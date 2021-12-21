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Рубрика: Общество

Какие медуслуги востребованы у иностранных туристов на Кубани

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 289(8640)
Иностранным туристам, которые лечились на Кубани, за год оказали около 5,5 тысячи медицинских услуг на общую сумму более 49 миллионов рублей.
Интерес к российским клиникам объясняется высоким качеством медицинской помощи. Фото: iStock Интерес к российским клиникам объясняется высоким качеством медицинской помощи. Фото: iStock
Интерес к российским клиникам объясняется высоким качеством медицинской помощи. Фото: iStock

Обратиться в больницы региона могут граждане других государств, как приехавшие по делам службы, так и целенаправленно прибывшие на лечение. Причем экстренную помощь все они получают бесплатно. Наиболее востребованы у заграничных пациентов медуслуги в сфере акушерства и гинекологии. Также они довольно часто обращаются к терапевтам и травматологам.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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Стоит отметить, что понятие "медицинский туризм" вошло в речевой оборот совсем недавно, поэтому его часто путают с лечебно-оздоровительными поездками, которые предлагают туроператоры. Однако эксперты министерства здравоохранения уточняют: это подразумевает предоставление плановых медицинских услуг за пределами региона проживания, совмещение отдыха за рубежом с получением высококвалифицированной медпомощи. Такой туризм стимулирует медицину, а также помогает выстроить сложную систему взаимосвязи клиник, сервиса, инфраструктуры и логистики.

- Медицинский туризм - новое социально-экономическое явление. Данную государственную программу в нашей стране начали активно разрабатывать только с 2018 года, - рассказывает руководитель регионального центра по вопросам экспорта медицинских услуг в Краснодарском крае Азамат Маремкулов. - Проект предусматривает оказание всего спектра медицинских услуг иностранным гражданам. Тем, кто, к примеру, приезжал на чемпионат мира по футболу и заболел, или тем, кто получил травму во время катания на зимнем курорте. Конечно, пандемия затормозила рост этой сферы услуг. Для сравнения: в 2019 году в больницы обратились более семи тысяч иностранцев, а в 2020 году значительно меньше, 5,5 тысячи. Но со временем ограничения все равно будут отменены. В остальном ничего не изменилось: граждане других государств, проживающие на Кубани, по-прежнему получают медицинские услуги в полном объеме.

Различные процедуры и диагностическое обследование в России во много раз дешевле, чем в европейских клиниках

Интерес зарубежных гостей к российским клиникам объясняется рядом причин. В первую очередь, это доступность лечения: различные процедуры и диагностическое обследование у нас во много раз дешевле, чем в европейских центрах. Что же касается Кубани, то тут также сказывается мягкий климат, близость Черного и Азовского морей, что позволяет совместить лечение и отдых. В регионе имеется значительный гостиничный фонд, причем 40 отелей уровня "4 звезды" и "5 звезд" работают под брендами международных сетей. А для сферы гостеприимства это дополнительный приток клиентов.

На спрос также влияет качество медпомощи. В последние годы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" больницы интенсивно оснащаются современным диагностическим оборудованием, компьютерными томографами, ангиографическими комплексами. В октябре текущего года в краевой клинической больнице N 1 начал работу второй робот-хирург-онколог нового поколения. Первая хирургическая система Da Vinci появилась здесь в 2014 году, и с ее помощью уже провели более двух тысяч операций. Однако познакомиться с этой стороной турбизнеса иностранцам помогает не столько англоязычная реклама на сайтах клиник и брошюры в международных аэропортах, сколько масштабные мероприятия. Например, зимняя Олимпиада в Сочи запомнилась медицинским обеспечением высокого уровня. Тогда к врачам обратились более 8,5 тысячи участников и гостей Игр.

Фото: Екатерина Ковалевская/РГ
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По традиции в Краснодарский край чаще всего едут гости из СНГ (в основном жители Армении, Абхазии, Узбекистана и Казахстана). Большую роль играет отсутствие языкового барьера и схожесть системы здравоохранения. 20 процентов потока приходится на гостей из Азии и дальнего зарубежья: Афганистана, Турции, Египта, Сербии и Германии. Сейчас сервис в больницах края ориентирован на англоязычных пациентов, но, возможно, в будущем его будут усиленно адаптировать и для гостей из арабских стран.

- Мы активно собираем отзывы иностранных граждан, чтобы потом с их согласия транслировать потенциальной публике, - продолжает Азамат Маремкулов - Востребованы у заграничных пациентов хирургия, акушерство и гинекология, гематология и онкология. На базе ККБ N 1 сформировалось отделение торакальной хирургии, там ежегодно работает Европейская школа торакальной хирургии. Участвующие в форумах иностранные специалисты затем делятся полученной информацией со своими коллегами. В будущем планируем развивать реабилитационные технологии, учитывая большое количество санаториев.

Официально экспорт медуслуг осуществляют 18 организаций. Это практически все крупные краевые учреждения в Краснодаре, некоторые медицинские учреждения в Сочи и Геленджике. Однако организаций, частично оказывающих такие услуги, значительно больше.

Реабилитация дыхания

В здравницах Краснодарского края оздоровление по программам постковидного восстановления прошли более 17 тысяч человек. Это жители Кубани и других регионов. Всего на реабилитацию принимают 53 санатория вместимостью 37 тысяч койко-мест. Многие из них расположены на Черноморском побережье. В краевом центре реабилитацию проводит Краснодарская бальнеолечебница. Как сообщили в министерстве курортов, в семи санаториях Анапы, Геленджика и Горячего Ключа можно пройти курс восстановления за счет средств обязательного медицинского страхования по направлению государственных медучреждений. К стандартному набору медицинских услуг добавляют процедуры, предполагающие дополнительную двигательную активность: лечебную физкультуру, упражнения для восстановления дыхания.

Кстати

Надежность всех 18 клиник Краснодарского края обеспечивается государственным контролем и сертификацией. Правда, международный сертификат качества медицинских услуг есть пока только у второй краевой клинической больницы.

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