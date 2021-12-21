Роснефть намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году

"Роснефть" поставила перед собой амбициозную задачу: при дальнейшем увеличении эффективности компании существенно снизить углеродный след. Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход". Новая стратегия, с одной стороны, направлена на развитие достижений предыдущей стратегии, с другой - учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии.

В долгосрочной перспективе, к 2050 году "Роснефть" намерена стать углеродно нейтральной компанией. Но до этого поставлен целый ряд промежуточных целей.

В частности, к 2030 году планируется сократить выбросы на 25 процентов по сравнению с 2020 годом, а также реализовать дополнительные меры по природному поглощению, улавливанию и хранению углерода. Уже к 2025 году выбросы Областей охвата 1 и 2 будут снижены на 5 процентов.

К 2030 году будет достигнуто нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа - на пять лет раньше, чем предполагалось в рамках Плана по углеродному менеджменту до 2035 года и одновременно с инициативой Всемирного банка "Нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа к 2030 году".

Также к 2030 году интенсивность выбросов метана будет снижена до значения менее 0,2 процента.

Достичь поставленных целей поможет "Роснефти", в частности, постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива. Кроме того, планируется развивать газозаправочные станции и станции зарядки для электромобилей. Также компания планирует производить авиатопливо со сниженным углеродным следом.

Сейчас "Роснефть" является лидером по удельным затратам на добычу углеводородов и намерена сохранять эти позиции и в дальнейшем. Так, целевым ориентиром стратегии "Роснефть-2030" является показатель в 330 миллионов тонн нефтяного эквивалента в области добычи углеводородов. Доля газа в общем объеме добычи углеводородов вырастет до 25 процентов к 2025 году.

"Ключевым пунктом новой стратегии "Роснефти" является достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году, - отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Это соответствует целям других мейджоров-пионеров энергоперехода в нефтегазовой отрасли. ВР и Total, например, также планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Однако в отличие от других мейджеров, которые избегают любого намёка на то, что они относятся к углеводородной энергетике, "Роснефть" не собирается замораживать свои проекты, отказываться от перспективных активов и снижать добычу углеводородов. Стратегическая цель - 330 миллионов тонн нефтяного эквивалента к 2030 году со ставкой на низкоуглеродные проекты. Драйверами роста объема производства компании станут "зеленые" баррели проекта "Восток Ойл", и новые газовые проекты - Роспан и Харампур. С полномасштабным запуском последних станет возможно достижение еще одной стратегической цели "Роснефти" - увеличение доли газа в общем объеме добычи углеводородов до 25 процентов к 2025 году".

В области нефтепереработки стратегия предусматривает рост выхода светлых нефтепродуктов на НПЗ в РФ до 69 процентов.

Одной из ключевых стратегических целей Компании остается увеличение выплат акционерам и рост доходности. "Роснефть" нацелена на формирование устойчивого свободного денежного потока в среднесрочной перспективе и его увеличение - в долгосрочной. С учетом достижения целевых ориентиров, заложенных в новой стратегии, ожидается, что свободный денежный поток Компании более чем удвоится к 2030 году.

"Роснефть" продолжит уделять повышенное внимание вопросам экологии, в частности, сохранению биоразнообразия. Компания планирует активно внедрять принципы циркулярной экономики. "Роснефть" также подтверждает ранее заявленные цели по 100-процентной утилизации отходов и рекультивации земель "исторического наследия".

"Новая стратегия "Роснефти" - это не просто сухие цифры, - уверен инвестиционный стратег, управляющий компании "Арикапитал" Сергей Суверов. - Важно осознавать, что за целевыми показателями стоит гигантская работа по изменению технологических процессов, масштабные инвестиции, системный, стратегический подход. Всего год назад "Роснефть" представила свой амбициозный план по углеродному менеджменту - первый подобный документ среди российских крупных компаний, в котором обозначались долгосрочные цели по контролю над выбросами. И инвестиционное сообщество высоко оценило этот план".

Эксперты считают, что благодаря новой стратегии "Роснефть" сможет укрепить позиции на мировом рынке углеводородов в качестве надёжного производителя и поставщика энергоресурсов и при этом минимизирует воздействие на климат и окружающую среду.