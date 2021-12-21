В Таганроге загорелись оптовые склады с пластиком и автопокрышками

В Таганроге произошло возгорание двух складских помещений с пластиковой тарой и автомобильными покрышками. Пожару присвоен наивысший - III ранг сложности.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, пожар произошел около 18:00 на улице Социалистическая, 152/3. К прибытию спасателей огнем было охвачено около 2500 квадратных метров и возникла угроза распространения огня на другие постройки.

К тушению пламени было привлечено 90 пожарных и 29 единиц техники. В 20:06 пожар удалось локализовать. Идет проливка очага возгорания.

Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются. На месте ЧП работает лаборатория по выявлению вредных веществ в воздухе.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка противопожарной безопасности и осуществляется контроль за ходом ликвидации пожара.