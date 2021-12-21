Роснефть намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Новости

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы 21:12
В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей 21:09
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом 21:05
Более 1500 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:02
Глава Renault анонсировал мировую премьеру в России в 2022 году 20:53
Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева 20:42
Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств 20:26
У чемпиона ОИ Соловьева диагностирована тяжелая травма головы 20:02
Турчак: Законопроект об ужесточении наказания для педофилов примут весной 19:54
ФНС намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов 19:51
“Газпром” ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов 19:28
В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 19:48
Рубрика: Экономика

Роснефть намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Текст: Евгения Мамонова
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Роснефть" поставила перед собой амбициозную задачу: при дальнейшем увеличении эффективности компании существенно снизить углеродный след. Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход". Новая стратегия, с одной стороны, направлена на развитие достижений предыдущей стратегии, с другой - учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии.

В долгосрочной перспективе, к 2050 году "Роснефть" намерена стать углеродно нейтральной компанией. Но до этого поставлен целый ряд промежуточных целей.

В частности, к 2030 году планируется сократить выбросы на 25 процентов по сравнению с 2020 годом, а также реализовать дополнительные меры по природному поглощению, улавливанию и хранению углерода. Уже к 2025 году выбросы Областей охвата 1 и 2 будут снижены на 5 процентов.

К 2030 году будет достигнуто нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа - на пять лет раньше, чем предполагалось в рамках Плана по углеродному менеджменту до 2035 года и одновременно с инициативой Всемирного банка "Нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа к 2030 году".

Также к 2030 году интенсивность выбросов метана будет снижена до значения менее 0,2 процента.

Достичь поставленных целей поможет "Роснефти", в частности, постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива. Кроме того, планируется развивать газозаправочные станции и станции зарядки для электромобилей. Также компания планирует производить авиатопливо со сниженным углеродным следом.

Сейчас "Роснефть" является лидером по удельным затратам на добычу углеводородов и намерена сохранять эти позиции и в дальнейшем. Так, целевым ориентиром стратегии "Роснефть-2030" является показатель в 330 миллионов тонн нефтяного эквивалента в области добычи углеводородов. Доля газа в общем объеме добычи углеводородов вырастет до 25 процентов к 2025 году.

"Ключевым пунктом новой стратегии "Роснефти" является достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году, - отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Это соответствует целям других мейджоров-пионеров энергоперехода в нефтегазовой отрасли. ВР и Total, например, также планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Однако в отличие от других мейджеров, которые избегают любого намёка на то, что они относятся к углеводородной энергетике, "Роснефть" не собирается замораживать свои проекты, отказываться от перспективных активов и снижать добычу углеводородов. Стратегическая цель - 330 миллионов тонн нефтяного эквивалента к 2030 году со ставкой на низкоуглеродные проекты. Драйверами роста объема производства компании станут "зеленые" баррели проекта "Восток Ойл", и новые газовые проекты - Роспан и Харампур. С полномасштабным запуском последних станет возможно достижение еще одной стратегической цели "Роснефти" - увеличение доли газа в общем объеме добычи углеводородов до 25 процентов к 2025 году".

В области нефтепереработки стратегия предусматривает рост выхода светлых нефтепродуктов на НПЗ в РФ до 69 процентов.

Одной из ключевых стратегических целей Компании остается увеличение выплат акционерам и рост доходности. "Роснефть" нацелена на формирование устойчивого свободного денежного потока в среднесрочной перспективе и его увеличение - в долгосрочной. С учетом достижения целевых ориентиров, заложенных в новой стратегии, ожидается, что свободный денежный поток Компании более чем удвоится к 2030 году.

"Роснефть" продолжит уделять повышенное внимание вопросам экологии, в частности, сохранению биоразнообразия. Компания планирует активно внедрять принципы циркулярной экономики. "Роснефть" также подтверждает ранее заявленные цели по 100-процентной утилизации отходов и рекультивации земель "исторического наследия".

"Новая стратегия "Роснефти" - это не просто сухие цифры, - уверен инвестиционный стратег, управляющий компании "Арикапитал" Сергей Суверов. - Важно осознавать, что за целевыми показателями стоит гигантская работа по изменению технологических процессов, масштабные инвестиции, системный, стратегический подход. Всего год назад "Роснефть" представила свой амбициозный план по углеродному менеджменту - первый подобный документ среди российских крупных компаний, в котором обозначались долгосрочные цели по контролю над выбросами. И инвестиционное сообщество высоко оценило этот план".

Эксперты считают, что благодаря новой стратегии "Роснефть" сможет укрепить позиции на мировом рынке углеводородов в качестве надёжного производителя и поставщика энергоресурсов и при этом минимизирует воздействие на климат и окружающую среду.

Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу