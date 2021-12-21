Компания "Монолит" сохранила лидерство среди застройщиков Республики Крым

Группа компаний "Монолит", по данным на 1 декабря 2021 года, снова заняла первое место среди крымских девелоперов по объему текущего строительства жилья в регионе. Об этом свидетельствует рейтинг Единого реестра застройщиков (ЕРЗ). По последним данным ГК "Монолит" уже сдал в эксплуатацию 118 тысяч квадратных метров жилья.

Сегодня темпы строительства высоки, и сроки возведения жилых кварталов из года в год сокращаются. Это связано с несколькими факторами, в том числе с проектным финансированием и участием банка в работе застройщиков.

- Мы начинаем продавать квартиры в новых проектах на этапе котлована, - отметил генеральный директор группы компаний "Монолит" Якуб Асанов. - В это время стоимость квадратного метра минимальная. И, разумеется, чем ближе день сдачи дома в эксплуатацию, тем выше цена. В среднем за два года, пока строится объект, цена на квартиру может вырасти существенно. Так, за последний год квартиры подорожали на четверть. При этом хочу отметить, что клиенты стали более взыскательными: они выбирают не просто стены, но и сценарии жизни, которые они планируют в этой среде реализовать. Это видно хотя бы по тому, что люди стали заботиться не только о своем комфорте в квартире, но и за ее пределами: так, количество продаж паркингов только в 2021 году выросло в сравнении с 2020-м в 12 раз.

Однокомнатные квартиры в структуре текущего предложения занимают примерно 40 процентов, и это меньше, чем в 2020-м. А вот вырос спрос на традиционно менее привлекательные "двушки", наоборот, вырос, и их доля в объеме экспозиции застройщиков - более 50 процентов. Такую тенденцию во многом предопределила ипотека, которая "размазывает" стоимость квартиры на весь период расчета с банком, то есть 20-30 лет, при этом клиент получает лучшие жилищные условия - большую площадь и лучшие продуктовые характеристики.

Неизменен спрос на трехкомнатные квартиры: здесь продажи сохранились на уровне 2020 года. Ипотека по-прежнему пользуется популярностью среди крымчан, при этом застройщики отмечают снижение доли ипотеки в 2021 году на пять процентов в сравнении с предыдущим.

Фото: Архив департамента управления брендом и коммуникациями группы компаний "Монолит"

Сегодня на выбор клиентами жилья сильнее всего влияют три фактора - это цена, локация и репутация застройщика. В последнее время локация становится менее значимой, ведь столица Крыма растет, ее границы расширяются, а исторический центр уже не кажется таким привлекательным, как раньше.

С другой стороны, такие перспективные и уже активно осваиваемые районы, как семья городских кварталов "Крымская роза", который группа компаний "Монолит" возводит в районе улицы Никанорова, становится еще более популярным. Клиенты отдают предпочтение комфорту городской среды: наличию современного благоустройства, продуманной коммерции, безбарьерной среде, современной социальной инфраструктуре в пешей доступности.

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