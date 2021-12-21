На Среднем Урале школьные каникулы начнутся раньше из-за COVID-19 и ОРВИ

В Свердловской области школьники отправятся на зимние каникулы раньше обычного. Учебная четверть закончится 25 декабря из-за коронавируса и ОРВИ.

О решении властей рассказал сегодня на брифинге оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков.

Он отметил, что в регионе удалось стабилизировать процесс распространения гриппа, но есть территории (в частности, некоторые районы Екатеринбурга), где динамика заболеваемости нестабильна. Грипп создает риски, которые снижают имунную защиту, и поэтому дети отправятся отдыхать досрочно.

По словам Крекова, в шести городах региона каникулы начнутся еще на два дня раньше из-за высокой заболеваемости. Речь идет о Карпинске, Краснотурьинске, Сухом Логу, Богдановиче, Алапаевске и Полевском.

Каникулы будут длится две недели - то поможет разорвать социальные цепочки и поможет сократить количество заболевших. По прогнозам властей, это приведет к снижению заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. При этом, введение дистанционного обучения в школах после отдыха пока не планируется. Вопрос об этом будут решать в конце длинных выходных.

Также Павел Креков ответил на вопрос о вакцинации детей до 18 лет. По его данным, она будет проводиться по желанию - по решению родителя, опекуна или самого подростка.

По данным оперштаба региона по борьбе с COVID-19, за последние сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания. С начала пандемии заболели 193 077 человек. Выписано за сутки 458 пациентов, всего 166 443 свердловчанина справились с болезнью. По данным на сегодня, умерли еще 32 человека. В ощейи сложности жертвами коронавирусной инфекции стали 9123 среднеуральца.