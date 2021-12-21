Остатки еды из ресторанов пойдут на комбикорм скоту

По данным Российского экологического оператора, из всей массы отходов, которые мы производим, больше трети приходится на пищевые. При этом 40% из них образуются в точках общепита, 43% - у населения, оставшееся - у производителей продуктов.

Можно ли сделать так, чтобы эта огромная полезная масса шла в дело? Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила минсельхозу и минпромторгу проанализировать возможность использования пищевых остатков для переработки на комбикорм скоту и удобрения. Речь пока идет главным образом о сборе остающихся продуктов на предприятиях общепита и в торговых сетях.

- У меня сеть из шести столовых в Екатеринбурге, но скажу откровенно, остатков еды в них остается так мало, что вряд ли и одну собаку прокормишь, - признался президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев. - Обед в среднем стоит 250-300 рублей, для обычного офисного служащего это не так дешево, люди тщательно выбирают, что взять, и, как правило, все съедают. В ресторанах остатков пищи тоже очень мало, тем более сейчас, когда ввели QR-коды и поток клиентов упал в разы. Ну а то немногое, что остается, мы складируем в отдельные баки, и по специальному договору эти отходы увозит одно из местных предприятий по сбору ТКО.

По данным минприроды, в России ежегодно образуется примерно 12-19 млн тонн пищевых отходов. По сути, это настоящий Клондайк из объедков, если начать их перерабатывать и пускать в дело, - главным образом производить комбикорм и органические удобрения.

Но дело даже не столько в той пользе, которую могли бы принести остатки еды, сколько в том вреде, который удалось бы нейтрализовать. Как говорят эксперты Российского экологического оператора, при захоронении пищевых отходов образуется свалочный газ. Тот самый, от которого страдают люди, живущие вблизи мусорных полигонов. Он способен отравить все вокруг, особенно при возгорании, когда в воздух выбрасываются массы токсичных веществ.

Напомним, в концепте экологической реформы отмечается необходимость начать массово сортировать отходы хотя бы на две основных фракции - "сухое" и "мокрое", то есть как раз отделить всю органику от прочего мусора. Но пока регионы в массе своей находятся в самом начале этого пути. При этом, по данным практически всех аналитических опросов на эту тему, порядка 70% населения уже сегодня готовы сортировать мусор. Но далеко не всегда для этого создана инфраструктура.

- К нам постоянно обращаются люди, которые хотели бы привозить пищевые отходы, - говорит Илья Капустин, руководитель первого в России Немузея мусора - организации, которая собирает сегодня отходы более чем 20 различных фракций. - Но, увы, мы занимаемся только сухим сырьем. На весь полуторамиллионный Екатеринбург я знаю только об одном пилотном проекте, когда ребята пробовали производить из остатков продуктов удобрения. По факту сотни тонн "пищевки" пока никак не используются.

Как отмечает Алексей Макрушин, заместитель генерального директора Российского экологического оператора, основной способ утилизации пищевых отходов, кроме переработки на комбикорм, - это компостирование, когда бактерии перерабатывают остатки пищи в компост, который уже не пахнет и может служить удобрением.

- Поэтому главное, что надо сделать, - это оборудовать сортировки специальными устройствами, на которых пищевые отходы будут отсеиваться в отдельную фракцию, и построить предприятия по компостированию этих отходов. Сейчас они не строятся из-за того, что расходы на компостирование не учитываются в тарифах. Но эту проблему как раз и можно решить за счет экономии средств на захоронение отходов.

По словам экспертов, практикуются и другие способы полезного применения пищевых отходов. Например, установка измельчителей пищи на кухнях. Тогда остатки пищи попадают прямиком в систему канализации. Как рассказали на предприятии "Водоканал" Екатеринбурга, эта биосоставляющая необходима технологически для эффективной очистки канализационных стоков. И пока этой, пищевой, фракции в стоках как раз очень не хватает.

Постепенно и пока в пилотом режиме начинает использоваться система food-sharing, бесплатное распространение продуктов с истекающим сроком годности, не опасных для здоровья (заветренный хлеб, фрукты и пр.). Так, в Казани, например, такую еду забирают волонтеры.

- Раньше мы просто выбрасывали все, что не продалось, чтобы не нарушать санитарные нормы, ведь старая еда не должна на следующий день попасть на раздачу, - рассказал совладелец одной из крупнейших сетей столовых в городе Равиль Сабиров. - А сейчас другая практика. В девять вечера во все столовые приходят волонтеры из благотворительных организаций и забирают еду. Они отвозят ее нуждающимся.

Речь пока идет главным образом о сборе остающихся продуктов на предприятиях общепита и в торговых сетях

Готовы ли рестораторы активно подключиться к раздельному сбору пищевых отходов? Директор одного из известных баров-ресторанов в Новосибирске выразила большое сомнение. По ее словам, сегодня на кухне подавляющего числа заведений общепита продуктовые отходы, пригодные для изготовления комбикорма, попадают в одно ведро с упаковкой и прочим неорганическим мусором. И если возложить обязанность сортировки на поваров, они "взвоют". На тарелках не остается почти ничего, то есть работники кухни будут отдельно складировать очистки, обрезки и т.д. И все это необходимо вывозить каждый день, иначе тут же возникнет запах, грызуны, насекомые. Кто будет вывозить? Куда? На каких условиях?

Вопросов пока и вправду возникает масса, в том числе и требующих внесения изменений в законодательство и санитарные нормы. Например, в части использования продуктов с истекающим сроком годности, переработки отходов на удобрения. По большому счету, сбор и переработка пищевых отходов должны стать частью большой индустрии по сортировке и переработке вторичного сырья, которая пока только начинает создаваться в нашей стране.