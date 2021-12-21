В Петербурге продлили арест бизнесмену по делу о миллиардной растрате

В Северной столице решением Куйбышевского районного суда на два месяца продлен арест крупному предпринимателю Александру Ебралидзе, обвиняемому в пособничестве в растрате.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, сам бизнесмен с предъявленными ему обвинениями не согласен, он просил изменить ему меру пресечения на более мягкую или вообще не продлевать ему меру пресечения.

Ебралидзе обвиняют в том, что он в 2014-2016 годах помог председателю правления "Констанс-Банка" Эльдару Дыгову, арест которому также продлили на три месяца, очистить счета банка на 2,917 миллиарда рублей. На судебном заседании Ебралидзе заявил, что якобы его оговаривают и к инкриминируемым ему деяниям он не имеет никакого отношения.

В следственном изоляторе мужчина находится с конца ноября. Ранее в объединенной пресс-службе судов сообщали, что местонахождение пропавших средств не установлено. А сам "Констанс-Банк" лишился лицензии еще в 2016 году.