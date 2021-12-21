В Петербурге задержаны "серые банкиры", обналичившие 150 миллионов

Новости

Церковные дипломаты занимаются вопросом встречи патриарха Кирилла с Папой Римским 15:03
Эксперты предупредили, что ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год 14:58
РВСН получат 21 пусковую установку с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат" 14:55
Лукашенко вручил космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов 14:52
Накануне праздников в Италии ужесточат меры санитарной безопасности 14:52
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19 14:49
Первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" сформирован в России 14:48
Лавров: США проявили готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности 14:42
Путин: Байден предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности 14:41
Татьяна Москалькова не считает нужным принимать новый закон о СМИ 14:39
Москалькова: Россияне должны быть защищены от негативного воздействия IT-гигантов 14:35
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов 14:34
Шойгу заявил о готовящейся провокации США на востоке Украины 14:33
Корпорация “Туризм.рф” одобрила создание новых курортов в 27 регионах России 14:33
Путин обещал достойное вознаграждение военным 14:23
Путин заявил об успехах армии в борьбе с коронавирусом 14:13
В Российском историческом обществе обсуждают 30-летие СНГ 14:13
Дипломат заявил о плане "Б" по вопросу о гарантиях безопасности 14:06
Путин отметил действия российских военных в Сирии и миротворцев в Карабахе 14:04
Япония продлила ограничения на въезд из-за "омикрона" 13:59
Мосгорсуд оставил ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО до марта 13:46
Лукашенко призвал активнее использовать антимонопольные рычаги 13:45
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа 13:39
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру 13:38
Единственный в России сельский театр подключат к "Пушкинской карте" 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 14:53
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержаны "серые банкиры", обналичившие 150 миллионов

Текст: Евгения Цинклер

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции пресекли деятельность "серых банкиров", занимавшихся незаконным обналичиванием крупных сумм.

В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, операция по выявлению незаконной банковской деятельности проводилась совместно с сотрудниками Управления федеральной службы безопасности. В результате задержаны трое жителей Северной столицы - мужчины 37, 40 и 62 лет.

Согласно данным следствия, задержанные оказывали "серые" услуги по обналичиванию денег, прокручивая их через подставные фирмы по торговле табачной продукцией. За свои услуги они брали восемь процентов общей суммы. За два года нелегальные банкиры обналичили не менее 150 миллионов рублей, а их личный доход составил 12 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Проведены обыски, изъяты вещественные доказательства: финансовые документы, банковские карты, электронные носители информации.

Подозреваемые находятся под домашним арестом. Следствие продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин: Надоели манипуляции Запада с международным правом
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа
Песков оценил участие союзников России в партнерских программах НАТО
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов
В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов