Новости

Церковные дипломаты занимаются вопросом встречи патриарха Кирилла с Папой Римским 15:03
Эксперты предупредили, что ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год 14:58
РВСН получат 21 пусковую установку с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат" 14:55
Лукашенко вручил космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов 14:52
Накануне праздников в Италии ужесточат меры санитарной безопасности 14:52
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19 14:49
Первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" сформирован в России 14:48
Лавров: США проявили готовность начать диалог с РФ по гарантиям безопасности 14:42
Путин: Байден предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности 14:41
Татьяна Москалькова не считает нужным принимать новый закон о СМИ 14:39
Москалькова: Россияне должны быть защищены от негативного воздействия IT-гигантов 14:35
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов 14:34
Шойгу заявил о готовящейся провокации США на востоке Украины 14:33
Корпорация “Туризм.рф” одобрила создание новых курортов в 27 регионах России 14:33
Путин обещал достойное вознаграждение военным 14:23
Путин заявил об успехах армии в борьбе с коронавирусом 14:13
В Российском историческом обществе обсуждают 30-летие СНГ 14:13
Дипломат заявил о плане "Б" по вопросу о гарантиях безопасности 14:06
Путин отметил действия российских военных в Сирии и миротворцев в Карабахе 14:04
Япония продлила ограничения на въезд из-за "омикрона" 13:59
Мосгорсуд оставил ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО до марта 13:46
Лукашенко призвал активнее использовать антимонопольные рычаги 13:45
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа 13:39
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру 13:38
Единственный в России сельский театр подключат к "Пушкинской карте" 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 14:33
Рубрика: Экономика

Корпорация “Туризм.рф” одобрила создание новых курортов в 27 регионах России

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые курорты должны появиться в 27 регионах России. Корпорация "Туризм.рф" одобрила 53 инвестпроекта по их созданию. Курорты планируется построить вокруг озера Байкал, на Алтае, Камчатке, в Краснодарском и Пермском краях, в Воронежской и Тульской областях, на Шерегеше, в Адыгее и других регионах, с которыми у корпорации заключены соглашения, сообщает пресс-служба "Туризм.рф".

Фото: Томское отделение РГО
Как в Сибири будут развивать курорты и туристические маршруты

По словам курирующего работу корпорации вице-премьера Дмитрия Чернышенко, реализация этих проектов позволит увеличить турпоток на 10,5 млн человек.

"Сегодня совет директоров корпорации "Туризм.РФ" одобрил запуск со следующего года первых 53 инвестиционных проектов, о которых на прошлой неделе я докладывал президенту. Они позволят создать в 27 регионах страны в ближайшее время доступные курорты для наших граждан. Это даст прирост на 15 тысяч рабочих мест и возможность на 10,5 млн человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам", - рассказал вице-премьер.

Всего корпорация рассчитывает направить на строительство этих туристических объектов 36,5 млрд рублей, а общая стоимость реализации всех проектов составляет 387 млрд рублей. Часть этих средств - 17,9 млрд рублей - уже поступили в корпорацию. С помощью этих средств корпорация окажет поддержку проектам - в виде взноса в уставной капитал специально создаваемых компаний. Корпорация будет поддерживать инвестора вплоть до запуска объектов в эксплуатацию, после чего может продать ему свою долю по рыночной стоимости, а вырученные средства реинвестировать в следующие проекты.

Как пояснил Дмитрий Чернышенко, отобранные 53 проекта являются комплексными.

"Они призваны обеспечить рост рабочих мест, рост ВРП и в целом прорыв региональных экономик. В 2022-2023 годах будут сданы не менее 10 туристических территорий с номерным фондом на 2500 мест, а всего по итогам реализации всех проектов планируется создать 210 тысяч номеров. При этом на каждый государственный рубль корпорация привлекла порядка 10 рублей частных инвестиций. Это очень хороший мультипликатор", - отметил вице-премьер.

Корпорация "Туризм.РФ" включила 50 проектов в приоритетную инвестпрограмму

Также Чернышенко напомнил о том, что по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" к 2030 году в России планируется увеличить количество турпоездок по стране вдвое - до 140 млн в год.

"Хочу отметить, что окно возможностей для инвесторов открыто, мы продолжим расширение инвестиционной программы в 2022 году, а также в последующие годы для выполнения показателей нацпроекта", - добавил генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Так, например, одобрение получил мастер-план проекта "Три вулкана" в Камчатском крае. Проект предполагает создание между вулканами Мутновский, Вилючинский и Горелый целого туристического кластера с 1000 номеров, 30 км горнолыжных трасс, подъемником на вершину вулкана, причалами для круизных лайнеров, дорогами, системами водоснабжения и линий электросвязи.

В регионах Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь ЮФО Краснодарский край ПФО Пермский край ЦФО Воронежская область СФО Алтайский край ЦФО Тульская область Отдых и туризм в России Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин: Надоели манипуляции Запада с международным правом
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа
Песков оценил участие союзников России в партнерских программах НАТО
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов
В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу