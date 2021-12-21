Врач рассказал, для кого опасны сильные морозы

На Москву и регионы надвигаются сильные морозы, синоптики обещают до 22 градусов ниже нуля. Кому нужно больше всех поберечься в эти дни?

Как рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, наиболее опасны морозы для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания. "У них могут появляться одышка, кашель, обострение заболеваний", - предупредил врач.

Сильный мороз неприятно действует даже на здоровых людей. У них могут наблюдаться спазмы при дыхании.

Людям группы риска лучше в такие дни не выходить на улицу или максимально сократить пребывание на морозе. При необходимости выйти - обязательно закрывать лицо шарфом.