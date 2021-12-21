В Петербурге спасли подростку руку, поврежденную межкомнатной дверью

Десять часов врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета проводили сложнейшую операцию на руке 17-летнего подростка. Он хотел придержать межкомнатную дверь и случайно разбил стеклянную вставку. Эта, казалось бы, безобидная история, чуть было не привела к ампутации руки, сообщили в университете.

Стекло разрезало кожу, началось кровотечение. Юноша был дома не один, он позвал маму, та быстро наложила жгут, вызвала "скорую". Бригада врачей приехала через 15 минут, подростка госпитализировали в больницу №2 имени Святой Марии Магдалены. Врачи быстро установили - ситуация крайне серьезная, осколки повредили артерию, парень потерял два литра крови. Ему требовалась срочная операция.

На ангиохирургических вмешательствах такого профиля специализируются в Педиатрическом университете, подростка срочно отправили туда.

Руку пострадавшего спасали две бригады врачей: в течение 10 часов они кропотливо соединяли сосуды и нервы. Поврежденный фрагмент плечевой артерии хирурги заменили частью подкожной вены пациента, путем титанических усилий кровоснабжение в руке было восстановлено.

Сейчас юноша приходит в себя после случившегося. Рука его еще плохо слушается, но он уже может шевелить пальцами.

В университете говорят, что реабилитация предстоит долгая, поврежден срединный нерв. Но то, что удалось спасти подростка от ампутации, - во многом заслуга тех, кто не растерялся и вовремя вызвал помощь. Мама мальчика сразу обратилась в скорую помощь, врачи его оперативно госпитализировали, сама операция началась незамедлительно. Шансы на спасение конечности при подобных обстоятельствах есть в течение восьми часов после травмы, уточнили в Педиатрическом университете.