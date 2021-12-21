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Текст:   Марина Трубилина 
20:43 21.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)

Решение о судьбе апартаментов отложено

Принятие законопроекта об апартаментах откладывается на 2022 год. Цены на них достигли максимума, а вот доля на рынке сокращается.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Интерес к апартаментам начал расти, когда только началось обсуждение законопроекта, приравнивающего их к жилой недвижимости, и держался на высоком уровне весь нынешний год, говорит гендиректор сервиса "Синица" Наталья Шаталина. В 2020 году доля продаж апартаментов от общего числа сделок составляла 9,2%, в начале 2021 года - 9-10%, а в сентябре поднялась до 13,2%.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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О планах властей определить статус апартаментов стало известно около года назад, законопроект был внесен в Госдуму весной нынешнего года. Предполагалось, что закон вступит в силу уже в сентябре. Однако пока, по данным ТАСС, он не вошел в план работы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ даже на весеннюю сессию.

Объем предложения новых элитных апартаментов в Москве с начала 2021 года сократился на 18%, цены в среднем выросли на 8%, сообщало в конце ноября агентство Tweed. "Спрос и цены на апартаменты в столице растут перед принятием закона о правовом статусе таких объектов", - отмечали в агентстве.

При этом новость об откладывании документа не повлияла на интерес к апартаментам. Цены на них достигли максимума, считает региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. Если в 2019 году и первой половине 2020-го стоимость элитных апартаментов колебалась около 800-850 тыс. руб. за квадратный метр, то сейчас это уже 1,1 млн руб. При этом почти невозможно получить разрешение на строительство апартаментов в Москве, в 2021 году на рынок вышли только три проекта.

Если в 2019 году в столице число апартаментов превышало количество квартир (56 к 44%), то сейчас соотношение поменялось на 43 к 57%. Тренд продолжится и в 2022 году, считает Соловьев. "После принятия закона можно ожидать некоторого повышения цен, однако гораздо больше на рынок влияет общая ситуация: недостаток предложения, увеличение себестоимости строительства, стремление покупателей улучшить жилищные условия", - говорит он.

Сейчас "квадрат" в квартирах, по данным Шаталиной, дороже, чем в апартаментах, на 2,2% в комфорт-классе и на 9,2% в бизнес-классе. При этом бюджет покупки отличается за счет более компактной площади апартаментов - в комфорт-классе квартира дороже апартаментов на 26,9%, в бизнес-классе на 27,7%. В экономклассе ситуация иная: стоимость метра в апартаментах на 39,1% выше, чем в квартирах, а общий бюджет на 61,9% ниже за счет компактной нарезки помещений.

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