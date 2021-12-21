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21.12.2021 03:11
Рубрика: Общество

Хочу, могу и делаю: Психолог назвала три слова для внутренней мотивации

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Январские праздники специалисты Тюменского регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" считают идеальным временем вне суеты, которое можно посвятить неспешной и вдумчивой проработке модели достижения успеха.

За столь серьезной формулировкой, поясняет завсектором психологической и методической помощи, практикующий психолог Ирина Кислицина, скрывается три простых слова. Вот они: могу, хочу и делаю. О том, как их "приручить", тюменским журналистам рассказали на тренинге "Вижу цель - не вижу препятствий" по преодолению трудностей, личных и профессиональных.

Фото: iStock
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- Ничего сложного нет, - успокаивает разволновавшихся и слегка оробевших корреспондентов Ирина Юрьевна. - Берете лист бумаги, пишите слова хочу, могу и делаю, а потом анализируете, представляете, что вам необходимо совершить, чтобы все заработало.

"Хочу" - это конкретная цель, но не на "пятилетку", предупреждает психолог, а на более короткий срок. Возьмите полгода-год. В целеполагании также лучше ставить конкретные даты. "Могу" - это про понимание своего ресурса: чтобы достичь цели, я могу то-то и то-то, причем сам, но могу и привлечь близких, друзей, коллег. Ну а "делаю" - это конкретные шаги к осуществлению мечты.

Моя знакомая, например, выразила вполне конкретное желание: в зимние каникулы попасть на горнолыжный курорт. Желание хорошее, ничего не скажешь. В колонке про "могу" нужно распланировать свой рабочий график на это время и учесть планы семьи. "Делаю" - это про бронирование путевки и ее покупку, приобретение снаряжения и одежды, распределение домашних обязанностей между родственниками.

- Кто-то может держать все "пунктики" в голове, но я считаю важным прописывать их, закреплять физически, - советует Кислицина. - Притом они работают только в комплексе: если вы обладаете ресурсами, но ничего не делаете, успеха не будет. Если вы знаете, что хотите, понимаете свои ресурсы и вроде как делаете, уработались даже, а результат нулевой, значит, в каком-то блоке есть ошибка - возможно, цель и действия - из разных опер. А кто-то знает, что хочет, делает качественно, но тоже прогорает в финале - это потому, что собственных ресурсов не хватает, нужно просить о помощи.

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