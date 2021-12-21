В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах

Губернатор Свердловской области отменил QR-коды в торговых центрах. "С 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в instagram.

Внести послабление в режим ограничений, действующий на территории региона из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости. Что, в свою очередь, стало следствием принятый профилактических мер. "Все вместе - прививки, маски, зоны COVID-free - сработали. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей", - говорит глава Среднего Урала.

Отмена кодов в ТЦ даст возможность свердловчанам беспрепятственно купить подарки перед новогодними праздниками, а бизнесу немного восполнить понесенные из-за ограничений финансовые потери.

"Еще одно решение - с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR-кодами", - уточнил Куйвашев.

При этом, если кривая заболеваемости вновь пойдет вверх, все ограничения в области могут досрочно вернуть.