборге и на котором гостям было предложено более сорока видов активностей.

Кстати, в Выборге есть мотоклуб, который может стать образцом для остальных. С небольшим гостевым домом, станцией техобслуживания, что также очень важно для байкера. Одно дело ехать по глуши и понимать, что если поломка - все, огромная проблема, и другое - что неподалеку есть станция, где помогут с ремонтом.

Чтобы развивать мототуризм, без должного сервиса не обойтись

Сами байкеры предлагают возродить популярный в СССР мотофутбол на льду. Это привлекло бы внимание как россиян из других регионов, так и иностранцев. Делают же на льду Байкала мотоциклетные гонки, собирающие сотни участников и болельщиков.

Еще одна проблема - нехватка кемпингов. Сейчас спроектирован кемпинг в Старой Ладоге. Но это капля в море.

Впрочем, в новых больших зонах отдыха такие услуги предусмотрены уже на стадии проекта. Пример чему - уникальный природный парк "Кюренниеми", создаваемый на побережье Финского залива и являющийся международным проектом с привлечением средств Европейского союза.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как рассказала "РГ" Наталья Калягина, председатель совета ВООП (Всероссийского общества охраны природы) по Ленобласти, в парке будет мобильный визит-центр, в котором сконцентрируют всю информацию для туристов, экотропы, парковка и глэмпинги - палаточные кемпинги, в которых обеспечат вполне комфортное проживание, при котором и природа практически не пострадает. А возможность ночевок сразу сделает парк привлекательным для многодневных путешествий.

Планы по развитию туризма, в том числе автотуризма, раскрыл Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти. В прошлом году область приняла более 4,5 миллиона туристов. Через пару лет этот показатель планируют увеличить до шести миллионов человек. И в первую очередь ориентир на жителей Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов Северо-Запада.

- Тапочки должны быть чистыми, а сахар - белым. Сервис должен быть на уровне. Поэтому сейчас для нас в приоритете - научить людей, работающих в турбизнесе, все делать хорошо, - отметил он.

Прямая речь

Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ:

- Для тех, кто путешествует на своем транспорте, необходимы качественный сервис, информация, безопасные маршруты к интересным местам, комфортные, но бюджетные места для ночлега. У нас же сервис хромает, кемпингов практически нет. Собственно, долгое время этим направлением практически не занимались, откуда же всему в одночасье взяться? Причем мы должны предложить очень привлекательные турпродукты. Иначе после открытия границ часть туристов снова переориентируются на заграничные путешествия.

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