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Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор опубликовал фотографии зараженных "омикроном" клеток

Текст: Анастасия Селиванова
6-е сутки инфекции. Вирусные частицы коронавируса (штамм омикрон) разнообразной формы в пузырьках эндоплазматической сети клеток Vero Е6 Фото: Роспотребнадзор 6-е сутки инфекции. Вирусные частицы коронавируса (штамм омикрон) разнообразной формы в пузырьках эндоплазматической сети клеток Vero Е6 Фото: Роспотребнадзор
6-е сутки инфекции. Вирусные частицы коронавируса (штамм омикрон) разнообразной формы в пузырьках эндоплазматической сети клеток Vero Е6 Фото: Роспотребнадзор

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" при Роспотребнадзоре заразил клетки новым штаммом коронавируса "омикрон", чтобы исследовать его форму, размер и структуру. Результат эксперимента опубликован в виде фотографий. По наблюдениям ведомства, "омикрон" не вызывает гибели клеток в срок, характерный для других штаммов.

Фото: iStock
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"Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе", - говорится в сообщении.

На фотографиях можно увидеть пузырьки - это везикулярные структуры, которые участвуют в синтезе и транспорте белков. Белки, из которых состоит вирус, скапливаются у поверхности этих пузырьков, а затем проникают внутрь. Структурные белки вируса встраиваются в мембрану пузырьков и последствии будут определять его поведение при встрече с другой клеткой.

"В случае со штаммом "омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. В целом, состояние клеток при заражении штаммом омикрон соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Штамм "омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африке и в Гонконге, сейчас он распространен более чем в 80 странах мира. Особенностью заражения этим штаммом является отсутствие тяжелого течения заболевания, слабые симптомы или бессимптомная форма. До сих пор зафиксировано лишь два случая смерти после заражения "омикроном" - в Великобритании и в США, где "омикрон" стремительно распространяется.

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