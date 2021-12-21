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21.12.2021 06:42
Рубрика: Общество

Врач рассказал, для кого опасны сильные морозы

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Москву и регионы надвигаются сильные морозы, синоптики обещают до 22 градусов ниже нуля. Кому нужно больше всех поберечься в эти дни?

Фото: istock
Мясников объяснил, к чему может привести распитие алкоголя на морозе

Как рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, наиболее опасны морозы для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания. "У них могут появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", - предупредил врач.

Сильный мороз неприятно действует даже на здоровых людей. У них могут наблюдаться спазмы при дыхании.

Людям группы риска лучше в такие дни не выходить на улицу или максимально сократить пребывание на морозе. При необходимости выйти - обязательно закрывать лицо шарфом.

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