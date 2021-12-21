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21.12.2021 07:46
Рубрика: Экономика

Россиян предупредили о главной уловке мошенников перед Новым годом

Текст: Георгий Панин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Перед новогодними праздниками мошенники активно начинают рассылать письма на электронную почту и по смс с предложениями о больших скидках и акциях под видом известных брендов.

Фото: iStock
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"Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10 процентов от реальной его стоимости на рынке", - рассказала глава проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, передает РИА Новости.

В подобных письмах также указано обычно, что количество товара ограничено, а срок действия акции действует сутки.

Но такие рассылки, по словам эксперта, содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных компаний.

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