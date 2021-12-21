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21.12.2021 05:00
Рубрика: Общество

Врач из "красной зоны" предостерег от ошибок в первые дни заражения

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Денис Гусев - главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге. Что сейчас происходит в "красной зоне", он рассказал корреспонденту "Российской газеты".
Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев. Фото: Пресс-служба инфекционной больницы имени Боткина Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев. Фото: Пресс-служба инфекционной больницы имени Боткина
Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев. Фото: Пресс-служба инфекционной больницы имени Боткина

Денис Александрович, в четвертую волну ковида тяжело стали болеть молодые люди. В чем причина?

Денис Гусев: Наша больница принимает пациентов со средней и тяжелой формой течения коронавируса. Есть среди них и люди молодого возраста, 30-40 лет. Такие пациенты попадают к нам по двум причинам.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Первая - потому что тянули до последнего и не хотели вовремя обращаться за помощью к медикам. Вторая - у пациентов этой возрастной группы в анамнезе есть тяжелые хронические недуги: онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные, легочные, что ухудшает течение коронавируса.

Также тяжелее переносят коронавирус болеющие туберкулезом, вирусными гепатитами. Они и болеют дольше, и им сложнее подобрать схему лечения лекарственными препаратами.

А ВИЧ-инфицированные?

Денис Гусев: Что касается ВИЧ-инфекции, то, как показывает опыт "красной зоны", при постоянном приеме антиретровирусной терапии пациенты с ВИЧ переносят коронавирус примерно так же, как и граждане, без ВИЧ-инфекции. Так что гуляющая по Интернету информация, что для ВИЧ-инфицированных COVID-19 оказывается смертельно опасным, не является правдой.

А что еще осложняет COVID-19 кроме хронических болезней?

Денис Гусев: Если к коронавирусу присоединяется бактериальная инфекция, то это также усложняет течение болезни. Требует назначения антибактериальной терапии.

Насчет вакцинированных, что можете сказать с учетом "красной зоны"?

Денис Гусев: Ни одна вакцина не дает 100-процентной защиты от вирусов. Риск заразиться COVID-19 после вакцинации остается, но он во много раз ниже.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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В нашей больнице вакцинированных - около 9 процентов от общего числа пациентов. И мы видим из практического опыта, легче переносят COVID-19 пациенты, прошедшие курс вакцинации.

А чтобы снизить риск заражения, даже вакцинированным рекомендуется соблюдать элементарные правила: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей.

Почему коронавирусом можно заболеть повторно?

Денис Гусев: Как показали исследования, спустя полгода после перенесенного заболевания иммунная защита у человека снижается, так же, как и после вакцинации. В данной ситуации человек может заболеть повторно.

Именно поэтому Минздравом РФ было принято решение в период эпидемиологического подъема заболевания рекомендовать повторную вакцинацию переболевшим и ранее вакцинированным спустя 6 месяцев.

На что людям нужно обратить внимание и заподозрить у себя именно коронавирус? Или надо сразу при недомогании бежать ПЦР сдавать?

Денис Гусев: Совет простой: если вы почувствовали недомогание, оставайтесь дома и вызовите врача. Доктор проведет осмотр и назначит все необходимые анализы, в том числе и тест на COVID-19. Первые симптомы коронавируса похожи на симптомы обычного ОРВИ или кишечной инфекции, отличить их самостоятельно невозможно. Не ставьте сами себе диагноз!

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