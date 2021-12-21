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21.12.2021 14:53
Рубрика: Происшествия

В Мурманске подросток обстрелял автомобиль с детьми

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Житель Мурманска из хулиганских побуждений выстрелил из травматического пистолета в легковой автомобиль Subaru, в котором находилась 42-летняя женщина и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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Автолюбительница сообщила об этом в полицию утром 21 декабря. Полицейские, которые выехали на место происшествия, обнаружили отверстие в заднем стекле машины.

Установив обстоятельства инцидента и проверив записи камер видеонаблюдения на ближайших домах, сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу.

Как выяснилось, накануне он купил пистолет у неизвестного лица. Прогуливаясь с другом по областному центру, он решил продемонстрировать приятелю, как действует оружие, и выстрелил в произвольном направлении.

Травматический пистолет полицейскими изъят. В отношении его владельца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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