Алексей Логвиненко: Бюджет Ростова в 2022 году будет социально ориентированным

В Ростове-на-Дону депутаты городской думы утвердили главный финансовый документ донской столицы на будущий год. Бюджет-2022 будет самым большим за всю историю города и социально ориентированным.

Как сообщила на заседании гордумы начальник муниципального казначейства Ростова-на-Дону Татьяна Асатрян, доходная часть бюджета составляет 45,2 миллиарда рублей. Причем, 18,3 миллиарда рублей - это будут собственные доходы. Расходы сформированы в объеме 47 миллиардов рублей.

Необходимо отметить, что в октябре 2019 года, когда Алексея Логвиненко только утвердили на должность главы администрации города, ставилась задача увеличить собственные доходы муниципалитета до 15 миллиардов рублей, а сейчас показатели выросли на три с лишним миллиарда рублей.

"Увеличение наполняемости городской казны считаю одной из своих приоритетных задач. Поскольку мы все прекрасно понимаем, что чем больше денег поступает в бюджет, тем больше городских проблем мы можем решить. Для нас очень важно, что 70 процентов расходов городской казны в будущем году будет направлено на социальную сферу", - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Так, за счет средств местного бюджета планируется повышение заработной платы всем категориям педагогических работников. Должностной оклад учителя увеличится на 50 процентов. Будет введена новая льгота - 50-процентная скидка на проезд в общественном транспорте для родителей и опекунов инвалидов с детства, а также досрочно вышедших на пенсию.

Продолжится обеспечение бесплатным горячим питанием всех учащихся 1-4 классов, детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, продолжится реализация масштабных социальных проектов.

"На 2022 год запланировали строительство трех школ. Еще шесть ждет капремонт. Будут введены в эксплуатацию 2 детских сада на 300 мест по улицы Вересаева и на 65 мест по улице Ларина, поликлиническое отделение городской больницы № 20", - подчеркнул Логвиненко.