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Рубрика: Экономика

Горные курорты Сочи подготовились к наплыву гостей в новогодние праздники

Текст: Екатерина Ковалевская ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Ожидается, что Сочи в новогодние каникулы посетит около 250 тысяч туристов. Красную Поляну не первый день засыпает снегом, два горнолыжных курорта уже открыли зимний сезон, ну а третий намерен это сделать в ближайшие дни. Как южная столица России подготовилась к встрече гостей, оценил корреспондент "РГ".

- В Сочи для туристов сейчас работает 649 средств размещения, из них 114 находится в горном кластере, - рассказал глава города Алексей Копайгородский. - Представители индустрии отдыха значительно модернизировали объекты - все требования Роспотребнадзора и постановления губернатора региона соблюдены.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Горные курорты подготовили для гостей немало новинок. К примеру, в "Красной Поляне" лыжники и сноубордисты смогут прокатиться по новой синей трассе протяженностью семь километров - начинается она у вершины Черная Пирамида, расположенной на высоте 2375 метров. А в парке аттракционов Gorky Fly появился супертроллей длиной около километра, и он позволяет туристам, жаждущим адреналина, пролететь над горной долиной со скоростью 100 километров в час.

На курорте "Газпром" сделали сразу две новые трассы для любителей комфортных спусков без экстрима и самую большую зону вечернего катания. На "Розе Хутор" же оборудовали синюю трассу "Календула" и красную - "Черника", их общая протяженность - три километра. Кроме того, у финишной зоны построили подъемник "Пегас" и организовали учебный склон для занятий с детьми.

После официального открытия двух курортов можно купить единый ски-пасс, благодаря которому гостям будут доступны в общей сложности 170 километров сочинских трасс. Между нижними станциями канатных дорог станет курсировать ski-bus - бесплатный автобус для обладателей этого ски-пасса. На парковках горных курортов организуют более пяти тысяч мест. Вместе с тем предусмотрены и альтернативные стоянки на 900 мест на железнодорожных вокзалах Адлер, Олимпийский парк и станции Эсто-Садок.

В Сочи уже начал функционировать межведомственный оперативный штаб по подготовке и проведению зимнего туристического сезона.

- Он создан, чтобы сделать отдых людей безопасным и качественным. Штаб будет работать круглосуточно, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Во всех отелях Сочи гостей встречают сотрудники с бесконтактными термометрами: проверка температуры тела и наличие масок - обязательное условие прохода в гостиницы. Зоны ресепшен закрыты от посетителей защитными экранами, все работники отелей - в масках и перчатках. Индивидуальные средства защиты лежат в свободном доступе на стойках, в общественных местах установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками.

- На нашем курорте работает программа "25 шагов к вашей безопасности", разработанная в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - рассказала директор по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольга Филипенкова.

В отелях Сочи гостей встречают сотрудники с термометрами: проверка температуры тела и наличие масок - обязательное условие прохода в гостиницы

В местных ресторанах гостям предлагают воспользоваться бесконтактным меню, а в отелях проводят дополнительную очистку матрацев парогенераторами, обработку занавесок и штор дезинфицирующими растворами, в холлах же стоит оборудование для обеззараживания воздуха. На канатных дорогах в кабины сажают не более четырех человек, при этом вагончики и кресла каждые четыре часа обрабатывают.

Кстати, как сообщил "РГ" Александр Руппель, вводить QR-коды для прохода на подъемники, как это сделали на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, власти региона не намерены, дабы избежать очередей.

Кстати

Сочи стал первым российским курортом, присоединившимся в 2021 году к программе безопасных путешествий Safe Travels. Сертификаты, подтверждающие высокий уровень эпидемиологической безопасности, получили горные курорты "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна". Кроме того, к началу зимнего сезона их обладателями стали 45 сочинских отелей и санаториев.

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