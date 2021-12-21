На Кубани врачи достали из кишечника ребенка 13 магнитных шариков

Врачи Городской больницы №1 Новороссийска спасли жизнь четырехлетнему мальчику, достав из его кишечника 13 магнитных шариков, которые слиплись друг с другом, вызвав склеивание стенок органов. О том, как медикам удалось успешно провести сложнейшую операцию, сообщается на официальной страничке кубанской больницы в Instagram.

Ребенок попал в отделение детской хирургии городской больницы №1 Новороссийска с жалобами на боли в животе. По словам мамы малыша, он проглотил магнитные шарики три дня назад.

Врачи провели обследование мальчика (рентген, УЗИ и КТ) и обнаружили, что все магнитики собрались в одном месте кишечника. Причем шариков оказалась целых 13 штук! Из медицинской практики уже известно: когда ребенок проглатывает два и более магнитных шарика, они могут распределиться в разных отделах пищеварительного канала и притягиваться один к одному, вызывая непроходимость кишечника, внутренние свищи или перфорацию кишки с развитием перитонита.

Мальчик в течение суток наблюдался в больнице: врачи надеялись на естественный выход магнитных шариков. Но затем медики приступили к лапароскопической операции. И во время нее выяснилось, что ситуация гораздо сложнее. Часть магнитов расположилась в одной петле кишечника, часть в другой - и они притянулись друг к другу, вызвав склеивание стенок кишок. Ни рентген, ни КТ не могли показать это осложнение.

"Операция незамедлительно была переведена в лапаротомию с иссечением свища и ушиванием дефектов кишечных стенок, - говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1 Новороссийска. - После успешно проведенной операции через неделю малыш был выписан домой".

Если бы эту операцию не провели, то жизнь ребенка могла оказаться под угрозой из-за развития различных осложнений в кишечнике. Сейчас мальчик чувствует себя очень хорошо и готовится к празднованию Нового года.