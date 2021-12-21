На Кубани на фоне пандемии эно- и гастротуризм вырос на 70 процентов

Новости

В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
Госдума разрешила проводить по видео допросы и очные ставки 17:19
Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США 17:17
Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года 17:08
Лавров не слышал о готовности ФРГ и Франции вернуться к "нормандскому" формату 17:03
"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Шереметьево 17:02
В большинстве регионов превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу 17:00
Путин назвал подлетное время ракет США и НАТО с территории Украины 16:58
Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 16:41
В Роспотребнадзоре сообщили, что "омикрон" способен передаваться мышам 16:40
Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 18:07
Рубрика: Власть

На Кубани на фоне пандемии эно- и гастротуризм вырос на 70 процентов

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
В Краснодарском крае из-за пандемии и закрытия границ на 70 процентов (в 1,7 раза) выросло число путешественников, интересующихся гастрономическими и винными турами. Такими неожиданными результатами поделился во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере АПК, вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

- Сейчас мы совместно с другими министерствами края изучаем эту ситуацию и стремимся понять, что интересует людей и что сделать для сохранения такого значительного притока туристов, - сказал Андрей Коробка. - Первоначально толчок этому дала пандемия. На данный момент в крае все винные и гастрономические туры расписаны на месяц вперед. Причем цены там высокие - это не две-три тысячи рублей. Тем не менее отбоя от желающих нет.

Фото: iStock
"РГ" создала интерактивную карту туристических маршрутов и мест отдыха

По словам вице-губернатора, в регионе порядка 20 компаний, которые занимаются виноделием, принимают туристов. Еще 30 компаний из этой же сферы планируют оборудовать дегустационные залы, чтобы встречать гостей на своих заводах.

Также на пресс-конференции Андрей Коробка подвел итоги уходящего года в области сельского хозяйства.

- Кубанский каравай зерновых и зернобобовых в этом году составил 15,5 миллиона тонн, - отметил заместитель главы региона. - Из них 10,6 миллиона тонн - это только пшеница. Также аграрии собрали 2,3 миллиона тонн кукурузы: мы рассчитывали на более весомый урожай, но подвела погода.

Объем собранного подсолнечника, по данным чиновника, составил миллион тонн, а сахарной свеклы - 9,6 миллиона тонн. Значительные показатели можно отметить в области садоводства - 430 тысяч тонн фруктов собрано на Кубани в этом году, и это только крупными агрокомпаниями. А вместе с небольшими хозяйствами и ЛПХ показатель превысил 500 тысяч тонн.

Вице-губернатор отметил, что общий объем инвестиций в сектор АПК в 2021 году составил 32 миллиарда рублей. При этом 117 проектов на общую сумму 97 миллиардов рублей уже реализуется в крае.

Фото: iStock
Гастрономический туризм: В России создадут карту самых вкусных регионов

- Вот нынешний урожай картофеля действительно небольшой - 150 тысяч тонн, что привело к определенному росту его стоимости, - отметил на пресс-конференции вице-губернатор. - Но мы ожидаем, что цены на картофель поднимутся не более чем на 20 процентов. И это сезонная ситуация.

Сложная обстановка на рынке сложилась с азото- и фосфоросодержащими удобрениями. Цены на них взлетели до 30 рублей за килограмм. Андрей Коробка связал это с резким скачком стоимости удобрений на мировом рынке. Тем не менее, по его словам, сейчас удалось добиться поставок от заводов-производителей. Кубани для обеспечения всех ее нужд требуется 500 тысяч тонн удобрений. При этом предприятия должны поставить в край в ближайшее время 510 тысяч тонн. Благодаря этому цена уже упала с 30 до 16 рублей за килограмм удобрений.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими