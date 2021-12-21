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21.12.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

В Севастополе во время снегопада в многоэтажку ударила молния

Текст: Юлия Крымова

В Севастополе во время сильного снегопада в жилой дом по улице Маринеско, 6 ударила молния. Жители услышали громкий взрыв и вызвали экстренные службы.

Видео: В Севастополе такси провалилось в дорожную яму

Видео инцидента появилось в соцсетях. На записях видно, как молния ударяет в крышу высокого многоквартирного дома, возникает ярка вспышка, после чего над крышей поднимается дым. По сообщениям очевидцев, удар молнии повредил балкон на верхнем этаже.

Происшествие подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. По информации ведомства, звонок в МЧС поступил 21 декабря в 08.50 утра. Жильцы услышали резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда. Они предполагали, что произошел взрыв газа.

К месту ЧП выехали сотрудники МЧС и экстренные службы города. На месте выяснилось, что в дом ударила молния. Погибших и пострадавших нет. Помощь спасателей не потребовалась.

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