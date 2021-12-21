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21.12.2021 23:57
Рубрика: Общество

В Псковской области все школы уйдут на досрочные каникулы

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области с 27 декабря все школьники, а также учащиеся профессиональных училищ и колледжей, отправятся на каникулы. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото: iStock
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Ранее в регионе право определять дату начала каникул отдали на откуп местным властям. Так, например, в Пскове было принято решение, что школы уходят на каникулы с 27 декабря, но не все. Три учебных заведения №№3 и 8, а также Гуманитарный лицей должны были продолжить занятия до 30 декабря. Городской комитет по образованию объяснял это тем, что в данных учебных заведениях дети учатся по особой программе.

В итоге было принято решение прийти к единообразию, поэтому с 27 числа на каникулы отправят всех. К пятнице в школах и ссузах должны быть выставлены оценки и проведены все новогодние мероприятия.

Стоит отметить, что раннее начало каникул псковские власти не связывают с пандемией. Сейчас число классов, где занятия пришлось переводить на дистант из-за коронавируса, сейчас в регионе минимально.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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