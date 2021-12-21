В Поморье будут выплачивать компенсации на покупку жилья

В 2022 году в Архангельской области вступят в силу совершенно новые для региона правила расселения аварийного жилья: депутаты областного Собрания одобрили в двух чтениях законопроект, предусматривающий механизм выплаты субсидий жильцам аварийных домов Архангельска. Субсидии позволят ускорить переселение людей из аварийного фонда столицы Поморья, давно считающейся лидером страны по количеству непригодных для проживания домов.

До 2025 года в Архангельской области планируется построить несколько десятков новых многоквартирных домов. Фото: Павел Кононов

Напомним: сегодня региональным правительством реализуется программа по переселению северян из аварийного жилья, получившего этот статус после 1 января 2017 года. Речь идет о домах, сошедших со свай или имеющих угрозу схода.

Теме именно "первоочередных авариек" был посвящен и вопрос, заданный губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому во время недавней прямой линии с жителями Поморья: северяне поинтересовались у главы региона, когда получат квартиры жильцы домов, находиться в которых опасно для жизни?

Александр Цыбульский ответил, что в 2021 году для этого было выделено почти 200 миллионов рублей. Отметим также, что 157 миллионов рублей из этих средств выделены региону федеральным бюджетом после встречи главы Поморья с Владимиром Путиным.

По словам губернатора, квартиры предоставляются в первую очередь социально незащищенным архангелогородцам, оказавшимся в наиболее тяжелых условиях:

- В уходящем году мы завершаем первый этап программы, а в следующем продолжим эту работу и привлечем дополнительное финансирование. Ситуация находится на постоянном контроле - на каждом оперативном совещании в областном правительстве глава Архангельска докладывает о закупленных для переселенцев квартирах, - подчеркнул губернатор.

Александр Цыбульский напомнил, что указанные 129 домов не вошли в основную программу переселения и не попали в ее третий и четвертый этапы, так как были признаны аварийными после 1 января 2017 года:

- Сейчас у нас есть правовой механизм для получения денег, что позволяет начать расселение этих домов, запустив их в программу. Более того, в текущем году мы полностью обеспечили финансовыми лимитами реализацию третьего и четвертого этапов программы переселения и привлекли сюда больше 16 миллиардов рублей. Средства будут направлены как на строительство нового жилья, так и на выкуп старых квартир у собственников, - подчеркнул Александр Цыбульский.

Субсидию можно направить на покупку жилого дома или его части, квартиры, комнаты

Тем временем глава Архангельска Дмитрий Морев подтвердил: для переселенцев домов, сходящих со свай, в столице Поморья в 2021 году уже закуплены 45 квартир, как и планировалось.

Закон, который депутаты приняли на сессии в декабре, - прямое продолжение. Как отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Елена Лебедева, он имеет огромную социальную значимость, так как дополнительно способствует реализации жилищных прав граждан.

При этом, как пояснили в профильном министерстве, денежная выплата носит целевой характер и предоставляться будет только на строительство или приобретение жилья. Согласно документу, в случае нецелевого использования денег переселенцы обязаны вернуть субсидию в добровольном или судебном порядке.

Отметим, что выплаты будут производиться за счет резервного фонда правительства РФ (при наличии финансовой возможности). Но есть важное условие: в собственности или в социальном найме граждан не должно быть другого пригодного жилья на дату признания здания аварийным.

Субсидию можно будет направить на приобретение индивидуального жилого дома или его части, квартиры, комнаты на первичном или вторичном рынках. Допускается приобретение жилплощади при участии в долевом строительстве, покупке объекта незавершенного строительства или уплате паевого взноса в жилищных кооперативах. Кроме того, средства субсидии можно направить на погашение кредита, взятого для покупки жилья. Обязательное условие - приобретаемое жилье должно размещаться в Архангельской области.

Кстати

Напомним также, что в соответствии с адресной программой по переселению граждан из аварийного жилья до 2025 года на территории Архангельской области также планируется построить несколько десятков новых многоквартирных жилых домов: они позволят переселить людей из аварийных зданий, получивших названный статус до 1 января 2017 года. С этой задачей регион планирует справиться досрочно.