Сжиженный природный газ сможет стать основным видом топлива в Арктике

Сжиженный природный газ имеет все шансы стать основным источником энергии не только для судов, работающих на Северном морском пути, но и для арктических населенных пунктов и промышленных объектов на суше. Прежде всего, об этом свидетельствуют современные тенденции судостроения. Правительство РФ на заседании 8 декабря решило направить из резервного фонда свыше 890 миллионов рублей на завершение второго этапа строительства танкера-газовоза для проекта "Арктик СПГ 2", сообщили в пресс-службе кабмина. Судно должно быть построено в 2023 году.

По данным компании Gibson, не менее 23 процентов заказов на строительство флота составляют суда с силовыми установками на сжиженном природном газе, в числе которых 20 супертанкеров типа VLCC, 41 типа Aframax и LR2, а также два типа Suezmax. Кроме того, еще около 40 заказанных судов предполагается оборудовать гибридными силовыми установками, которые позволяют использовать как СПГ, так и традиционное горючее.

Это имеет огромное значение для экологии Арктики. По подсчетам экспертов природоохранных организаций, использование СПГ по сравнению с нефтяными видами топлива позволит уменьшить выбросы парниковых газов до 20 процентов, твердых частиц и сажи - на 98 процентов, окиси азота - более чем на 90 процентов, а выбросы оксидов серы будут сведены к нулю.

Переход на СПГ в качестве топлива в Арктике позволит решить многие проблемы, связанные с "северным завозом".

Инфраструктура для хранения жидкого топлива в Арктике сильно изношена. К чему это может привести, наглядно показал разлив 20 тысяч тонн дизтоплива в мае 2020 года на ТЭЦ в Норильске.

Что касается сжиженного природного газа, то при разливе он гораздо менее опасен, чем нефтепродукты. Это особенно актуально для Арктики с ее уязвимой природой. Чистый СПГ не горит, сам по себе не воспламеняется и не взрывается, не токсичен и не агрессивен. Напомним, он представляет собой охлажденный до температуры минус 160 градусов природный газ. По этой причине даже во время сильных морозов разлитый сжиженный газ очень быстро испаряется и растворяется в атмосфере.

По данным исследования, проведенного профессором Балтийского государственного технического университета "Военмех" Михаилом Григорьевым, ректором Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорем Максимцевым и профессором СПбГЭУ Сергеем Уваровым, среди поставок Министерства обороны РФ на отдаленные военные объекты в Арктике более 90 процентов по весу составляет топливо. Одного только дизеля в Арктику приходится завозить более миллиона тонн каждый год. Необходимо учитывать, что успешность завоза твердо гарантировать нельзя, поскольку климат высоких широт меняется, а точность метеопрогнозов оставляет желать лучшего. Например, в 2013 году завоз был практически сорван из-за обмеления рек и раннего ледостава.

Одного только дизельного топлива в Арктику завозят более миллиона тонн каждый год

Авторы исследования сходятся во мнении, что природный газ - единственный энергоресурс, готовый к использованию, который сегодня производится в Арктической зоне. Однако газовозы, работающие на Северном морском пути, на данный момент не позволяют снабжать газом объекты на побережье вдоль СМП. Чтобы решить эту проблему, эксперты предложили создать национальную программу по внедрению СПГ для энергообеспечения объектов Арктической зоны.

Один из основных вопросов, на которые должна ответить программа: как доставить сжиженный природный газ на арктическое побережье. Ученые считают, что для этого можно использовать танк-контейнеры, перевозимые на контейнеровозах класса Arc7 из порта Сабетта до точек вдоль Севморпути. Из контейнеровоза с помощью портального погрузчика можно выгружать контейнеры с газом прямо на лед или на необорудованный пирс. Затем с помощью саней-волокуш и плавающего гусеничного транспортера контейнеры с газом могут быть доставлены на берег. После этого контейнеровоз перед отправкой в обратный путь может принять на борт контейнеры с иными грузами.

Второй вопрос - как доставлять танк-контейнеры с СПГ непосредственно потребителю. Поскольку они имеют стандартный размер, их можно перевозить обычным грузовым транспортом по автодорогам или зимникам. В дальнейшем в конструкцию танк-контейнеров следует внести изменения, позволяющие использовать газ для питания двигателя автомобиля, и решить таким образом проблему снабжения грузовиков горючим.

Третий вопрос касается перевода энергетического оборудования на СПГ, который будут доставлять в танк-контейнерах. С котельными проблем не возникнет, поскольку энергетики достаточно хорошо научились совместно использовать жидкое топливо и природный газ. Сложнее обстоит дело с дизельными электростанциями, которые широко распространены на Севере. Тем не менее и для них уже разработаны технологии, позволяющие использовать смесь газа с дизтопливом

Сегодня эта работа уже идет. Например, в Мурманской области 14 декабря была запущена первая в регионе газовая котельная, которая расположена в военном городке N 1 Мурманского гарнизона Северного флота. Она построена взамен мазутной, которая эксплуатируется уже более 80 лет. По словам контр-адмирала Дмитрия Украинца, новая котельная позволит снизить затраты на топливо примерно на 20 процентов. В качестве резервного топлива в ней также можно использовать мазут.

Добычу и переработку газа предполагается развивать в моногороде Инта Республики Коми. Соглашение об этом было подписано летом в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощность будущего производственного комплекса планируется на уровне 1-1,5 миллиарда кубометров газа в год с возможным производством метанола, который также является перспективным видом топлива для Арктики.

- Безусловно, использовать сжиженный природный газ для энергообеспечения в Арктике целесообразно и разумно, - считает эксперт по газу Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. - Но для этого потребуется пройти большой путь. Предстоит строить собственный флот с силовыми установками на СПГ, создавать терминалы для бункеровки судов, разрабатывать отраслевые стандарты.

По предварительным оценкам, СПГ сегодня может заместить в Арктике более 380 тысяч тонн угля, нефтепродуктов и дров. Если учесть новые проекты горной промышленности, то потенциальный общий объем потребления сжиженного природного газа в Арктике превысит 581 тысячу тонн.

Кстати

По данным исследований российских ученых, капитальные затраты для судов, работающих на СПГ, будут выше, чем для судов, работающих на традиционном топливе. Это связано с более высокой стоимостью силовой установки. Самый дорогой ее элемент - резервуар для СПГ. Дополнительные расходы могут составлять от пяти миллионов до 20 миллионов долларов, в зависимости от объемов бака и двигателя.