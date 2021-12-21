Движение по трассе из Екатеринбурга в Тюмень перекрыто из-за ДТП

Движение машин из Екатеринбурга в Тюмень по участку федеральной трассы временно перекрыто из-за массовой автокатастрофы.

Как сообщается на портале Росавтодора, сегодня с полудня по московскому времени на 133 километре трассы Р-351 закрыто движение в направлении Тюмени. Объезд организован через Камышлов

"Причина - ДТП с участием пяти автомобилей", - передает ведомство.

В ГИБДД Свердловской области агентству ТАСС уточнили, что машин было четыре: столкнулись три грузовика и легковушка. Водитель "Камаза", по данным правоохранительных органов, выехал на встречку и погиб.

Напомним: на Среднем Урале из-за продолжающего снегопада сохраняется сложная ситуация на дорогах. Так, по данным Госавтонспекции, за минувшие выходные выпало до 55 процентов месячной нормы осадков. Было зарегистрировано около 300 дорожно-транспортных происшествий, погибли пять человек, и еще 37 получили травмы.