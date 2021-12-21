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21.12.2021 09:33
Рубрика: Экономика

Бегунок и няня для кота: Названы самые необычных профессии года

Текст: Татьяна Воробьева

Рекрутеры начали подводить итоги 2021 года и назвали самые необычные вакансии, которые предлагались соискателям в разных сферах деятельности.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россияне назвали самые простые профессии

Как отмечают аналитики исследовательского центра портала Superjob.ru, нередко работодатели старались подойти к поиску нового сотрудника творчески.

Например, столичные кинокомпании искали "начинающего героя кино" с опрятной внешностью и приятным тембром голоса. А цирк на Вернадского разместил вакансию "бегунка" - так тут называют продавца попкорна и сахарной ваты. В Калининграде была замечена необычная вакансия для удаленщика, имеющего писательский талант: сочинять сказки на ночь.

Общепит и торговля тоже не отставали в креативности: так, производитель мясопродуктов объявил, что нуждается в профессиональном составителе смесей специй, а для торговых предприятий подбирали "детектива торгового зала", попросту говоря - охранника-контролера.

Эксперты отметили, что в 2021-м можно было встретить одновременно вакансию "из прошлого" (например, в Забайкальский край приглашали сборщика кедровой шишки, обещали платить от 2 500 рублей в день), и высокотехнологичное предложение на рынке труда (в Москве искали водителя-испытателя беспилотного автомобиля за оплату от 50 000 рублей в месяц).

Немало было вакансий и для тех кто работает с братьями нашими меньшими: няня для котика, дояр, каюр-кинолог для работы с собаками породы хаски. "Или, например, свежие предложения, которые встречаются не так уж и редко: грумер и коневод", - добавляют рекрутеры.

В регионах Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Свердловская область ДФО Забайкальский край СЗФО Калининградская область Калининград

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