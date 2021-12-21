Детсад из ямальского села Мужи признан профессиональной гордостью России

Детский сад "Аленушка" из села Мужи Шурышкарского района ЯНАО стал победителем всероссийского конкурса "Профессионалы - гордость России". Ему присвоено звание лучшего дошкольного образовательного учреждения страны, вручен сертификат от международной академии общественного признания, памятная табличка на стену и электронный логотип.

Как сообщает департамент образования ЯНАО, жюри отметило высокий профессионализм заведующей Людмилы Гавричковой и слаженную работу педколлектива, который много сил вкладывает в интеллектуальное, культурное и нравственное развитие маленьких граждан России.

Конкурсные испытания начались еще в январе 2021 года, в июне стало известно, что "Аленушка" вышла в финал. Затем материалы отправили на согласование экспертному жюри.

- Поздравляем с победой! Гордимся, что лучший детский сад России находится в нашем районе, - написал в соцсетях глава Шурышкарского района Олег Попов.

"Аленушка" в Мужах принимает дошколят уже 53 года. За это время из ее стен вышло больше тысячи выпускников. Детский сад всегда славился качеством образования. В частности, здесь действуют кружки "Шахматная азбука", "Читай-ка", логоматематический. Ребята из "Аленушки" участвуют в конкурсах самых разных уровней и направленности, концертах, просветительских и экологических акциях. Например, собирают пластиковые отходы под девизом "Будущее Арктики -Чистый Ямал!"

Яркое здание на берегу Оби бросается в глаза каждому, кто въезжает в Мужи. Совсем недавно, в ноябре, в "Аленушке" завершился капремонт: рабочие обновили фасад, утеплили полы и окна, постелили линолеум и сменили двери. Внутреннее оформление групп тоже изменилось, появилось новое игровое оборудование. Для малышей установили декоративно-развивающие панели "Городская среда", преобразили зону развития креативного мышления, расширили кабинет логопеда и оборудовали коворкинг. Изменилась и уличная территория: здесь построили новые дорожки и спортплощадку с мягким покрытием, заменили металлическое ограждение.

В обновленном детском саду открыто семь возрастных групп. Они могут принять 153 ребенка, с которыми будут работать не только воспитатели, но и музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, социальный педагог, психолог, логопед. Для многих поколений "Аленушка" стала вторым домом, первые воспитанники приводят сюда уже своих детей, на очереди - внуки.