Авторские права на символику Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 зарегистрированы в n'RIS

Цифровой сервис для защиты и охраны интеллектуальной собственности n'RIS обеспечит защиту авторских прав на визуальный образ соревнований, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году с участием представителей 170 стран.

У спортивного события три талисмана: девушка-блогер Хити, олень Ягги и соболенок Кедри. Исключительные права на образы принадлежат исполнительной дирекции Всемирных студенческих игр. Описания и изображения этих объектов наряду с логотипами и эскизами медалей зарегистрированы в n'RIS и зафиксированы в общественно-государственной инфраструктуре оборота и защиты прав на результаты творческой деятельности IPChain, оператором которой является созданный по решению президента страны Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности.

Защита прав на визуальный образ - такой же важный этап подготовки к Играм, как и строительство спортивных объектов или утверждение транспортных маршрутов, отметил руководитель дирекции Игр Александр Чернов: "Мы понимаем, что изображения персонажей, дизайн медалей, слоганы будут активно использоваться в сети, а экономический эффект столь масштабного и важного для страны и мира события во многом зависит от умения защитить эти объекты от неправомерного использования. Уверен, что депонирование в n'RIS поможет нам избежать неприятных последствий нелегального копирования, противостоять производству контрафакта и усилить каждый из креативных брендов Игр в Екатеринбурге".

n'RIS - узел блокчейн-инфраструктуры IPChain, и процесс регистрации прав полностью происходит в режиме онлайн: сведения о том, что определенный объект, охраняемый авторским правом, создан, сведения, позволяющие идентифицировать этот объект, и заявление о принадлежности прав записываются в блокчейн, не могут быть изменены, удалены или фальсифицированы. Поэтому и сама блочейн-запись, и сертификат n'RIS, который содержит данные об узлах блокчейн-инфраструктуры, которые могут дать независимое подтверждение о такой записи в случае любых споров или нарушений, могут послужить доказательством авторства как при внесудебных процедурах урегулирования споров, так и в ходе судебной защиты.

Соревнования, особенно международные, - это всегда не только спортивные рекорды, праздник для болельщиков, но и привлекательный бизнес. И есть один общий "спортивный" принцип - не нарушать правила. Поэтому одна из актуальных задач - исключить появление контрафактной продукции.

Проблема контрафакта и нарушения авторских прав характерна для многих отраслей креативного бизнеса, отмечает директор департамента Минпромторга России Дмитрий Колобов: "Совсем недавно на комиссии по противодействию контрафактной продукции под руководством министра Дениса Валентиновича Мантурова обсуждался вопрос защиты прав на анимационные образы. Есть соответствующее поручение о проработке технической стороны вопроса - использовании данных блокчейн-инфраструктуры об охраняемых авторским правом объектах для противодействия ввозу контрафактной продукции. До конца года мы должны совместно с ФТС России, с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности подготовить соответствующие предложения. Я уверен, что, хотя мы подходили к этой проблеме со стороны коллабораций промышленности и российских анимационных компаний, решение будет полезно для всех отраслей и, конечно, для защиты спортивной символики".

Всемирные студенческие игры ФИСУ пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В программе запланированы соревнования по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей. Ожидается, что за них поборются более 11 000 студентов из 2600 университетов.

Инфраструктура IPChain была создана в 2017. Учредителями Ассоциации выступили Фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, ИТМО, РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП). Ассоциация выступает официальным партнером Фонда "Сколково". На сегодня в сети зафиксировано более 5 млн транзакций с самыми разными результатами творческой, научно-технической деятельности. С учетом количества узлов-участников сети IPChain является одной из крупнейших мировых корпоративных блокчейн-сетей. В июне этого года IPChain перешла в новый ранг - из общественно-сетевой инфраструктуры в общественно-государственную. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности. В функции центра входит сопровождение подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным компаниям и компаниям с государственным участием. После правительство утвердило устав общественно-государственной организации.