Видео: На Ямале спасли из полыньи семью с младенцем

Спасатели эвакуировали из Яр-Салинской тундры в ЯНАО семью с грудным ребенком. Сообщение поступило 19 декабря: в Ямальском районе провалилось под лед транспортное средство с людьми.

"Мы оперативно собрали группу спасателей. Самое сложное в таких ситуациях - мало информации о месте ЧП, приходится облетать всю тундру. За эту зиму такое происходило уже 3-4 раза", - рассказал старший летчик-наблюдатель Салехардского ПСО Руслан Масагутов.

Оказалось, что трое взрослых с девятимесячным ребенком поехали к родственникам и провалились в полынью в 160 километрах от райцентра.

Отряд "Ямалспаса" оперативно подоспел на помощь семье, сообщили власти арктического региона в Telegram-канале. Люди промокли, но,пострадавших, к счастью, нет. Спасатели переодели их в свою одежду, доставили в больницу на вертолете.

После осмотра семью отпустили домой.