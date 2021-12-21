В Крыму отельеры рассказали о ценах и праздничной программе на Новый год

По данным АТОР, самые популярные направления у российских туристов в новогодние праздники - Краснодарский край, Крым и Абхазия. Отельеры предлагают туристам тематическую развлекательную программу "Полосатый рейс" в честь наступающего года тигра по восточному календарю, различные мастер-классы, в том числе и по лепке волшебных вареников, концерты российских звезд, тематические экскурсии и многое другое.

Стоимость номера с завтраком на двоих в четырехзвездочном отеле - 13-20 тысяч рублей в сутки, в трехзвездочном - 9-14 тысяч, в двухзвездочном - 4-7 тысяч. Отдельно придется заплатить за новогодний банкет с шоу-программой: в зависимости от звездности базы размещения - 5-15 тысяч рублей на человека. Для гостей отельеры приготовили шоу-концерты, дискотеки, экскурсии. Стоит отметить, что на сайтах отелей информации о праздничных мероприятиях мало, видимо, многие опасаются повторения прошлогодней ситуации - тогда Роспотребнадзор запретил банкеты.

Глава Ассоциации малых отелей Наталья Пархоменко-Стамбульникова отмечает, что к середине декабря загрузка в малых отелях на праздники в среднем составляет 30 процентов, а в некоторых достигает 50. Местные в основном бронируют номера на две ночи, гости с материка - на неделю.

По словам эксперта, пока не наблюдается большого спроса среди крымчан, в основном они предпочитают на Новый год арендовать дома в горах.

Стоимость отдыха в мини-отелях по сравнению с зимой прошлого года выросла незначительно - в пределах 10-15 процентов.

Готовятся к новогодним праздникам и муниципалитеты. В крымской столице запланировано более 80 развлекательных мероприятий. Детей и взрослых ждут выставки, театрализованные представления, концерты, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Например, в самом центре города на пересечении улиц Пушкина и Горького 7 января откроется традиционный рождественский вертеп, в парках и скверах пройдут театрализованные представления и новогодние развлекательно-игровые программы. Детский парк украсят новогодние арт-объекты и световые инсталляции, в том числе мишка с подарком, а главную аллею оживят Смешарики.

- Мы ориентированы как на людей, которые предпочтут в этот праздничный период остаться дома, так и на тех, кто выйдет на улицы. Поэтому программа предусматривает развлекательные мероприятия в режиме онлайн: в культурно-досуговых центрах, библиотечных системах, школах искусств. Это книжные инсталляции, творческие проекты воспитанников, видеопоздравления, выставки детских рисунков, литературно-творческие часы, игры, спектакли и новогодние концерты, - рассказала начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Грекул.

Большие новогодние елки в Симферополе установили на восьми площадках: на перекрестке улиц Пушкина и Горького, в Детском парке, на площади Куйбышева, в скверах Крымской весны, "Ветан", Балаклавский, в парке ГРЭС, на железнодорожном вокзале.

Театры подготовили для детей новогодние спектакли: "Золушка", "Снежная королева", "Новый год и Карамелька", "В гости к нам спешит Святой Николай", "В поисках Королевы снега", "Звездный Новый год", "Здравствуй, Дед Мороз", которые пройдут как в залах, так и на открытых площадках города.

Школьников приглашают в зимнюю сказку парк "Викинг" и единственный в Крыму музей смайликов. Здесь их ждет конная программа, конкурсы, костер с хороводами, квесты, конкурсы, шоу.

В Ялте череду праздников откроют новогодние ярмарки на набережной. С 19 декабря по 9 января с 12:00 до 18:00 у стелы городам-побратимам запланирована развлекательная программа многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) "Новый год идет по свету!".

Помимо традиционного празднования в ресторане или отеле, есть возможность встретить Новый год оригинально и незабываемо. Например, приняв участие в конном туре по горам полуострова. Можно отправиться в гости к астрономам в обсерваторию в живописный поселок Научный. Для экстремалов организуют хоровод вокруг елки под водой и под землей в крымских пещерах.