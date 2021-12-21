Корпорация “Туризм.рф” одобрила создание новых курортов в 27 регионах России

Новые курорты должны появиться в 27 регионах России. Корпорация "Туризм.рф" одобрила 53 инвестпроекта по их созданию. Курорты планируется построить вокруг озера Байкал, на Алтае, Камчатке, в Краснодарском и Пермском краях, в Воронежской и Тульской областях, на Шерегеше, в Адыгее и других регионах, с которыми у корпорации заключены соглашения, сообщает пресс-служба "Туризм.рф".

По словам курирующего работу корпорации вице-премьера Дмитрия Чернышенко, реализация этих проектов позволит увеличить турпоток на 10,5 млн человек.

"Сегодня совет директоров корпорации "Туризм.РФ" одобрил запуск со следующего года первых 53 инвестиционных проектов, о которых на прошлой неделе я докладывал президенту. Они позволят создать в 27 регионах страны в ближайшее время доступные курорты для наших граждан. Это даст прирост на 15 тысяч рабочих мест и возможность на 10,5 млн человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам", - рассказал вице-премьер.

Всего корпорация рассчитывает направить на строительство этих туристических объектов 36,5 млрд рублей, а общая стоимость реализации всех проектов составляет 387 млрд рублей. Часть этих средств - 17,9 млрд рублей - уже поступили в корпорацию. С помощью этих средств корпорация окажет поддержку проектам - в виде взноса в уставной капитал специально создаваемых компаний. Корпорация будет поддерживать инвестора вплоть до запуска объектов в эксплуатацию, после чего может продать ему свою долю по рыночной стоимости, а вырученные средства реинвестировать в следующие проекты.

Как пояснил Дмитрий Чернышенко, отобранные 53 проекта являются комплексными.

"Они призваны обеспечить рост рабочих мест, рост ВРП и в целом прорыв региональных экономик. В 2022-2023 годах будут сданы не менее 10 туристических территорий с номерным фондом на 2500 мест, а всего по итогам реализации всех проектов планируется создать 210 тысяч номеров. При этом на каждый государственный рубль корпорация привлекла порядка 10 рублей частных инвестиций. Это очень хороший мультипликатор", - отметил вице-премьер.

Также Чернышенко напомнил о том, что по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" к 2030 году в России планируется увеличить количество турпоездок по стране вдвое - до 140 млн в год.

"Хочу отметить, что окно возможностей для инвесторов открыто, мы продолжим расширение инвестиционной программы в 2022 году, а также в последующие годы для выполнения показателей нацпроекта", - добавил генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

Так, например, одобрение получил мастер-план проекта "Три вулкана" в Камчатском крае. Проект предполагает создание между вулканами Мутновский, Вилючинский и Горелый целого туристического кластера с 1000 номеров, 30 км горнолыжных трасс, подъемником на вершину вулкана, причалами для круизных лайнеров, дорогами, системами водоснабжения и линий электросвязи.