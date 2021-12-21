В Петербурге задержаны "серые банкиры", обналичившие 150 миллионов

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции пресекли деятельность "серых банкиров", занимавшихся незаконным обналичиванием крупных сумм.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, операция по выявлению незаконной банковской деятельности проводилась совместно с сотрудниками Управления федеральной службы безопасности. В результате задержаны трое жителей Северной столицы - мужчины 37, 40 и 62 лет.

Согласно данным следствия, задержанные оказывали "серые" услуги по обналичиванию денег, прокручивая их через подставные фирмы по торговле табачной продукцией. За свои услуги они брали восемь процентов общей суммы. За два года нелегальные банкиры обналичили не менее 150 миллионов рублей, а их личный доход составил 12 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Проведены обыски, изъяты вещественные доказательства: финансовые документы, банковские карты, электронные носители информации.

Подозреваемые находятся под домашним арестом. Следствие продолжается.