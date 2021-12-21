В Петербурге спасли подростку руку, поврежденную межкомнатной дверью

Новости

В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей 21:09
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом 21:05
Более 1500 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:02
Глава Renault анонсировал мировую премьеру в России в 2022 году 20:53
Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева 20:42
Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств 20:26
У чемпиона ОИ Соловьева диагностирована тяжелая травма головы 20:02
Турчак: Законопроект об ужесточении наказания для педофилов примут весной 19:54
ФНС намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов 19:51
“Газпром” ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов 19:28
В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 20:42
Рубрика: Происшествия

В Петербурге спасли подростку руку, поврежденную межкомнатной дверью

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета

Десять часов врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета проводили сложнейшую операцию на руке 17-летнего подростка. Он хотел придержать межкомнатную дверь и случайно разбил стеклянную вставку. Эта, казалось бы, безобидная история, чуть было не привела к ампутации руки, сообщили в университете.

Фото: Минздрав Омской области
В Омске врачи спасли пациента с рапирой в голове

Стекло разрезало кожу, началось кровотечение. Юноша был дома не один, он позвал маму, та быстро наложила жгут, вызвала "скорую". Бригада врачей приехала через 15 минут, подростка госпитализировали в больницу №2 имени Святой Марии Магдалены. Врачи быстро установили - ситуация крайне серьезная, осколки повредили артерию, парень потерял два литра крови. Ему требовалась срочная операция.

На ангиохирургических вмешательствах такого профиля специализируются в Педиатрическом университете, подростка срочно отправили туда.

Руку пострадавшего спасали две бригады врачей: в течение 10 часов они кропотливо соединяли сосуды и нервы. Поврежденный фрагмент плечевой артерии хирурги заменили частью подкожной вены пациента, путем титанических усилий кровоснабжение в руке было восстановлено.

Сейчас юноша приходит в себя после случившегося. Рука его еще плохо слушается, но он уже может шевелить пальцами.

В университете говорят, что реабилитация предстоит долгая, поврежден срединный нерв. Но то, что удалось спасти подростка от ампутации, - во многом заслуга тех, кто не растерялся и вовремя вызвал помощь. Мама мальчика сразу обратилась в скорую помощь, врачи его оперативно госпитализировали, сама операция началась незамедлительно. Шансы на спасение конечности при подобных обстоятельствах есть в течение восьми часов после травмы, уточнили в Педиатрическом университете.

На Кубани врачи достали из кишечника ребенка 13 магнитных шариков
В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов