На Кубани врачи достали из кишечника ребенка 13 магнитных шариков

Новости

Транзит газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа" приостановился 11:55
Глава делегации РФ: Поддержка КНР предложений по гарантиям безопасности ощутима 11:51
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Париже 11:49
Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19 11:46
"Панцири" сбили более 40 турецких беспилотников в Сирии 11:45
Минздрав подсчитал количество заболевших штаммом "омикрон" в России 11:38
Какие новогодние украшения можно купить на фестивале "Путешествие в Рождество" 11:37
Банки предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества 11:35
Счетная палата разработала курс русского языка для чиновников 11:29
Правительство продлило эксперимент по приему обращений через госуслуги 11:21
В Пенсионном фонде напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 11:14
Видео: В Воронеже снегокат разогнали до 90 км/ч 10:58
В Москве в массовую аварию попали девять автомобилей 10:50
Начался ремонт легендарной подводной лодки К-3 10:50
В РФ создали первую в мире бикалиберную снайперскую винтовку 10:41
Картину Ван Гога "Красные виноградники" покажут в ГМИИ после реставрации 10:37
Андрей Бочкарев: Проекты БКЛ и ГЭС-2 примут участие в международном конкурсе MIPIM Awards-2022 10:33
В столице откроется новый международный автовокзал 10:30
Цена газа в Европе превысила 1800 долларов впервые с октября 10:29
Ликсутов: Москва выйдет в лидеры по количеству международных автовокзалов 10:28
В 53 года от COVID умер певец Карлос Марин 10:22
Мишустин выделил регионам средства на строительство новых школ 10:18
Ликсутов: Рейсы с автостанций "Орехово" и "Варшавская" переведут на новый автовокзал 10:13
Бирюков: Более тысячи новогодних елей установили в Москве 10:08
Грузопоставки в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 11:26
Рубрика: Общество

На Кубани врачи достали из кишечника ребенка 13 магнитных шариков

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Врачи Городской больницы №1 Новороссийска спасли жизнь четырехлетнему мальчику, достав из его кишечника 13 магнитных шариков, которые слиплись друг с другом, вызвав склеивание стенок органов. О том, как медикам удалось успешно провести сложнейшую операцию, сообщается на официальной страничке кубанской больницы в Instagram.

Фото: iStock
В Хабаровском крае впервые удалили опухоль пациенту в сознании

Ребенок попал в отделение детской хирургии городской больницы №1 Новороссийска с жалобами на боли в животе. По словам мамы малыша, он проглотил магнитные шарики три дня назад.

Врачи провели обследование мальчика (рентген, УЗИ и КТ) и обнаружили, что все магнитики собрались в одном месте кишечника. Причем шариков оказалась целых 13 штук! Из медицинской практики уже известно: когда ребенок проглатывает два и более магнитных шарика, они могут распределиться в разных отделах пищеварительного канала и притягиваться один к одному, вызывая непроходимость кишечника, внутренние свищи или перфорацию кишки с развитием перитонита.

Мальчик в течение суток наблюдался в больнице: врачи надеялись на естественный выход магнитных шариков. Но затем медики приступили к лапароскопической операции. И во время нее выяснилось, что ситуация гораздо сложнее. Часть магнитов расположилась в одной петле кишечника, часть в другой - и они притянулись друг к другу, вызвав склеивание стенок кишок. Ни рентген, ни КТ не могли показать это осложнение.

"Операция незамедлительно была переведена в лапаротомию с иссечением свища и ушиванием дефектов кишечных стенок, - говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1 Новороссийска. - После успешно проведенной операции через неделю малыш был выписан домой".

Если бы эту операцию не провели, то жизнь ребенка могла оказаться под угрозой из-за развития различных осложнений в кишечнике. Сейчас мальчик чувствует себя очень хорошо и готовится к празднованию Нового года.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Глава делегации РФ: Москва не допустит размещения НАТО на Украине и в Грузии
Цена газа в Европе превысила 1800 долларов впервые с октября
Роспотребнадзор опубликовал фотографии зараженных "омикроном" клеток
Глава Минцифры заявил о готовности указа об электронных паспортах
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год