Россиян предупредили о главной уловке мошенников перед Новым годом

Перед новогодними праздниками мошенники активно начинают рассылать письма на электронную почту и по смс с предложениями о больших скидках и акциях под видом известных брендов.

"Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10 процентов от реальной его стоимости на рынке", - рассказала глава проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, передает РИА Новости.

В подобных письмах также указано обычно, что количество товара ограничено, а срок действия акции действует сутки.

Но такие рассылки, по словам эксперта, содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных компаний.