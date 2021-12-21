На Кубани на фоне пандемии эно- и гастротуризм вырос на 70 процентов

В Краснодарском крае из-за пандемии и закрытия границ на 70 процентов (в 1,7 раза) выросло число путешественников, интересующихся гастрономическими и винными турами. Такими неожиданными результатами поделился во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере АПК, вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

- Сейчас мы совместно с другими министерствами края изучаем эту ситуацию и стремимся понять, что интересует людей и что сделать для сохранения такого значительного притока туристов, - сказал Андрей Коробка. - Первоначально толчок этому дала пандемия. На данный момент в крае все винные и гастрономические туры расписаны на месяц вперед. Причем цены там высокие - это не две-три тысячи рублей. Тем не менее отбоя от желающих нет.

По словам вице-губернатора, в регионе порядка 20 компаний, которые занимаются виноделием, принимают туристов. Еще 30 компаний из этой же сферы планируют оборудовать дегустационные залы, чтобы встречать гостей на своих заводах.

Также на пресс-конференции Андрей Коробка подвел итоги уходящего года в области сельского хозяйства.

- Кубанский каравай зерновых и зернобобовых в этом году составил 15,5 миллиона тонн, - отметил заместитель главы региона. - Из них 10,6 миллиона тонн - это только пшеница. Также аграрии собрали 2,3 миллиона тонн кукурузы: мы рассчитывали на более весомый урожай, но подвела погода.

Объем собранного подсолнечника, по данным чиновника, составил миллион тонн, а сахарной свеклы - 9,6 миллиона тонн. Значительные показатели можно отметить в области садоводства - 430 тысяч тонн фруктов собрано на Кубани в этом году, и это только крупными агрокомпаниями. А вместе с небольшими хозяйствами и ЛПХ показатель превысил 500 тысяч тонн.

Вице-губернатор отметил, что общий объем инвестиций в сектор АПК в 2021 году составил 32 миллиарда рублей. При этом 117 проектов на общую сумму 97 миллиардов рублей уже реализуется в крае.

- Вот нынешний урожай картофеля действительно небольшой - 150 тысяч тонн, что привело к определенному росту его стоимости, - отметил на пресс-конференции вице-губернатор. - Но мы ожидаем, что цены на картофель поднимутся не более чем на 20 процентов. И это сезонная ситуация.

Сложная обстановка на рынке сложилась с азото- и фосфоросодержащими удобрениями. Цены на них взлетели до 30 рублей за килограмм. Андрей Коробка связал это с резким скачком стоимости удобрений на мировом рынке. Тем не менее, по его словам, сейчас удалось добиться поставок от заводов-производителей. Кубани для обеспечения всех ее нужд требуется 500 тысяч тонн удобрений. При этом предприятия должны поставить в край в ближайшее время 510 тысяч тонн. Благодаря этому цена уже упала с 30 до 16 рублей за килограмм удобрений.