Российские технологии ERSO пойдут в другие страны

Международный электротехнический холдинг ERSO образовался менее года назад, но уже заявил о себе на российском рынке. А к 2025 году он собирается войти в топ-10 электротехнических компаний мира.

Откуда такая уверенность в своих силах и что готов предложить холдинг мировому рынку, "Российской газете" рассказал его генеральный директор Горан Малбашич.

Горан, компания ERSO лишь в начале пути. Как она создавалась и что вы уже успели сделать?

Горан Малбашич: АФК "Система" купила холдинг, в который сейчас входит четыре предприятия - московский "Электрозавод", трансформаторный завод в Уфе и еще два предприятия за рубежом - швейцарский Tuboly Astronic и итальянский L.A.E. Если российские заводы специализируются на изготовлении трансформаторов, то иностранные выпускают оборудование для их производства. И в этом они - одни из лидеров в Европе.

У "Электрозавода" - очень славная история, но была узкая специализация, и мы решили не зацикливаться на трансформаторах, а расширить номенклатуру до полного набора электротехнического оборудования. Наша стратегия предполагает, что в течение 2022 года мы будем покупать некоторых поставщиков оборудования, а также сами развивать технологии. Наша задача - увеличить добавленную стоимость, интегрировать системные решения на базе чужих продуктов. А уже в 2023 году мы планируем выпускать целиком собственную продукцию и таким образом повысить прибыльность холдинга.

В чем преимущество новой продукции?

Горан Малбашич: Трансформатор - материалоемкий продукт, 70% его себестоимости - это материалы, которые покупаются на бирже, и из-за этого добавленная стоимость невелика. Поэтому один из главных моментов нашей стратегии - перейти к производству менее материалоемкой продукции, такой как релейная защита и АСУ ТП. Там на материалы приходится лишь 20-30%, а главная добавленная стоимость - интеллектуальная, например, программирование, проектирование. В результате увеличивается капитализация и прибыльность компании.

Россия может успешно конкурировать в сфере интеллектуальной добавленной стоимости

Когда ваша новая продукция выйдет на рынок?

Горан Малбашич: Наш первый шаг - создать каналы продажи. На это отводятся 2021 и 2022 годы. Пока мы частично продаем свою продукцию и частично продукцию своих стратегических партнеров. В 2022 году начнем производство уже собственных продуктов. Нам нужен один год, чтобы их создать и аттестовать. Приоритет на 2023 год - увеличение добавленной стоимости, а вместе с ней и выручки.

Продавать планируете внутри страны или отправлять на экспорт?

Горан Малбашич: Наша стратегия - перейти к производству продукции с высокой добавленной cтоимостью. Фото: Михаил Маслюков

Горан Малбашич: Сначала холдинг задумывался как российский бизнес, но мы предложили акционерам, чтобы он был международным. Потому что в любой стране рынок цикличный - то подъем, то спад, и очень хорошо было бы попадать в период роста в разных странах, чтобы бизнес был стабильным. Поэтому мы предполагаем равноценную работу как на российском рынке, так и на зарубежном. Хотим развивать экспорт и поэтому уже начали вести переговоры в тех странах, где когда-то работала наша команда - Индия, Таиланд, Дубай, Саудовская Аравия, Сербия, сейчас обсуждается Африка. Есть и заказчики ближе - Казахстан, Киргизия, Узбекистан, они заинтересованы работать с нами по цифровизации.

Мы работаем всего семь месяцев. Пока восстановили первые зарубежные контакты, сейчас начнем обсуждать локализацию. Сначала, конечно, будут пилотные проекты, потому что нужно продемонстрировать работу наших технологий. Когда они покажут свою эффективность, мы сможем сделать следующий шаг - получать более крупные заказы и создавать местную команду, которая будет поддерживать эти проекты инжинирингом и разработками.

Не боитесь конкуренции с другими мировыми производителями?

Горан Малбашич: Я уверен, Россия может успешно конкурировать с другими странами в сфере интеллектуальной добавленной стоимости. Все, например, считают, что индусы очень развиты в программировании, но я последние пять лет работал в Индии и могу сказать, что там есть нехватка инженерных кадров. И для России это отличный шанс, потому что можно развиваться именно там, где больше всего добавленной стоимости. Опыт показывает, что нужно обязательно соревноваться на международном рынке. Так ты становишься профессиональнее, и продукт становится более конкурентоспособным. Это хорошо и для российского рынка.

Что вы предлагаете внутреннему рынку?

Горан Малбашич: Он разный. Есть, например, промышленный рынок компаний, работающих в сложных условиях в Сибири или на Дальнем Востоке, им очень интересно, что есть поставка и обслуживание оборудования под ключ. Им сложно организовать собственную службу сервиса. Мы также развиваем финансовые услуги, это наше новое направление. Например, учимся предоставлять большие трансформаторы в лизинг, уже ведем переговоры с несколькими заказчиками. Им хочется перейти от капитальных расходов к операционным.

Многие компании сейчас стремятся к импортозамещению технологий. Вы в их числе?

Горан Малбашич: У нас есть такие планы. Например, мы ведем переговоры с южнокорейской компанией Hyosung, выпускающей элегазовые выключатели, о локализации их производства на базе нашего Уфимского завода. Мы пытаемся сделать каждое сотрудничество двусторонним. Например, Hyundai хочет выйти на российский рынок, ему интересна локализация производства здесь в России, потому что это требование "Россетей". Но это одна сторона, другая - у Hyundai также есть желание развивать цифровизацию, и мы им предлагаем сотрудничество по релейной защите, АСУ ТП, тому, чего у них сейчас нет.

Как вы собираетесь создавать новые технологии?

Горан Малбашич: ERSO - очень открытая платформа в том плане, что мы хотим привлекать людей с инновационными идеями и вместе с ними работать. Многие крупные компании, особенно иностранные, довольно закрыты - у них свой внутренний мир, свое понимание, что и как делать. Талантливым людям стать членом такой команды сложно. А мы хотим поступать ровно наоборот - поддержать всех умных людей, у которых есть что-то, что они готовы делать вместе с нами на пользу заказчика. Поэтому мы создали инновационный центр. Выделяем отдельную лабораторию по какому-то предлагаемому направлению и привязываем новую технологию к пилотному проекту заказчика. И там доказываем справедливость этого технического решения.

Главное конкурентное преимущество России - очень низкая цена разработки. Человеко-час разработчика в России стоит в разы меньше, чем у его западного коллеги. Проблема российских разработчиков, с которой мы боремся, в том, что любой нормальный специалист хочет разработать как минимум Rolls Royce, то есть сделать суперизделие, хотя заказчику это не всегда нужно. Ему нужен диапазон продуктов - и дешевый, и средний, и дорогой. Нужно научить разработчика делать продукт с определенной себестоимостью для определенного рынка. Мы это прекрасно понимаем. И глубокое понимание экспортного рынка, которое наша команда наработала за последние 5-7 лет, - это тоже преимущество нашего холдинга.