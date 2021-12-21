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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года

Текст: Василий Кошкин

Роспотребнадзор советует россиянам отказаться от поездок в новогодние праздники. Об этом заявила на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава ведомства Анна Попова.

Фото: iStock
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По ее словам, праздники лучше провести в кругу семьи и отказаться от мероприятий в закрытых помещениях. Попова также отметила, что в нынешних условиях необходимо сохранять ограничения, введенные в регионах.

"В течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости. Показатель на прошедшей, 50-й неделе, составил 133,12 на 100 тысяч населения, и это снижение с неделей предыдущей на 8,2%", - добавила глава Роспотребнадзора.

Попова также заявила, что снижение заболеваемости COVID-19 фиксируется в 65 субъектах страны. При этом в шести регионах рост продолжается, речь идет о Курской, Смоленской, Мурманской и Нижегородской областях, а также о Ставропольском крае и Республике Дагестан.

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