Верховный суд разъяснил, в каких случаях наследник может ничего не получить

Очередную острую тему в наследственном споре разъяснил Верховный суд РФ. Для наших судов наследственная тематика - одна из важных и частых. Сложных житейских коллизий при решении вопросов наследства - огромное количество. И уже среди таких споров - тяжбы о недвижимости, которую человек при жизни не смог или не успел "привести в порядок", - одни из лидеров.

В нашей ситуации женщина несколько лет пыталась оформить в собственность государственную землю. Но регистрация затянулась из-за незаконного отказа чиновников. И в это время гражданка умерла. У женщины единственным наследником был сын. Вот он и решил, что как наследник имеет полное право сам за мать завершить сделку. Точнее - унаследовать право на завершение оформления земли.

Местные суды по разному посмотрели на такое наследство. Первая инстанция сказала, что сын не может за мать закончить оформление, а следующие инстанции с этим не согласились. В результате спор дошел до Верховного суда.

Ну, а теперь расскажем подробности. У жительницы Крыма была мечта - организовать туристический центр. В начале 2010 года местная администрация разрешила ей составить проект землеустройства "по отводу участка", чтобы установить его границы. По решению местных чиновников гражданке бесплатно выделили два гектара земли. Правда, разрешение на оформление действовало лишь до 1 декабря 2010-го. Потом разрешение продлили до мая 2013 года. И вроде все складывалось нормально - гражданка готовила техническую документацию и подала заявление о предоставлении участка в министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Но здесь она "споткнулась". В феврале 2016 года из министерства пришел отказ. Чиновники сообщили причину отказа - срок действия распоряжения администрации истек.

Пришлось просительнице идти в суд и подавать иск к министерству. А кроме оспаривания чиновничьего отказа, гражданка просила "частично признать незаконным распоряжение администрации", которая установила сроки на разработку проекта отвода. Она настаивала, что временное ограничение не предусматривали нормы действовавшего на тот период украинского законодательства. Суд с такими доводами согласился и признал незаконным пункт распоряжения, где устанавливались сроки его действия и отказное решение министерства.

Наследник не может оформлять участок по разрешению на оформление документов о земле

Завершить оформление участка она не успела, в начале 2018-го она умерла. Ее наследник - сын - решил, что может унаследовать землю. Чтобы это доказать, он обратился в суд к министерству с иском о признании права завершить оформление участка, которое начинала мать. Суд в своем решении заявил, что и право на завершение оформления участка неразрывно связано с личностью наследодателя. Ведь землю мать истца могла получить бесплатно по распоряжению районной администрации. Значит, правопреемство в этом случае не допускается. Так решила первая инстанция и отказала сыну. Суд сослался на ст. 1112 ГК - "Наследство". Там сказано, что в состав наследства не входят права, неразрывно связанные с личностью наследодателя. К таковым относятся права на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и те, "переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами". Апелляция с этим не согласилась.

В итоге дело дошло до Верховного суда Крыма. А он заявил, что при жизни мать истца подала заявление о предоставлении участка в собственность. Но не смогла оформить землю "по независящим от нее причинам". То есть потому, что ей отказало министерство. Правда, женщина смогла добиться решения суда, что такой ответ - незаконен. В таком случае право на завершение оформления участка можно унаследовать.

В итоге сыну разрешили унаследовать право матери. Тогда уже министерство обратилось в Верховный суд РФ. И он напомнил про решение Конституционного суда по похожему делу. В нем отец заявительницы при жизни начал оформлять документы по приватизации соток, но закончить не успел. КС объяснил - в наследственную массу можно включить только те объекты, принадлежность которых наследодателю надлежащим образом юридически подтверждена. Кроме того, ВС РФ напомнил, что Совет министров Крыма выпустил постановление. В нем был порядок переоформления прав или завершения оформления прав на местные земли. Там не предусмотрено, что наследник может завершить оформление участка на основании разрешения на разработку документации по землеустройству.

Поэтому ВС сказал, что выводы апелляции и кассации незаконны. Ведь распоряжение администрации не порождает для наследника каких-либо юридически значимых последствий. Так что Верховный суд оставил в силе только решение районного суда - сыну отказано.