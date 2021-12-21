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21.12.2021 19:49
Рубрика: Экономика

В выхлопе - пар

Ученые разрабатывают уникальную заправку для автомобилей
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 290(8641)
В уходящем 2021-м, объявленном Годом науки и технологий в России, на разных площадках с участием ученых и экспертного сообщества шло обсуждение перспектив развития водородной энергетики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Импульсом к этому послужила "дорожная карта" по развитию водородной энергетики до 2024 года, направленная на увеличение производства и расширение сферы применения водорода.

Фото: Ирина Фурсова
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Соответствующие работы не первый год ведутся в ФИЦ "Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук" (ИК СО РАН). Сотрудница института Анна Куренкова рассказала о технологии, позволяющей получить зеленый водород из воды с помощью фотокатализа. Эту разработку планируется развивать в создаваемом на базе Института катализа Центре компетенций НТИ по водородным технологиям.

По словам ученой, технология "полностью экологически чистая". "Мы разрабатываем технологию получения водорода из воды или водных растворов под действием света, в том числе солнечного излучения, в присутствии фотокатализаторов. К преимуществам метода помимо получения высокочистого водорода также относят проведение реакции при комнатной температуре и атмосферном давлении и использование только возобновляемых источников энергии для получения водорода, а именно солнечного излучения и воды", - рассказала Анна Куренкова.

Еще один проект, который рождается в ИК, позволит создать высокоэффективную водородную автомобильную заправку. Несмотря на перспективность водородной энергетики для транспорта (водород как топливо дает в три раза больше энергии, чем бензин), в России пока действует одна водородная заправка - в Подмосковье.

Первичная сеть водородных заправок будет создана на базе существующей газопроводной сети

Ученые ИК предлагают в качестве переходного варианта создать первичную сеть водородных заправок на базе существующей газопроводной сети. "Технологии получения водорода из природного газа известны, но они масштабированы под большие мощности. Мы хотим адаптировать их к задаче локального получения водорода высокой чистоты и невысокой мощности, а также улучшить эффективность процессов", - рассказал старший научный сотрудник Института катализа СО РАН Дмитрий Потемкин.

Проект "Каталитические материалы и технологии для российской водородной заправки" поддержан Российским научным фондом. За отведенные три года ученые планируют создать лабораторную установку для получения водорода, моделирующую работу заправки.

Экономика Транспорт Экономика Отрасли Энергетика 2021 - Год науки и технологий

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